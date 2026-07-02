Felszálltak a lengyel vadászgépek, pusztító orosz csapás indult

Oroszország Ukrajna elleni csapásai miatt Lengyelországban vadászgépeket kellett riasztani. Az érvényben lévő eljárásrendnek megfelelően a Lengyel Fegyveres Erők Műveleti Parancsnoksága mozgósította a rendelkezésére álló szükséges erőket és eszközöket. Harci repülőgépek emelkedtek a levegőbe, miközben a földi légvédelmi rendszereket és a radarfelderítő egységeket is magas készültségbe helyezték.
Lengyel vadászgépek szálltak fel az újabb orosz támadást követően
A megtett intézkedések megelőző jellegűek, céljuk a lengyel légtér biztonságának garantálása és védelme, különösen a veszélyeztetett térségekkel határos területeken
- írták.
A Lengyel Fegyveres Erők Műveleti Parancsnoksága folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzet alakulását, az alárendelt erők és eszközök pedig készen állnak az azonnali reagálásra.