A letartóztatási követelések sem állítják meg: Netanjahu New Yorkba utazik

Személyesen vesz részt az ENSZ-közgyűlés őszi ülésszakán New Yorkban Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök, annak ellenére, hogy az amerikai világváros polgármestere is a letartóztatását szorgalmazta.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök

Fotó: AFP

Az izraeli kormányfő vasárnap a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban erősítette meg szándékát a szeptemberi utazásra, és reagált arra, hogy New York polgármestere nemkívánatos személynek nevezte őt a városban, valamint „háborús bűnösként” emlegette.

Netanjahu éles vitája New York polgármesterével

Zohran Mamdani polgármester a héten több nyilatkozatban is bírálta Netanjahu palesztinokra vonatkozó politikáját. Egyben emlékeztetett arra, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki az izraeli politikus ellen. A városvezető ugyanakkor elismerte, hogy nincs személyes hatásköre a letartóztatási parancs végrehajtatására.

Benjámin Netanjahu a hágai székhelyű ICC által felhozott, többek között népirtásra vonatkozó vádakat koholmánynak nevezte, valamint úgy vélte, hogy New York muszlim polgármestere a városban élő különböző közösségeket egymás ellen fordítja.

Meglátása szerint Zohran Mamdani a 2023. október 7-i, izraeliek elleni terrortámadásokat végrehajtó Hamász mellé állt, és szerinte New York zsidó lakosai nem érzik biztonságban magukat a városban, vallási öltözékben például félnek az utcán megjelenni.

Trump és Irán is szóba került

Az izraeli miniszterelnök az interjúban arról is beszélt, hogy

teljes mértékben támogatja Donald Trump amerikai elnök Iránnal kapcsolatos céljait, vagyis Teherán atomprogramjának felszámolását.

Benjámin Netanjahu a tervek szerint kedden Washingtonba látogat, ahol a Fehér Házban tárgyal Donald Trumppal a kétoldalú kapcsolatokról és Iránról.

Zelenszkij is Washingtonba utazik

Kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén találkozhat az amerikai elnökkel.

Az ukrán államfő a közelmúltban elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátor gyászszertartására érkezik az amerikai fővárosba.

A néhai amerikai politikus befolyásos és következetes pártfogója volt Ukrajnának Washingtonban: a háború kezdete óta csaknem egy tucat alkalommal látogatott Kijevbe, és sürgette, hogy az amerikai kongresszus fogadja el az Oroszország ellen korábban kidolgozott szankciós csomagot.