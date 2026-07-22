Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

NKA-ügy: őrizetbe vették a Fidesz-frakció egyik munkatársát is

Orbán Viktor

Washington Examiner: Orbán Viktor amerikai útján a Fehér Házban is járt

16 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy amerikai lap szerint nem csak focit nézni utazott Amerikába Orbán Viktor, a Fehér Házban és a külügyben is járhatott. A volt miniszterelnök ezzel kapcsolatban annyit mondott: magánúton volt, magánpénzből.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorWashington D.C.Fehér HázEgyesült Államok

Orbán Viktor volt miniszterelnök nem csak focit nézni ment Amerikába, hanem a Fehér Házat és a Külügyminisztériumot is meglátogatta ottléte alatt – számolt be a 24.hu a Washigton Examiner című amerikai lap híréről.

OrbánViktor, Orbán Viktor sajtótájékoztató, Bóka János, BókaJános, 2026.07.22.
Orbán Viktor a Fehér Házban tárgyalhatott Fotó: Mediaworks

A Washington Examiner egy forrásra hivatkozva azt írta, hogy a Fidesz elnöke 

amerikai látogatása alatt Washingtonba látogatott, ahol felkereste a Fehér Házat és az amerikai külügyminisztériumot.

Azonban azt, hogy kikkel találkozhatott és kikkel tárgyalhatott, egyelőre nem tudni.

Orbán Viktor: Magánúton voltam, magánpénzből

Mint arról az Origo is beszámolt, a volt kormányfő Amerikába utazott a foci-vb elődöntőjére és döntőjére. Orbán Viktor mai sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva azt mondta: magánúton, magánpénzből utazott. – Szerencsére csak négyévente van világbajnokság, mert nem tudná magának megengedni – jegyezte meg. Azt is mondta:  

ha itthon lett volna, sem tudott volna ennél többet tenni az ellen, hogy az új kormány épp lebontja a jogállamot.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!