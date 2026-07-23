Veszélyes választás előtt Putyin: egyre kisebb győzelmet várnak az Egységes Oroszországtól

A háttérben több tényező áll: a gazdasági problémák, az emelkedő árak, az üzemanyaghiány, a háború miatt érzékelhető társadalmi fáradtság és a kormánypárt támogatottságának csökkenése. A Meduza értesülései szerint a Kreml politikai irányítói azért is mérséklik az elvárásokat, mert egy túl magas eredmény már kevésbé tűnne hihetőnek a választók számára.

Oroszország: már csak 45 százalékos eredményt vár Putyin pártjától a Kreml

Fotó: AFP

A Kreml először 55, majd 50, most pedig 45 százalékos célt határozott meg

A választási előkészületek során már 2026 elején felmerült, hogy az orosz vezetés milyen eredményt tartana megfelelőnek az Egységes Oroszország számára. Márciusban a Kreml állítólag még azt várta, hogy a párt a szavazatok 55 százalékát szerezze meg körülbelül 50 százalékos részvétel mellett.

Regionális források ugyanakkor ennél magasabb belső elvárásokról beszéltek: egyes helyeken 60 százalékos eredményről és 55 százalékos részvételről szóltak az előzetes célok.

Júniusra azonban változott a helyzet. A kormányhoz közel álló orosz sajtó szerint a Kreml ekkor már legfeljebb 50 százalékos eredményt várt az Egységes Oroszországtól. Július közepén újabb csökkentés következett. A Meduza több regionális tisztségviselőre és a Kremlhez közel álló forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy több régióban már csak 45 százalékos eredményt határoztak meg minimális célként.

Egy választásokkal foglalkozó regionális tisztségviselő a lapnak úgy fogalmazott: korábban 55 százalék volt az elvárás, majd 50 százalékra csökkentették, most pedig már 45 százalékkal számolnak.

A magas eredményeket rendszeresen produkáló úgynevezett „választási szultanátusokban” ugyanakkor várhatóan nem változik jelentősen a helyzet. Ezekben a régiókban a hatalom hagyományosan kiemelkedő eredményeket ér el.

A Kreml számára már a hihetőség is fontos szempont

Az orosz politikai rendszerben a választásoknak továbbra is fontos szerepük van, annak ellenére, hogy a valódi politikai verseny erősen korlátozott. A választások nemcsak a hatalom legitimációját szolgálják, hanem azt is megmutatják a vezetés számára, hogy mely térségekben milyen a társadalmi hangulat.