Vjacseszlav Vologyin, az orosz alsóház (Állami Duma) elnöke lezárta a nyolcadik ülés munkáját, és záróbeszédében értékelte a képviselők eddigi teljesítményét. Azonban hangzatos jelszavait már csend kísérte.

Kínos jelenetek az orosz alsóházban: egyedül skandált a házelnök. Fotó: PAVEL BEDNYAKOV / POOL

Kínos jelenetek az orosz alsóházban: egyedül skandált a házelnök

A házelnök három fő prioritást emelt ki az elmúlt időszakból: az elnöki utasítások végrehajtását, a „különleges katonai művelet” támogatását, valamint a lakossági találkozókon összegyűjtött állampolgári kérések megvalósítását. Az elmúlt öt év alatt a duma összesen 2980 szövetségi törvényt fogadott el, amelyek közül 250 kifejezetten szankcióellenes törvény volt.

Vologyin emellett arra szólította fel a képviselőket, hogy tanúsítsanak stratégiai türelmet és tartsanak össze a katonai célok elérése érdekében. Beszédét azzal a gondolattal zárta, hogy „pártból sok van, de haza csak egy”, majd egymás után ötször skandálta az „Oroszország! Putyin! Győzelem!” jelszót. Azonban a képviselők nem csatlakoztak a skandáláshoz, helyette lagymatag tapssal búcsúztatták az elnököt - írta a Meduza.