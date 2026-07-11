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magyarország

Orbán Anita: A Nyugat-Balkán uniós csatlakozása Európa versenyképességét is erősíti

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A Nyugat-Balkán térségének stabilitása Magyarország és egész Európa biztonságát, uniós csatlakozása pedig Európa versenyképességét is erősíti – közölte Orbán Anita külügyminiszter Facebook-oldalán, miután részt vett a Nyugat-Balkán Barátai csoport külügyminiszteri ülésén Rómában.
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magyarországnyugat - balkánorbán anita

Orbán Anita kiemelte: a Nyugat-Balkán Barátai csoport azért dolgozik, hogy a hat térségbeli ország közelebb kerülhessen az Európai Unióhoz.

Orbán Anita: A Nyugat-Balkán uniós csatlakozása Európa versenyképességét is erősíti Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto
Orbán Anita: A Nyugat-Balkán uniós csatlakozása Európa versenyképességét is erősíti Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

A cél az, hogy amelyik ország teljesíti a csatlakozás feltételeit, az érdemei alapján valóban előre tudjon lépni, és az Európai Unió tagjává válhasson

 – tette hozzá.

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Arra a kérdésre válaszolva, miért fontos a Nyugat-Balkán Magyarországnak, azt írta: dél felé indulva közvetlenül ebbe a térségbe érkezünk. Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Albánia, Koszovó és Észak-Macedónia földrajzilag közel vannak hozzánk, és gazdasági, közlekedési, energetikai és emberi kapcsolatok sokasága köt össze bennünket. A vajdasági magyar közösség miatt a térség nemzetpolitikai szempontból is kiemelt jelentőségű.

A Nyugat-Balkán fontos összeköttetés Magyarország, Délkelet-Európa és a mediterrán térség között. A jobb vasúti és közúti kapcsolatok, a biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés közvetlenül szolgálja Magyarország érdekeit, és új lehetőségeket teremthet a magyar vállalatok számára is

– írta a külügyminiszter.

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