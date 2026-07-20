Lángokban az orosz olajraktár, több száz kilométerről csapott le Ukrajna + videó

A moszkvai régióban logisztikai létesítményeket és egy olajraktárt ért csapás. Az ukránok több mint 400 kilométer távolságból, nagy hatótávolságú rakétákkal támadtak az orosz célpontokra - írta meg a The Guardian.
Olajraktárt és más létesítményeket támadtak az ukránok
Megvannak a logisztikai létesítmények és egy olajraktár ellen irányuló távolsági csapások eredményei. (...) A célpontok távolsága a határunktól több mint 400 kilométer
– közölte Zelenszkij X-oldalán, hozzátéve: „a Fekete-tenger vizein is eltaláltak két, az árnyékflottához tartozó tartályhajót és négy szárazáru-szállító hajót”.
„Minden, városainkat és közösségeinket ért orosz támadásra méltányosan reagálunk. Ennek a háborúnak véget kell vetni, és ez csak úgy lehetséges, ha fokozzuk a nyomást a háború egyetlen okozójára – Oroszországra” – hangsúlyozta az ukrán elnök.