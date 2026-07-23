Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Benjamin Netanjahu

Visszakozott New York polgármestere: már nem akarja letartóztatni Netanjahut

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
New York polgármestere korábban még arról beszélt, hogy megpróbálná letartóztatni az izraeli miniszterelnököt, most azonban már egészen másképp nyilatkozott. Zohran Mamdani elismerte, hogy a városnak nincs jogi felhatalmazása Benjámin Netanjahu őrizetbe vételére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Benjamin NetanjahuIzraelEgyesült Államok

Zohran Mamdani, New York polgármestere kijelentette: a városnak nincs jogi lehetősége végrehajtani a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) által kiadott elfogatóparancsot Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel szemben.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (C) attends the annual ceremony on the eve of Israel's Remembrance Day for fallen soldiers (Yom HaZikaron) at the Yad LaBanim Memorial in Jerusalem on April 20, 2026. (Photo by Marc Israel SELLEM / POOL / AFP), Netanjahu
New York polgármestere elismerte, hogy a városnak nincs jogi felhatalmazása Benjámin Netanjahu őrizetbe vételére
Fotó: MARC ISRAEL SELLEM / POOL

Mamdani néhány nappal korábban még azt közölte, hogy jogászai vizsgálják, milyen lehetőségei lennének a városnak arra az esetre, ha Netanjahu szeptemberben New Yorkba utazna az ENSZ Közgyűlésére.

Akkor úgy fogalmazott, szerinte az izraeli kormányfőt bíróság elé kell állítani, és meg kell vizsgálni, milyen jogi lépések tehetők.

A Le Monde szerint a polgármester később már arról beszélt, hogy a városnak nincs hatásköre az ICC elfogatóparancsának végrehajtására. Hozzátette ugyanakkor, hogy szerinte a szövetségi hatóságoknak kellene eleget tenniük a nemzetközi bíróság döntésének.

A Nemzetközi Büntetőbíróság 2024-ben elfogatóparancsot adott ki Benjámin Netanjahu ellen a gázai háborúval kapcsolatos, feltételezett háborús bűncselekmények miatt. Izrael vitatja a bíróság joghatóságát és elutasítja a vádakat, az Egyesült Államok pedig szintén nem tagja az ICC-nek.

Donald Trump időközben kijelentette, hogy Netanjahut nem fogják letartóztatni amerikai látogatása során. A kérdés politikai vitát váltott ki az Egyesült Államokban, és több izraeli tisztségviselő is bírálta Mamdani korábbi kijelentéseit.

Sorsdöntő választás előtt áll Netanjahu

Benjámin Netanjahu miniszterelnök komoly kihívás elé néz az októberi választások során, miután a gázai hadműveletek és a 2023 október 7-én történt mészárlás óta ez lesz az első választás az országban. Izrael gázai hadműveletei és a terrortámadás hatása érezhető, a jelenlegi felmérések alapján pedig kiélezett küzdelem várható.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!