Visszakozott New York polgármestere: már nem akarja letartóztatni Netanjahut

Zohran Mamdani, New York polgármestere kijelentette: a városnak nincs jogi lehetősége végrehajtani a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) által kiadott elfogatóparancsot Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel szemben.

New York polgármestere elismerte, hogy a városnak nincs jogi felhatalmazása Benjámin Netanjahu őrizetbe vételére

Fotó: MARC ISRAEL SELLEM / POOL

Mamdani néhány nappal korábban még azt közölte, hogy jogászai vizsgálják, milyen lehetőségei lennének a városnak arra az esetre, ha Netanjahu szeptemberben New Yorkba utazna az ENSZ Közgyűlésére.

Akkor úgy fogalmazott, szerinte az izraeli kormányfőt bíróság elé kell állítani, és meg kell vizsgálni, milyen jogi lépések tehetők.

A Le Monde szerint a polgármester később már arról beszélt, hogy a városnak nincs hatásköre az ICC elfogatóparancsának végrehajtására. Hozzátette ugyanakkor, hogy szerinte a szövetségi hatóságoknak kellene eleget tenniük a nemzetközi bíróság döntésének.

A Nemzetközi Büntetőbíróság 2024-ben elfogatóparancsot adott ki Benjámin Netanjahu ellen a gázai háborúval kapcsolatos, feltételezett háborús bűncselekmények miatt. Izrael vitatja a bíróság joghatóságát és elutasítja a vádakat, az Egyesült Államok pedig szintén nem tagja az ICC-nek.

Donald Trump időközben kijelentette, hogy Netanjahut nem fogják letartóztatni amerikai látogatása során. A kérdés politikai vitát váltott ki az Egyesült Államokban, és több izraeli tisztségviselő is bírálta Mamdani korábbi kijelentéseit.

Sorsdöntő választás előtt áll Netanjahu

Benjámin Netanjahu miniszterelnök komoly kihívás elé néz az októberi választások során, miután a gázai hadműveletek és a 2023 október 7-én történt mészárlás óta ez lesz az első választás az országban. Izrael gázai hadműveletei és a terrortámadás hatása érezhető, a jelenlegi felmérések alapján pedig kiélezett küzdelem várható.