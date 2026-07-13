Több mint kétszáz orosz személyt és szervezetet venne szankciós listára az EU, és ez csak a kezdet

A főképviselő tájékoztatása szerint a külügyminiszterek elsőként az orosz megszállás alatt álló területeken fogva tartott civilek helyzetéről tárgyalnak. Kiemelte, hogy a hadifoglyok és az elhurcolt gyerekek mellett tanárokat, újságírókat és más civileket is fogva tartanak a megszállt területeken – írta az MTI.

Az Európai Unió ezért ukrán civil szervezetekkel együttműködve vizsgálja, milyen további lépések segíthetik szabadon bocsátásukat, valamint egy olyan platform létrehozását is fontolgatja, amely elősegítené a fogvatartottakra vonatkozó információk összegyűjtését és megosztását.

Kallas arról is beszélt, hogy több uniós tagállam kezdeményezte az illegális izraeli telepekkel folytatott kereskedelem betiltását, és az Európai Bizottság által előterjesztett lehetőségek nyomán kiderülhet, hogy sikerül-e szélesebb támogatást szerezni az intézkedésnek.

We’re sanctioning Russia at speed and scale.



Today’s measures, together with the upcoming 21st sanctions package, will add 250 individuals and entities to the Russia sanctions regime.



This is our biggest round of individual designations since Moscow’s 2022 full-scale invasion,… pic.twitter.com/zjWxbrbunH — Kaja Kallas (@kajakallas) July 13, 2026

A főképviselő hangsúlyozta, hogy a tagállamok egyetértenek abban: a ciszjordániai helyzet tarthatatlan, és továbbra is a kétállami megoldást támogatják, azonban a térségben zajló folyamatok egyre inkább ellehetetlenítik e lehetőség megvalósítását.

Maxime Prévot belga külügyminiszter a tanácskozóra érkezesekor azt mondta: továbbra is Ukrajna áll a tanácskozás középpontjában, és fenn kell tartani az erős nyomást Oroszországon. Kiemelte a nemzetközi jog tiszteletben tartásának, valamint a foglyok méltóságának fontosságát.

Prévot sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy hétfőn várhatóan nem sikerül elfogadni a 21. szankciós csomagot. Mint mondta, Belgium azt szeretné, ha az Európai Bizottság megfelelő kezdeményezésekkel mielőbb eloszlatná a még bizonytalan partnerek aggályait, mert elengedhetetlen a nyomás fenntartása Oroszországgal szemben.