Csökken Putyin népszerűsége, egyre nagyobb a bizonytalanság Oroszországban

A legfrissebb közvélemény-kutatás újabb csökkenést mutatott Vlagyimir Putyin támogatottságában. Közben az oroszokat a benzinhiány és az üzemanyag drágulása foglalkoztatja, az Egységes Oroszország pedig bizonytalan helyzetben készül a választásra.

Az oroszországi választások előtt a benzinhiány és az emelkedő üzemanyagárak is fokozzák a bizonytalanságot (A képen Vlagyimir Putyin orosz elnök)

Fotó: Mikhail METZEL / POOL / AFP /

Putyin népszerűsége második hete csökken az orosz választások előtt

A VTsIOM legfrissebb felmérése szerint Vlagyimir Putyin népszerűsége és a belé vetett bizalom is tovább csökkent Oroszországban a június 29. és július 5. közötti héten. Az elnök népszerűségi mutatója 66,9 százalékról 66,0 százalékra esett, így már második hete tart a visszaesés.

A bizalmi mutató szintén romlott: az előző heti 73,3 százalék után 72,3 százalékon állt, miközben két héttel korábban még 76,7 százalékot mértek. A VTsIOM, teljes nevén Összoroszországi Közvélemény-kutató Központ, állami tulajdonban lévő orosz közvélemény-kutató intézet – számolt be a Meduza.io nevű ellenzéki orosz hírportál.

A benzinhiány foglalkoztatta leginkább az oroszokat

A FOM adatai szerint az oroszokat az elmúlt héten leginkább a benzinhiány és az emelkedő üzemanyagárak foglalkoztatták. A romló mutatók néhány hónappal a 2026 szeptemberére tervezett parlamenti választások előtt érkeztek.

Korábbi orosz sajtóértesülések szerint az Egységes Oroszországnak még nincs végleges programja, és a jelöltlisták sem álltak teljesen össze. A párton belül és a Kremlben is elégedetlenség lehet a kampány előkészítése miatt. A kormánypártnak a korábbi, közel 50 százalékos eredmény megismétlése egyre nehezebbnek tűnhet.

Felmerült a parlamenti választások elhalasztása Oroszországban

A Meduza forrásai szerint egyes biztonsági körök a választások elhalasztását támogatnák az ukrán dróntámadások, a gazdasági nehézségek és a kormánypárt gyengülése miatt. A Kreml politikai irányítói és Dmitrij Medvegyev ellenzik ezt az elképzelést.

Szerintük a voksolás elhalasztása azt az üzenetet közvetítené, hogy az orosz vezetés bizonytalan a helyzet kezelésében. A választások megtartásáról ezért komoly vita alakult ki az orosz hatalmi körökben.