Rakétákkal és drónokkal támadták Ukrajnát az oroszok

Zaporizzsja környékén az orosz csapatok támadást hajtottak végre egy hétvégiházas üdülőterület ellen, két ember megsebesült, több épület kigyulladt – közölte az Ukrinform hírügynökség.

Lakóövezetet ért orosz támadás Zaporizzsjában - képünk illusztráció Fotó: DARYA NAZAROVA (STR ZAPORIZHZHIA / AFP

A hírügynökség Szerhij Liszaknak, Odessza katonai közigazgatása vezetőjének Telegram-bejegyzése alapján arról is beszámolt, hogy július 20-án kora reggel az orosz rakétatámadás érte a város infrastruktúráját, a helyszínen tart a károk felszámolása. Az eddigi információk szerint a légicsapások következtében senki sem sebesült meg.

Az orosz hadsereg két üzemanyagtöltő állomásra mért dróncsapást a dél-ukrajnai Mikolajivban, a közelben lévő többszintes lakóház is megrongálódott.

Hétfőre virradóra Zaporizzsjában egy 11 éves kislány holttestére bukkantak a romok alatt a vasárnapi orosz bombázás helyszínén.

Ezzel háromra nőtt az áldozatok száma, 41 ember pedig megsebesült

– közölte Ivan Fedorov katonai kormányzó a közösségi médiában, írta az MTI.

Az Ukrajnai Tengeri Kikötők Igazgatósága a Telegramon beszámolt arról, hogy a vasárnap este Odessza közelében történt orosz rakétatámadás következtében 10 ember vesztette életét egy gabonát szállító, Guinea-Bissau zászlaja alatt közlekedő, török tulajdonú kereskedelmi hajón.

A légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg hétfőre virradóra két rakétát, valamint 94 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 81 drónt sikerült elfogni az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 9 helyszínen 9 drón célba talált. A jelentés szerint egy irányított légirakéta nem érte el a kijelölt célpontot.