Hat ember, köztük két gyermek halt meg, miután orosz rakéta csapódott egy családi házba

Csütörtök hajnalban rakéta- és dróntámadás érte Ukrajna több térségét. A helyi tisztviselők közlése szerint az orosz támadásban legalább hét ember vesztette életét, köztük két gyermek – számolt be róla a BBC.

Orosz támadásban megrongálódott családi ház az ukrajnai Kapitanivkában

Fotó: MARIANNA KOTYK / NurPhoto

A legsúlyosabb csapás a közép-ukrajnai Krivij Rih közelében fekvő egyik falut érte, ahol egy ballisztikus rakéta egy családi házba csapódott. A helyi hatóságok szerint itt hat ember meghalt, köztük egy ötéves és egy tizenkét éves kislány.

A támadásban további nyolc ember megsérült, köztük két gyermek. A helyi tisztviselő arra figyelmeztetett, hogy az áldozatok száma még emelkedhet.

Kijevet és Lvivet is orosz támadás érte

Kijevben egy ember vesztette életét az éjszakai támadásban. Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere a Telegramon azt közölte, hogy három, nem lakóépületként használt épületben tűz keletkezett.

Lvivben szintén robbanásokat lehetett hallani. Andrij Szadovij polgármester szerint lakóépületek rongálódtak meg.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már szerdán arra figyelmeztetett, hogy Oroszország nagyszabású támadásra készülhet. Arra kérte a lakosságot, hogy vegyék komolyan a légiriadókat.

Az ukrán elnök szerint nagy volt a valószínűsége annak, hogy az éjszaka folyamán támadás indul. Zelenszkij egyúttal ismét sürgette Ukrajna légvédelmének megerősítését.

Az ukrán elnök a héten Washingtonban Donald Trump amerikai elnökkel is találkozott. A megbeszélésen azt kérte az Egyesült Államoktól, hogy engedélyezze Ukrajnának Patriot elfogórakéták gyártását.

A Patriot azon kevés légvédelmi rendszerek közé tartozik, amelyek képesek ballisztikus rakéták elfogására. Oroszország az utóbbi időben egyre gyakrabban alkalmaz ilyen rakétákat ukrán városok elleni támadásokban.

Oroszországban is támadásról számoltak be

Oroszországban eközben a Penza városában található egyik kereskedelmi raktárt érte támadás az éjszaka folyamán. Oleg Melnyicsenko regionális kormányzó közlése szerint a Wildberries egyik létesítményében egy ember megsérült.