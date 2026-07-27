Az Európai Unió azt tervezi, hogy nem fog nagyszabású szankciós csomagokat javasolni Oroszországgal szemben, ehelyett inkább kisebb, célzott intézkedéseket fogadnak majd el. A céljuk ezzel az, hogy csökkentsék annak kockázatát, hogy egy-egy tagállam vétója meghiúsítsa az orosz szankciók elfogadását.

Az Európai Unió felhagyna a nagy orosz szankciós csomagokkal

Fotó: Martin Bertrand /

A nagyobb szankciós csomagok elhagyása azután lett téma, hogy a legutóbbi, 21. szankciós csomag elfogadása során Görögország csak hosszas egyeztetések után volt hajlandó támogatni a megállapodást. Athén azt kérte, hogy a görög tulajdonú Dynagas hajózási vállalat továbbra is szállíthasson orosz cseppfolyósított földgázt harmadik országokba, és végül mentességet kapott erre - írja a Financial Times.

Kisebb orosz szankciókat javasolnának, amit kevésbé blokkolnának az egyes tagállamok

Az egyhangú döntéshozatal lehetőséget ad arra, hogy egyes tagállamok saját gazdasági érdekeik érvényesítésére használják fel vétójogukat.

Emiatt Brüsszelben egyre többen támogatják, hogy a jövőben kisebb, önálló intézkedéseket terjesszenek elő, amelyek gyorsabban elfogadhatók, és kevésbé könnyen akaszthatók meg.

Az Európai Bizottság egyelőre nem erősítette meg hivatalosan, hogy változni fog a szankciók elfogadásának rendszere, de hangsúlyozta, hogy az Európai Unió a jövőben is jelentős nyomást gyakorol Oroszországra a már hatályban lévő korlátozó intézkedésekkel.