Orbán Anita: A Nyugat-Balkán uniós csatlakozása Európa versenyképességét is erősíti

Arra a kérdésre válaszolva, miért fontos a Nyugat-Balkán Magyarországnak, azt írta: dél felé indulva közvetlenül ebbe a térségbe érkezünk. Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Albánia, Koszovó és Észak-Macedónia földrajzilag közel vannak hozzánk, és gazdasági, közlekedési, energetikai és emberi kapcsolatok sokasága köt össze bennünket. A vajdasági magyar közösség miatt a térség nemzetpolitikai szempontból is kiemelt jelentőségű.

A Nyugat-Balkán fontos összeköttetés Magyarország, Délkelet-Európa és a mediterrán térség között. A jobb vasúti és közúti kapcsolatok, a biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés közvetlenül szolgálja Magyarország érdekeit, és új lehetőségeket teremthet a magyar vállalatok számára is

– írta a külügyminiszter.