Exkluzív interjú: Európa azt hiszi, hogy Oroszország csak blöfföl, de ez veszélyes tévedés

A Nyugat egyrészt a háború dinamikájának megváltozása, másrészt a kifejezetten hatékony ukrán információs hadviselésnek okán úgy döntött, hogy felfejleszti Ukrajna azon katonai képességeit, amelyek segítségével mélyen orosz területeken képesek csapásokat mérni. Nem csak az európaiak, hanem az Egyesült Államok is elkezdett hinni abban, hogy a háború végkimenetele eltérő lehet a korábbi várakozásaiktól. Amikor Trump és Putyin tavaly Anchorage-ban tárgyaltak, akkor az amerikai elnök egyértelműnek látta a háború végkimenetelét és az orosz győzelmet, emiatt azt gondolta, hogy Ukrajnának minél hamarabb el kell fogadnia a békemegállapodást, így elkerülvén a legrosszabb forgatókönyvet. Trump megpróbálta az ukránokat és az európaikat is meggyőzni erről. Nem hiszem, hogy túl nagy vehemenciával győzködte őket, de az biztos, hogy megpróbálta. De végső soron kudarcot vallott és nem mellesleg megtapasztalta saját hatalmának korlátait is. Most viszont már Trump azt gondolhatja, hogy az anchorage-i találkozót követő egy évben nem sok minden változott, ha pedig az ukránok ki tudnak tartani, akkor hadd próbálkozzanak.

Az egész háború legrémisztőbb hozadéka egyértelműen a közös európai-ukrán katonai komplexum kialakításának folyamata, amely a következő szintre emelheti a konfliktust. Míg néhány éve még Európában komoly viták folytak minden egyes Ukrajnának megítélt támogatásról, ezen belül is egyes lépések kockázatáról, addig mostanra ez megváltozott. Már nem veszik figyelembe, hogy egyes döntésekre miként reagálhat Oroszország, mert egyfajta euforikus érzés kerítette hatalmába az európai vezetőket, akik úgy érzik, hogy mindent meg kell tenni Ukrajnáért. Oroszország már az első nyugati fegyverszállítmányok óta figyelmezteti arra az európaiakat, hogy súlyos következményekkel kell számolniuk. 2026-ban viszont ott tartunk, hogy Ukrajna gyakorlatilag minden modern nyugati technológiával rendelkezik, a megfelelő orosz válasz pedig elmaradt. Emiatt sajnos Európa úgy érzi, hogy mindent megtehetnek, hiszen Moszkva csak a retorikát használja ellenük.

Oroszország viszont nem fog örökké csak beszélni, de ahhoz, hogy ezt a trendet megváltoztassuk, nagyon erős orosz üzenetre lesz szükség. Tegyük félre a nukleáris opciót, remélem arra nem kerül sor, hiába vannak egyre nagyobb számban olyan oroszok, akik ezt a megoldást látják célszerűnek. Azt viszont nem lehet kizárni, sőt nagyon reális forgatókönyv, hogy Oroszország olyan nyugati létesítmények és gyárak ellen hajt végre támadásokat, amelyek az ukránokat fegyverzik fel. A védelmi minisztérium már bejelentette, hogy ismert előttük, hol vannak ezek a létesítmények és már egy listát is összeállítottak a célpontokról.

– Amennyiben a háború véget ér – akár egy békemegállapodással, akár csak tűzszünettel vagy a frontvonalak befagyásával – előbb-utóbb elnökválasztást kell tartani Ukrajnában. Milyen forgatókönyveket lát, hogyan alakul majd az ukrán belpolitika?

– Ukrajnában nem számíthatunk olyan politikai erő megjelenésére, amely az Oroszországgal való kapcsolatok normalizálását támogatná. Ezek az erők részben eltűntek, részben külföldre kényszerültek, részben pedig megváltoztatták az álláspontjukat. A háború ugyanis nagyon sokat tett az ukrán nemzeti identitás kialakításáért és megerősítéséért. Nem építhetünk arra a feltételezésre sem, hogy Ukrajnában újra megjelenhet egy olyan oroszbarát politikai erő, mint amilyet a 2000-es vagy akár a 2010-es években láthattunk, amikor Viktor Janukovics volt az elnök, vagy még korábban Leonyid Kucsma idején. Ezek az illúziók mára eltűntek.

