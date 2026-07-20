Lángokban az orosz olajraktár, több száz kilométerről csapott le Ukrajna + videó

A moszkvai régióban logisztikai létesítményeket és egy olajraktárt ért csapás. Az ukránok több mint 400 kilométer távolságból, nagy hatótávolságú rakétákkal támadtak az orosz célpontokra - írta meg a The Guardian.

2026. július 18-án egy olajfinomítót támadtak meg az ukránok, a Moszkva melletti Noginszk városában Fotó: STRINGER / AFP

Olajraktárt és más létesítményeket támadtak az ukránok

Megvannak a logisztikai létesítmények és egy olajraktár ellen irányuló távolsági csapások eredményei. (...) A célpontok távolsága a határunktól több mint 400 kilométer

– közölte Zelenszkij X-oldalán, hozzátéve: „a Fekete-tenger vizein is eltaláltak két, az árnyékflottához tartozó tartályhajót és négy szárazáru-szállító hajót”.

The Moscow region. Our long-range sanctions have produced results against logistics facilities and an oil depot. Thank you to the warriors of the Unmanned Systems Forces, our intelligence services, the Missile Forces and Artillery, and the Special Operations Forces. The targets… pic.twitter.com/1HiP5FQg7l — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 20, 2026

„Minden, városainkat és közösségeinket ért orosz támadásra méltányosan reagálunk. Ennek a háborúnak véget kell vetni, és ez csak úgy lehetséges, ha fokozzuk a nyomást a háború egyetlen okozójára – Oroszországra” – hangsúlyozta az ukrán elnök.