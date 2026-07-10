Trump engedélyt adott Ukrajnának a Patriot rakéták gyártására

Az orosz–ukrán háborúban kulcsszerepet játszanak az amerikai légvédelmi fegyverek. A Patriot rakéták ukrajnai gyártásának kezdete egyelőre nem ismert, a technológiai együttműködés azonban hosszabb távon erősítheti Kijev védelmét.

Patriot légvédelmi rendszer Fotó: MICHAEL FISCHER / DPA

Kijev megkaphatja az amerikai technológiát

Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy Ukrajna engedélyt kap a Patriot elfogórakéták gyártására. A döntésről a törökországi NATO-csúcstalálkozón beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek. A Patriot jelenleg az egyik legfontosabb nyugati fegyver Ukrajna számára az orosz rakéta- és dróntámadások kivédésében.

Ukrajnának sürgősen szüksége van az elfogórakétákra, mert a rendszeres orosz légicsapások jelentősen csökkentették a készleteit. Trump szerint az Egyesült Államok átadja a gyártáshoz szükséges ismereteket, Washington azonban megtartja saját készleteit. Az amerikai elnök nem mondta meg, mikor indulhat el a termelés.

Kijev a lehető leghamarabb megpróbálná elsajátítani a technológiát. A Patriot rakéták gyártása összetett folyamat, ezért az engedély rövid távon nem jelent azonnali utánpótlást az ukrán légvédelem számára.

Az ukrán rakétaprogram is felgyorsulhat

Nyikolaj Mitrohin, a Brémai Egyetem kutatója szerint Ukrajna rövid távon valószínűleg nem jut új rakétákhoz. Az amerikai technológia ugyanakkor felgyorsíthatja az ukrán ballisztikus és rakétaelhárító fegyverek fejlesztését.

A szakértő szerint Kijev egyszerűbb és olcsóbb rakéták gyártása mellett dönthet, és a termelés akár egy éven belül megkezdődhet. Azt sem zárta ki, hogy egy ilyen program már létezik, és a mostani bejelentéssel került nyilvánosságra.

Ukrajna a teljes Patriot rendszer helyett elsősorban az elfogórakétákat gyártaná. A rendszerhez indítóállások, radar és irányító jármű is tartozik. A mozgatható egységeket át lehet helyezni, így kisebb az esélye annak, hogy az orosz erők felderítik és megsemmisítik őket. A gyártási engedély elsősorban hosszabb távon erősítheti meg Ukrajna saját légvédelmi iparát – derül ki az Al Jazeera cikkéből.