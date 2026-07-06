Ilyen még nem történt a háborúban, Ukrajna kemény lépésre szánta el magát

Ukrajna közlése szerint dróncsapást hajtottak végre az Omszki Olajfinomító ellen, amely Oroszország legnagyobb kőolaj-feldolgozó üzeme. A támadás a háború egyik eddigi legtávolabbi műveleteként több mint 2500 kilométerre történt az ukrán határtól.

Az oroszországi Omszk térségében először jelentettek közvetlen találatot a finomító ellen, miután helyi és ukrán Telegram-csatornák drónok mozgásáról és lelövéséről számoltak be. A régió kormányzója először „drónveszélyről” írt, majd később megerősítette, hogy több UAV elérte a város északi ipari övezetét.

A jelentések szerint az ukrán fegyveres erők vezérkara később hivatalosan is megerősítette a támadást, és azt állította, hogy találat érte a finomító egyik elsődleges feldolgozó egységét. Több elemző szerint a felvételek is alátámasztják, hogy a létesítmény valóban megrongálódhatott.

Az Omszki Olajfinomító Oroszország legnagyobb ilyen létesítménye, így a támadás stratégiai jelentőségű lehet. Amennyiben a csapást véglegesen megerősítik, az orosz top 10 finomító közül már csak egy maradna, amelyet még nem ért ukrán dróntámadás.