Ha azt nézzük, ki okozta a legnagyobb kárt az ukrán–orosz kapcsolatokban, akkor szerintem ennek a folyamatnak a bajnoka éppen Viktor Janukovics. Teljesen alkalmatlan és korrupt vezető volt, aki ugyan nem önmaga okozta az összes problémát, de döntéseivel felgyorsította az eseményeket, amelyek 2014-re már gyakorlatilag visszafordíthatatlanná váltak. Amit elképzelhetőnek tartok Ukrajnában, az egy pragmatikus politikai erő megjelenése. Ez azonban valószínűleg erősen nacionalista és határozottan ukránbarát lesz, ugyanakkor felismerné, hogy az ország megsemmisült, és új kezdetre van szüksége. Nem tudom, hogy ezek az erők technokratákból, nacionalistákból vagy katonai vezetőkből – például Valerij Zaluzsnijhoz hasonló személyekből – kerülnek-e ki, és azt sem, hogy ennek megvannak-e már az előfeltételei, de elképzelhetőnek tartom. Egyébként paradox módon úgy gondolom, hogy Oroszország érdekei szempontjából egy határozottan nacionalista ukrán vezető akár kedvezőbb is lehetne, mint egy nyugatos, liberális politikus, aki azt hangsúlyozza, hogy Ukrajna a liberális Európa része. Egy nacionalista vezető ugyanis nagyobb hangsúlyt fektethetne a nemzeti érdekek védelmére, nem csupán a nyugati érdekek képviseletére. Másrészt ezek az erők elkerülhetetlenül konfliktusokba kerülnének a szomszédos országokkal, például Lengyelországgal vagy Magyarországgal, ami Oroszország számára akár kedvező fejlemény is lehetne.

Oroszország is hatalmas árat fizetett ezért a háborúért, és a konfliktus lezárása után már nem térhet vissza ahhoz az állapothoz, amelyben előtte volt. Ennek ellenére továbbra is ugyanarról az országról beszélünk. Ukrajna viszont alapvető átalakuláson ment keresztül: a háború olyan mély változásokat indított el benne, amelyek miatt nem lehet majd a háború előtti államként tekinteni rá.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás önmagában nem oldaná meg ezeket a problémákat. Ukrajna uniós tagsága az Európai Unió számára is komoly kihívást jelentene, mert Ukrajna nem olyan lenne, mint például Albánia, Montenegró vagy akár Bulgária, amelyek kisebb országokként csatlakoztak és alkalmazkodtak az uniós szabályokhoz. Ukrajna egy erős identitással rendelkező, karizmatikus nemzet, amely óriási veszteségeket szenvedett el ebben a háborúban. Ráadásul az európaiak folyamatosan azt mondták nekik: „értünk harcoltok az oroszok ellen, ez a küldetésetek, ez az értéketek, ez a becsületetek”. Erkölcsi értelemben ezért az ukránok joggal mondhatják majd: „igen, megtettük, és most nektek kell viselnetek a következményeket, mert óriási szenvedést vállaltunk értetek, ahogy ti kértétek tőlünk”. Nem hiszem, hogy az európai országok készen állnának ennek minden következményét elfogadni. De ha Ukrajnát nem fogadják be, az szintén súlyos válságot okozhat.

Jelenleg nagyon nehéz megjósolni a háború utáni Ukrajna és az egész régió jövőjét. Már a háború elején, 2022-ben és 2023-ban is írtam arról, hogy ez a konfliktus – amely kétségtelenül mindkét nemzet, mindkét ország és az emberek számára tragédia – számos korábbi provokáció, hiba és rossz döntés következménye. Ugyanakkor ez a háború minden kétséget kizáróan az önmeghatározásért folytatott küzdelem is, mert Ukrajna ebben a háborúban formálódik nemzetté. Oroszország számára pedig szintén meghatározó jelentőségű, mert először kell igazán meghatároznia, hogy hol húzódnak majd a saját határai. Ennél is fontosabb azonban, hogy ez a Szovjetunió összeomlása és a háború kezdete közötti teljes korszak újragondolását jelenti Oroszország számára.

