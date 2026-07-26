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Orbán Viktor

Orbán Viktor Tusványosról: Itt mindig otthon voltunk, itt mindig otthon vagyunk

50 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Közösségi oldalán osztott meg videót a tusványosi beszéde utáni pillanatokról a volt miniszterelnök. Itt mindig otthon voltunk, itt mindig otthon vagyunk – írta a videóhoz Orbán Viktor.
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Orbán Viktortusványosi beszédTusványos

A 35. alkalommal megtartott rendezvényen elmondott beszédében Orbán Viktor többek között arról beszélt, hogy egy „ellenzéki politikai helyett ellenállási politika következik.” 

Németh Zsolt, Orbán Viktor és Tőkés László Tusványoson
Németh Zsolt, Orbán Viktor és Tőkés László Tusványoson 
Tusványos, Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, TusványosBálványosi, 2027.07.25.
20260725 romania tusnad tusvanyosi balvonyosi szabadegyetem havran zoltan vilagazdasag, orbán viktor
Tusványos, Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, TusványosBálványosi, 2027.07.25.
Tusványos, Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, TusványosBálványosi, 2027.07.25.
20260725 romania tusnad tusvanyosi balvonyosi szabadegyetem havran zoltan vilagazdasag, orbán viktor
20260725 romania tusnad tusvanyosi balvonyosi szabadegyetem havran zoltan vilagazdasag, orbán viktor
20260725 romania tusnad tusvanyosi balvonyosi szabadegyetem havran zoltan vilagazdasag, orbán viktor
20260725 romania tusnad tusvanyosi balvonyosi szabadegyetem havran zoltan vilagazdasag, orbán viktor
20260725 romania tusnad tusvanyosi balvonyosi szabadegyetem havran zoltan vilagazdasag, orbán viktor
20260725 romania tusnad tusvanyosi balvonyosi szabadegyetem havran zoltan vilagazdasag, orbán viktor
20260725 romania tusnad tusvanyosi balvonyosi szabadegyetem havran zoltan vilagazdasag, orbán viktor
20260725 romania tusnad tusvanyosi balvonyosi szabadegyetem havran zoltan vilagazdasag, orbán viktor
20260725 romania tusnad tusvanyosi balvonyosi szabadegyetem havran zoltan vilagazdasag, orbán viktor
20260725 romania tusnad tusvanyosi balvonyosi szabadegyetem havran zoltan vilagazdasag, orbán viktor
20260725 romania tusnad tusvanyosi balvonyosi szabadegyetem havran zoltan vilagazdasag, orbán viktor
Galéria: Ilyen volt a hangulat Tusványoson szombat délelőtt
Fotó: Mediaworks
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Ilyen volt a hangulat Tusványoson szombat délelőtt

Itt mindig otthon voltunk, itt mindig otthon vagyunk

 – írta videóbejegyzéséhez a korábbi miniszterelnök.

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Amint arról beszámoltunk, a Fidesz elnöke ellenzéki politikusként tért vissza Tusványosra. A választási vereség óta először mondott beszédet Orbán Viktor, aki kérdésekre is válaszolt Tusványoson.

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