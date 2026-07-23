Veszélyes választás előtt Putyin: egyre kisebb győzelmet várnak az Egységes Oroszországtól

A háttérben több tényező áll: a gazdasági problémák, az emelkedő árak, az üzemanyaghiány, a háború miatt érzékelhető társadalmi fáradtság és a kormánypárt támogatottságának csökkenése. A Meduza értesülései szerint a Kreml politikai irányítói azért is mérséklik az elvárásokat, mert egy túl magas eredmény már kevésbé tűnne hihetőnek a választók számára.
A Kreml először 55, majd 50, most pedig 45 százalékos célt határozott meg
A választási előkészületek során már 2026 elején felmerült, hogy az orosz vezetés milyen eredményt tartana megfelelőnek az Egységes Oroszország számára. Márciusban a Kreml állítólag még azt várta, hogy a párt a szavazatok 55 százalékát szerezze meg körülbelül 50 százalékos részvétel mellett.
Regionális források ugyanakkor ennél magasabb belső elvárásokról beszéltek: egyes helyeken 60 százalékos eredményről és 55 százalékos részvételről szóltak az előzetes célok.
Júniusra azonban változott a helyzet. A kormányhoz közel álló orosz sajtó szerint a Kreml ekkor már legfeljebb 50 százalékos eredményt várt az Egységes Oroszországtól. Július közepén újabb csökkentés következett. A Meduza több regionális tisztségviselőre és a Kremlhez közel álló forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy több régióban már csak 45 százalékos eredményt határoztak meg minimális célként.
Egy választásokkal foglalkozó regionális tisztségviselő a lapnak úgy fogalmazott: korábban 55 százalék volt az elvárás, majd 50 százalékra csökkentették, most pedig már 45 százalékkal számolnak.
A magas eredményeket rendszeresen produkáló úgynevezett „választási szultanátusokban” ugyanakkor várhatóan nem változik jelentősen a helyzet. Ezekben a régiókban a hatalom hagyományosan kiemelkedő eredményeket ér el.
A Kreml számára már a hihetőség is fontos szempont
Az orosz politikai rendszerben a választásoknak továbbra is fontos szerepük van, annak ellenére, hogy a valódi politikai verseny erősen korlátozott. A választások nemcsak a hatalom legitimációját szolgálják, hanem azt is megmutatják a vezetés számára, hogy mely térségekben milyen a társadalmi hangulat.
Politikai elemzők szerint azonban a rendszer túlzott ellenőrzése miatt a Kreml egyre inkább saját maga által kialakított korlátok között mozog. Az ellenzéki erők jelentős része kiszorult a politikai térből, miközben a kormánypárt számára is problémát jelenthet, ha túl magas eredményt kell elérnie.
A szakértők szerint ezért lehet fontos a 45 százalék körüli cél. Egy ilyen eredmény közelebbinek tűnhet a társadalmi valósághoz, és kisebb kétségeket kelthet, mint egy 60 vagy akár 50 százalék feletti győzelem.
A 2021-es Állami Duma-választáson az Egységes Oroszország hivatalosan a szavazatok mintegy 49 százalékát szerezte meg, ami azóta is politikai viszonyítási pont a Kreml számára.
Felmerült a választások elhalasztása is
A választások körül korábban még komolyabb bizonytalanság alakult ki. Orosz sajtóértesülések szerint a biztonsági szervek egy része felvetette a szeptemberi parlamenti választások elhalasztásának lehetőségét.
Az elképzelés támogatói között állítólag az FSZB egyes körei, valamint Viktor Zolotov, az Orosz Nemzeti Gárda befolyásos vezetője is megjelent. Érvelésük szerint az ukrán dróntámadások, a gazdasági nehézségek és a társadalmi elégedetlenség miatt kockázatos lehet megtartani a voksolást a tervezett időpontban.
A Kreml politikai irányítói és Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök azonban állítólag ellenezték a halasztást. Egy ilyen lépés ugyanis azt sugallhatná, hogy a vezetés bizonytalan saját helyzetében.
Vlagyimir Putyin számára emellett külpolitikai szempontból is fontos lehet a választási menetrend fenntartása, mivel Moszkva rendszeresen bírálja Ukrajnát amiatt, hogy a háborús helyzetre hivatkozva nem tartott választásokat.
Gazdasági problémák és társadalmi fáradtság nehezíthetik Putyin pártjának helyzetét
A Kremlhez közeli források szerint az Egységes Oroszország támogatottságának csökkenésében több tényező játszik szerepet. Az infláció, az üzemanyaghiány, az adóterhek növekedése és a háború következményei egyre inkább érzékelhetők az orosz társadalomban. A VCIOM hivatalos mérései szerint Vlagyimir Putyin támogatottsága továbbra is magas, de az év eleji adatokhoz képest csökkent. A kormánypárt támogatottságát mérő kutatások szerint az Egységes Oroszország jelenlegi szintje alacsonyabb lehet, mint a korábbi választások előtt.
Elemzők szerint ugyanakkor nem várható valódi hatalomváltás.
A választási rendszer, az adminisztratív eszközök és az ellenzék korlátozott lehetőségei miatt a Kreml továbbra is képes lehet biztosítani a kormánypárt győzelmét.
A legnagyobb kockázatot inkább az jelentheti, ha a gazdasági problémák miatt a nagyvárosokban és a versengőbb régiókban hirtelen megnő a választási részvétel. Ilyen esetben a tiltakozó szavazatok több ellenzéki párt között oszolhatnak meg.
Zjuganov forradalmi veszélyre figyelmeztetett az orosz gazdaság miatt
Az orosz gazdaság nehézségei akár egy 1917-es forradalomhoz hasonló társadalmi válságot is előidézhetnek – figyelmeztetett korábban Genagyij Zjuganov, az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártjának 81 éves vezetője.
A veterán politikus az Állami Duma plenáris ülésén áprilisban arról beszélt, hogy a kormánynak sürgős intézkedéseket kell hoznia az ország gazdasági irányának korrigálására.
Zjuganov felszólalására a szeptemberben esedékes parlamenti választások okán került sor. A kommunista pártelnök beszédének felvétele az orosz parlament hivatalos honlapjára is felkerült. Bár a kommunisták az orosz rendszerben ellenzéki pártként működnek, Zjuganov évtizedek óta az egyik legismertebb politikai szereplő Oroszországban.
Fjodor Lukjanov nemrég az Origónak adott exkluzív interjút. Az orosz külpolitikai gondolkodás egyik legismertebb alakja, a Russia in Global Affairs főszerkesztője, valamint az Oroszországi Kül- és Védelmi Politikai Tanács elnöke. A Valdaj Nemzetközi Vitaklub tudományos igazgatójaként a moszkvai külpolitikai elit egyik fontos értelmiségi szereplője, akinek elemzéseit világszerte figyelemmel kísérik. Az interjúban többek között Oroszország és a Nyugat kapcsolatának alakulásáról, az ukrajnai háború hátteréről, a NATO bővítéséről, valamint a háború utáni európai biztonsági rendszer lehetséges jövőjéről beszélt.