– Ha egyetlen történelmi pillanatot kellene megneveznie, amely elindította azt a folyamatot, amely végül a mostani háborúhoz vezetett, melyik eseményt emelné ki? A gyökerek még a Szovjetunió időszakára, például Hruscsov döntéseire vezethetők vissza, vagy inkább későbbi eseményekhez, például Viktor Janukovics elnökségéhez köthetők?

– A történelemben szinte lehetetlen egyetlen konkrét pillanatot kijelölni, amely egy hosszú folyamat kezdetét jelentené, hiszen az események általában több évtized alatt formálódnak. Ha mégis keresnünk kell néhány meghatározó fordulópontot, akkor Hruscsov szerepét mindenképpen érdemes megemlíteni, ahogy ön is utalt rá. Mai szemmel nézve ugyanis rendkívül káros döntést hozott azzal, hogy a második világháború után amnesztiában részesítette azokat a nyugat-ukrajnai náci kollaboránsokat, akiket a második világháború utáni időszakban bebörtönöztek, de ő lehetővé tette számukra, hogy visszatérjenek otthonaikba. Nagyságrendileg csaknem 200 ezer emberről volt szó. Később ezek az emberek, illetve a leszármazottaik fontos szerepet játszottak a független Ukrajna új nemzeti identitásának kialakulásában.

Ha azonban mégis egyetlen eseményt kellene megneveznem, amely meghatározó fordulatot jelentett, talán paradox módon Németország újraegyesítését mondanám. Nem maga az újraegyesítés volt a kulcsfontosságú, hanem az, ahogyan végbement. Oroszországban máig erősen él az a meggyőződés, hogy Mihail Gorbacsovot a nyugati vezetők félrevezették azzal kapcsolatban, milyen következményei lesznek annak, hogy a Szovjetunió elfogadta az újraegyesített Németország NATO-tagságát. Akkoriban komoly vita zajlott arról, hogy milyen státuszt kapjon az egyesült Németország: semleges ország legyen, vagy a NATO része maradjon. Gorbacsov végül az utóbbi megoldás mellett döntött, részben azért, mert az amerikai érvelés szerint ez szolgálta leginkább Európa stabilitását.

Miután a Szovjetunió elfogadta ezt a megközelítést, a NATO keleti bővítése is erre az elvre épült: minden ország maga döntheti el, csatlakozni akar-e a szövetséghez. Ennek következtében azonban kialakult az a felfogás, hogy az európai biztonság egyenlő a NATO bővítésével – vagyis minél nagyobb a NATO, annál nagyobb a biztonság. Oroszország ezt a logikát soha nem fogadta el teljes mértékben, még a kilencvenes években, Borisz Jelcin elnöksége alatt sem. Bár Jelcin a belpolitikai nehézségek miatt úgy érezte, nincs valódi lehetősége megakadályozni a folyamatot, személyesen határozottan ellenezte a NATO keleti terjeszkedését, és elnöksége végén már nyíltan, kemény hangon is bírálta azt. Véleményem szerint végső soron ez a folyamat vezetett el a mai háborúhoz. Természetesen Oroszország is számos hibát követett el az elmúlt évtizedekben – Ukrajnával és Európával kapcsolatban egyaránt –, de stratégiai szempontból a konfliktus egyik alapvető oka az volt, hogy az Egyesült Államok és a NATO folyamatosan kelet felé terjesztette befolyási övezetét, figyelmen kívül hagyva a történelmi határokat és az orosz biztonsági szempontokat. Ez a folyamat vezetett el a jelenlegi helyzethez.

