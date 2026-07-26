Orbán Viktor Tusványosról: Itt mindig otthon voltunk, itt mindig otthon vagyunk

Közösségi oldalán osztott meg videót a tusványosi beszéde utáni pillanatokról a volt miniszterelnök. Itt mindig otthon voltunk, itt mindig otthon vagyunk – írta a videóhoz Orbán Viktor.
A 35. alkalommal megtartott rendezvényen elmondott beszédében Orbán Viktor többek között arról beszélt, hogy egy „ellenzéki politikai helyett ellenállási politika következik.”
Galéria: Ilyen volt a hangulat Tusványoson szombat délelőtt
Fotó: Mediaworks
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Ilyen volt a hangulat Tusványoson szombat délelőtt
Itt mindig otthon voltunk, itt mindig otthon vagyunk
– írta videóbejegyzéséhez a korábbi miniszterelnök.
Amint arról beszámoltunk, a Fidesz elnöke ellenzéki politikusként tért vissza Tusványosra. A választási vereség óta először mondott beszédet Orbán Viktor, aki kérdésekre is válaszolt Tusványoson.
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