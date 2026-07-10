Az orosz propaganda egy 10 éves kislány állítólagos megmentéséből épített háborús hőstörténetet. Korábbi fényképek szerint a gyermek már hetekkel a bemutatott mentőakció előtt, a frontvonaltól távol lehetett.

Orosz propaganda épült egy 10 éves kislány megmentésére, a felvételek mást mutatnak (A kép illusztrációként szolgál, nem célunk vele elhinteni az orosz állami propaganda csíráit) Fotó: alexander ermakov/Pexels

Az orosz média friss mentőakcióról számolt be

Az orosz állami média szerint katonák mentettek ki egy 10 éves kislányt Kosztyantynivka külvárosából. A Zvezda televízió július 8-án azt állította, hogy Szófia egyedül bujkált egy pincében, miután édesanyja és nagyszülei meghaltak.

A beszámoló szerint az orosz katonák közel egy hónapig őrizték a házat, élelmet vittek a gyermeknek, majd kimenekítették. A történetet több orosz blogger és a TASS állami hírügynökség is átvette.

Kosztyantynivka elfoglalását július elején jelentették Vlagyimir Putyinnak, Ukrajna szerint azonban a város továbbra is az ukrán hadsereg ellenőrzése alatt áll.

A kislány mondatai az orosz propaganda üzeneteit közvetítették

A TASS hosszabb interjút is készített Szófiával. A gyermek az ukrán katonákat hazugsággal vádolta, Ukrajnát átkozottnak nevezte, a háború kirobbantását pedig Donald Trumphoz kötötte.

Marija Lvova-Belova orosz gyermekjogi ombudsman később közölte, hogy a lányt egy intézményben helyezték el az annektált Donyecki területen. A hatóságok állításuk szerint közben a rokonait keresik.

Korábbi fényképek kérdőjelezték meg a történet hitelességét

Az Agentstvo (szintén egy orosz államtól független hírportál) vizsgálata szerint a Szófiára hasonlító gyermek már június 5-én megjelent egy sahtarszki szociális rehabilitációs központ fényképein. Ugyanez a lány későbbi, június 29-én, valamint július 2-án és 3-án közzétett képeken is látható.

A lap által használt arcfelismerő eszköz közel százszázalékos hasonlóságot mutatott. Sahtarszk több tucat kilométerre található a frontvonaltól, és 2014 óta az oroszbarát donyecki hatóságok ellenőrzik.

Nem ismert, mikor és milyen körülmények között került a gyermek az intézménybe. A rendelkezésre álló képek azonban arra utalnak, hogy legalább egy hónappal a friss mentésként bemutatott történet előtt már távol lehetett a harcoktól. Az orosz média ezt az előzményt nem közölte – járt utána a Meduza.io orosz ellenéki hírportál.

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