– Még két országra szeretnék kitérni. Az egyik Örményország, ahol a választások után újraválasztották Nikol Pasinjánt, aki már a voksolás előtt is egyértelművé tette, hogy az európai integráció az egyik legfontosabb prioritása. Vlagyimir Putyin elnök erre meglehetősen keményen reagált, és azt mondta, hogy Örményországnak érdemes elkerülnie az „ukrajnai forgatókönyvet”. Ön szerint reális veszély, hogy Örményországban is egy Ukrajnához hasonló helyzet alakulhat ki, vagy ez inkább csak politikai fenyegetés Moszkva részéről?

– Az ukrajnai forgatókönyv szerencsére teljesen egyedi. Nincs még egy olyan ország, nemzet vagy nép, amellyel Oroszországot ennyire szorosan összeköti a közös történelem, a vallás, a nyelv, a gazdaság, a geopolitika – tulajdonképpen minden. Ukrajna Oroszország szempontjából egy teljesen különleges eset, ahol az érdekek, a történelmi kötődések, az ellentmondások, a külső befolyások és számos más tényező egyedülálló módon találkoznak. Éppen ezért sem lehet Ukrajnát más országokkal összehasonlítani. Orosz szempontból sajnálatos, hogy éppen ott robbant ki a nagy konfliktus Oroszország és a Nyugat között.

Ami Örményországot és esetleg más országokat illeti, az az elképzelés, miszerint Örményország csatlakozhatna a Nyugathoz vagy Európához, inkább egyfajta vicc. Már pusztán földrajzi szempontból is kérdéses, hiszen Örményország számára az egyetlen ténylegesen elérhető „Nyugat” az Törökország. Ha az örmény társadalom készen áll arra, hogy Törökország felé forduljon, és a török gazdasági és geopolitikai térség részévé váljon, az földrajzi, gazdasági és számos más szempontból akár logikus döntés is lehetne. Természetesen Örményország szuverén joga, hogy ilyen döntést hozzon. A történelmi előzmények ismeretében azonban nehéz elképzelni, hogy ezt az örmény társadalom többsége elfogadná. De ki tudja?

Amikor Pasinján az Európai Unióról beszél, maga is elismeri: belátható időn belül nincs valódi esély arra, hogy Örményország uniós tagjelölt országgá váljon. Inkább arról van szó, hogy Pasinján új jövőképet, új irányt próbál felvázolni az ország számára. Érdekes módon Pasinján úgy látja, hogy Örményországnak szakítania kell a múltjával, mert szerinte éppen a múlt akadályozza az örmény államot és nemzetet abban, hogy előre lépjen. Racionális szempontból értem, mire gondol. A kérdés azonban az, hogy működhet-e egy nemzeti identitás és történelmi emlékezet úgy, hogy egyszerűen eltöröljük vagy elfelejtjük azt, ami évszázadokon keresztül meghatározott minket, és egyfajta „tiszta lappal” indulunk tovább. Nem vagyok biztos benne, hogy ez valóban működőképes, de majd meglátjuk.

Ami Oroszország politikáját illeti, őszintén szólva nem vagyok biztos abban, hogy Moszkva jelenlegi Örményországgal szembeni politikája a leghatékonyabb megközelítés. A történelem és még a közelmúlt tapasztalatai is azt mutatják, hogy amikor egy ország nyíltan nyomást gyakorol egy másikra annak érdekében, hogy valamilyen irányba terelje, az általában nem működik. Minden nemzet – még a kisebb és gyengébb országok is – büszke a saját függetlenségére, és nem szereti, ha kívülről próbálják megmondani neki, mit tegyen. Más módszerekkel lehet befolyást gyakorolni, de a nyílt nyomásgyakorlás általában ellenkező hatást vált ki.

