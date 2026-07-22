Washington Examiner: Orbán Viktor amerikai útján a Fehér Házban is járt

Orbán Viktor volt miniszterelnök nem csak focit nézni ment Amerikába, hanem a Fehér Házat és a Külügyminisztériumot is meglátogatta ottléte alatt – számolt be a 24.hu a Washigton Examiner című amerikai lap híréről.
A Washington Examiner egy forrásra hivatkozva azt írta, hogy a Fidesz elnöke
amerikai látogatása alatt Washingtonba látogatott, ahol felkereste a Fehér Házat és az amerikai külügyminisztériumot.
Azonban azt, hogy kikkel találkozhatott és kikkel tárgyalhatott, egyelőre nem tudni.
Orbán Viktor: Magánúton voltam, magánpénzből
Mint arról az Origo is beszámolt, a volt kormányfő Amerikába utazott a foci-vb elődöntőjére és döntőjére. Orbán Viktor mai sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva azt mondta: magánúton, magánpénzből utazott. – Szerencsére csak négyévente van világbajnokság, mert nem tudná magának megengedni – jegyezte meg. Azt is mondta:
ha itthon lett volna, sem tudott volna ennél többet tenni az ellen, hogy az új kormány épp lebontja a jogállamot.