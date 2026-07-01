Videókon az Oroszországot ért pusztító ukrán támadás: lángokban az egyik város

A támadásról helyi hatóságok és ukrán Telegram-csatornák számoltak be. Oleg Melnyicsenko, Penza régió kormányzója azt közölte, hogy az orosz légvédelem lelőtt egy drónt, amelynek roncsai megrongálták az elektromos vezetékeket, valamint egy építés alatt álló épületre zuhantak.

Az Oroszország területén végrehajtott ukrán dróntámadás egy hadiipari intézményt is érinthetett Forrás: Telegram

A kormányzó szerint a támadásban kezdetben senki sem sérült meg, később azonban arról számolt be, hogy két vállalatot is találat ért, és két ember megsérült. Egyikük állapota súlyos, műtéten is átesett.

Hadiipari kutatóintézet lehetett a célpont

Ukrán Telegram-csatornák szerint a támadás egyik célpontja a Fizikai Mérések Tudományos Kutatóintézete (NIIFI) lehetett. Az információt nyílt forrású elemzők is megerősítették.

A jelentések szerint emellett a Penzai Elektromechanikai Eszközök Kutatóintézetét, a Penzai Csapágygyárat és a Majak vállalatot is támadás érhette.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök később megerősítette, hogy csapás érte a penzai hadiipari komplexumot, de nem nevezte meg pontosan az érintett létesítményt. Közlése szerint az üzem olyan alkatrészeket fejleszt és gyárt, amelyeket az orosz hadsereg által használt rakétákhoz alkalmaznak.

Zelenszkij arról is beszámolt, hogy ukrán erők egy ufai olajfinomítót is támadtak.

Rakétákhoz és repülőgépekhez gyárthatnak alkatrészeket

Az NIIFI az orosz Űrrendszerek holding része. A nyilvánosan elérhető információk szerint az intézet különböző mérőeszközöket, nyomásérzékelőket, valamint repülőgépek és helikopterek hajtóműveihez szükséges alkatrészeket fejleszt.

A jelentések szerint az intézet olyan rakétarendszerekhez is gyárthat elemeket, mint a Szineva, a Bulava és az Iszkander, valamint robotrepülőgépekhez használható alkatrészeket is készíthet.

A támadás így az ukrán fél számára stratégiai jelentőségű lehetett, mivel az orosz hadiipari kapacitások gyengítését célozhatta.

A Krímben is károkról számoltak be

Az ukrán források szerint a támadások nemcsak Penzát érintették. A beszámolók alapján a megszállt Krímben is károk keletkeztek az energiaellátási infrastruktúrában.

Ukrán Telegram-csatornák NASA műholdas adataira hivatkozva tüzet jelentettek egy 330 kilovoltos alállomásnál a Krím nyugati részén, a Szaki járásban, valamint egy mobil gázturbinás erőműnél.

Feodoszijában szintén egy elektromos alállomás kigyulladásáról számoltak be, amely a helyi jelentések szerint a város jelentős részének áramellátását érintette.