Oroszországnak szüksége van Örményországra. A jelenlegi körülmények között Örményország fontos szerepet játszik Oroszország számára abban, hogy különleges megállapodásokon keresztül fenntartsa gazdasági kapcsolatait a külvilággal. Hosszabb távon azonban hasonló a helyzet, mint Ukrajna esetében: Örményország nem fog egyszerűen „átkerülni” Európába, Ázsiába vagy a Közel-Keletre, hanem ott marad, ahol van. Oroszországnak továbbra is alapvető érdeke lesz a Kaukázus stabilitása. Az örmények és az oroszok közötti kapcsolatok ugyanis nagyon mély történelmi gyökerekkel rendelkeznek. Végső soron egy új együttélési formát, egy új modus vivendit kell kialakítani. Pasinján nem lesz örökké hatalmon, ahogy más vezetők sem maradnak örökké hivatalban. Amikor azt hallom a sajtóban, hogy „Oroszország elvesztette Örményországot” vagy „Oroszország elvesztette Ukrajnát” – ahogy például azt is mondhatnánk, hogy az Egyesült Államok elvesztette Mexikót –, szerintem ez egy alapvetően téves megközelítés. Egy szomszédos országot ugyanis nem lehet egyszerűen elveszíteni. A földrajzi közelség, a történelmi kapcsolatok és a kölcsönös függőségek akkor is megmaradnak, ha a politikai viszonyok jelentősen megváltoznak.

– Azerbajdzsán esetében is látható egyfajta távolodás Moszkvától. A két ország között az elmúlt időszakban több konfliktusforrás is megjelent, a diplomáciai vitáktól kezdve az orosz állampolgárokat érintő intézkedésekig. Ön szerint ez egy mélyebb geopolitikai átrendeződés jele, amely Oroszország befolyásának csökkenését mutatja a Dél-Kaukázusban, vagy Moszkva és Baku képes lesz újra megtalálni az együttműködés egyensúlyát?

– Igen, ez egy nagyon komoly helyzet, ugyanakkor nem látok közvetlen veszélyt egy Oroszország és Azerbajdzsán közötti katonai konfliktusra vagy fegyveres összecsapásra. Azerbajdzsán esete azonban Oroszország számára bizonyos szempontból még összetettebb kérdés, mint Örményországé. Azerbajdzsán ugyanis stabilabb és ellenállóbb gazdasággal rendelkezik a természeti erőforrásainak köszönhetően, rendkívül szoros kapcsolatokat ápol Törökországgal, és egyre aktívabb szerepet játszik Közép-Ázsiában is. Emiatt Baku egyre magabiztosabban lép fel Moszkvával szemben. Ha megnézzük az azerbajdzsáni retorikát – nemcsak Alijev elnök nyilatkozatait, hanem különösen a nem hivatalos megszólalásokat és az ottani sajtó hangvételét –, akkor azt látjuk, hogy nagyon kevés ország engedheti meg magának a világon, hogy ilyen nyíltan fogalmazzon meg kritikákat Oroszországról és az orosz vezetőkről. Ez arra utal, hogy a két ország között egy mélyebb eltávolodási folyamat zajlik.

Mindez annak ellenére történik, hogy Azerbajdzsán továbbra is nagyrészt orosz nyelvű ország, és az azeri közösség fontos szerepet tölt be Oroszországban, többek között az üzleti életben és más területeken is. Azerbajdzsán esetében is egy új együttélési forma, egy új modus vivendi kialakítása felé haladunk Oroszország és a szomszédos országok között. Ez azonban Azerbajdzsánnal nehezebb lesz, mint Örményországgal. Az a benyomásom, hogy Recep Tayyip Erdoğan befolyása a szövetségesére korlátozott. Ez nem egy alá-fölérendeltségi viszony. Törökország természetesen nagyobb és erősebb ország, de Azerbajdzsán bizonyos kérdésekben nagyon is önállóan cselekszik. Erre jó példa, hogy körülbelül másfél évtizeddel ezelőtt Törökország és Örményország megpróbálta normalizálni a kapcsolatait. Erdoğan és az akkori örmény elnök, Szerzs Szargszján egy megbékélési folyamat elindításán dolgozott, ezt Azerbajdzsán nagyon hatékonyan akadályozta meg és hiúsította meg. Erdoğan sok tekintetben támogatja azt, amit Alijev tesz. De még abban az esetben is, ha bizonyos kérdésekben nem ért vele teljesen egyet, nem hiszem, hogy képes lenne egyszerűen utasítani vagy irányítani Azerbajdzsánt.