Az elmúlt időszakban felpörögni látszott az európai szankciós politika, azonban hiába minden, ismét áll a bál. Kijev csalódásának adott hangot, miután kiderült, hogy a Fayard cég vállalta az orosz Jamal-félszigetről LNG-t szállító flotta utolsó karbantartását, még a 2027-es tiltás előtt. Erre pedig minden jel szerint az Európai Bizottság is rábólintott.

Az orosz flotta szervizelését Kijev ugyan kritizálta, azonban a jelek szerint az Európai Bizottság hozzájárult Fotó: NICOLAS KOUTSOKOSTAS / NurPhoto

Az Európai Uniót sújtó energiaválságot talán ma már senkinek sem kell bemutatni. A kontinens az ukrán háború kitörése után a gazdasági racionalitást mellőzve radikális lépések sorozatával akart leválni az orosz földgázról és kőolajról. Habár az Európai Bizottság igyekszik a szankciós politikát és az orosz energiahordozókról való leválást sikerként keretezni, a helyzet ennél árnyaltabb.

Az orosz földgáz ugyanis a háború kitöréséig nagyrészt vezetékes úton jutott el a kontinensre, az Európai Bizottság azonban az energetikai válság árnyékában a diverzifikáció mellett döntött, miután a cseppfolyósított földgáz beszerzésére több útvonal is rendelkezésre állt.

Az amerikai LNG azonban nagyjából a kontinens szükségleteinek kicsivel több mint a felét fedezi csak, a maradékot olyan országokból szerzi be a blokk, mint Katar, Nigéria és persze nem kis meglepetésre Oroszország. A friss statisztikák szerint az orosz LNG jelenleg 13-18 százalékot tesz ki, az elmúlt időszakban pedig ez az arány növekedett.

Az okokat keresve nem kell messzire menni, hiszen a Hormuzi-szoros lezárása óriási csapást jelentett a globális energiakereskedelemnek, Katar legnagyobb LNG-üzeme pedig direkt iráni találatot szenvedett a háború első heteiben.

Mindezek ellenére az Európai Bizottság folytatni próbálja eddigi politikáját, ami lényegében a párbeszéd felszámolására és Oroszország gazdaságának elszeparálására irányul. Ezzel csak az a gond, hogy minden jel szerint bort isznak és vizet prédikálnak.

A blokk ugyanis nemrégiben elfogadott egy tiltást, amelynek értelmében 2027 januárjától az európai hajójavítók nem szervizelhetnek az orosz flottához tartozó járműveket.

A dán Fayard vállalat most nem győzi beütemezni az orosz LNG-t szállító hajókat,

hogy még a tiltás hatálya előtt le tudják őket szervizelni, ebben pedig minden jel szerint az Európai Bizottság keze is benne van.