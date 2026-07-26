Orbán Viktor Tusványosról: Itt mindig otthon voltunk, itt mindig otthon vagyunk

Közösségi oldalán osztott meg videót a tusványosi beszéde utáni pillanatokról a volt miniszterelnök. Itt mindig otthon voltunk, itt mindig otthon vagyunk – írta a videóhoz Orbán Viktor.

Vágólapra másolva!

A 35. alkalommal megtartott rendezvényen elmondott beszédében Orbán Viktor többek között arról beszélt, hogy egy „ellenzéki politikai helyett ellenállási politika következik.” Németh Zsolt, Orbán Viktor és Tőkés László Tusványoson

Galéria: Ilyen volt a hangulat Tusványoson szombat délelőtt Fotó: Mediaworks 1/16 Ilyen volt a hangulat Tusványoson szombat délelőtt

Itt mindig otthon voltunk, itt mindig otthon vagyunk – írta videóbejegyzéséhez a korábbi miniszterelnök.

Amint arról beszámoltunk, a Fidesz elnöke ellenzéki politikusként tért vissza Tusványosra. A választási vereség óta először mondott beszédet Orbán Viktor, aki kérdésekre is válaszolt Tusványoson.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!