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orosz-ukrán háború

Lángokban az orosz olajraktár, több száz kilométerről csapott le Ukrajna + videó

45 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Nagy hatótávolságú rakétákkal támadták az orosz energetikai infrastruktúrát az ukránok. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy az ukrán haderő a Fekete-tengeren is eltalált két tartályhajót és négy szárazáru-szállító hajót.
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orosz-ukrán háborúoroszukrán

A moszkvai régióban logisztikai létesítményeket és egy olajraktárt ért csapás. Az ukránok több mint 400 kilométer távolságból, nagy hatótávolságú rakétákkal támadtak az orosz célpontokra - írta meg a The Guardian.

2026. július 18-án egy olajfinomítót támadtak meg az ukránok, a Moszkva melletti Noginszk városában Fotó: STRINGER / AFP
2026. július 18-án egy olajfinomítót támadtak meg az ukránok, a Moszkva melletti Noginszk városában Fotó: STRINGER / AFP

 

Olajraktárt és más létesítményeket támadtak az ukránok

Megvannak a logisztikai létesítmények és egy olajraktár ellen irányuló távolsági csapások eredményei. (...) A célpontok távolsága a határunktól több mint 400 kilométer

– közölte Zelenszkij X-oldalán, hozzátéve: „a Fekete-tenger vizein is eltaláltak két, az árnyékflottához tartozó tartályhajót és négy szárazáru-szállító hajót”.

„Minden, városainkat és közösségeinket ért orosz támadásra méltányosan reagálunk. Ennek a háborúnak véget kell vetni, és ez csak úgy lehetséges, ha fokozzuk a nyomást a háború egyetlen okozójára – Oroszországra” – hangsúlyozta az ukrán elnök. 

 

Orosz-ukrán háború
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