Elfogyhat a Pentagon pénze: rendkívüli figyelmeztetést küldött a kongresszusnak a védelmi miniszter

Megterhelték az iráni hadműveletek a Pentagon költségvetését, olyannyira, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter a szenátusi meghallgatásán rendkívüli támogatást kért a törvényhozóktól.

A Pentagonnak 67 milliárd dollárra van szüksége ahhoz, hogy fenn tudja tartani a katonai műveleteket

Fotó: CELAL GUNES / ANADOLU

Rengeteg pénzre van szüksége a Pentagonnak

Hegseth szerint a tárcának 67 milliárd dolláros sürgősségi tőkeinjekcióra van szüksége ahhoz, hogy fenn tudja tartani a katonai műveleteket és a haderő működőképességét.

A miniszter úgy véli, a jelenlegi finanszírozás mellett a Pentagon néhány héten belül súlyos költségvetési hiánnyal szembesülhet.

A védelmi miniszter úgy fogalmazott, hogy a kért összeg „sürgős és szükséges” ahhoz, hogy az amerikai hadsereg továbbra is képes legyen végrehajtani feladatait, valamint pótolni tudja a hadműveletek során felhasznált fegyvereket és egyéb hadianyagokat – írja a Telegraph.

A meghallgatáson elhangzott, hogy az iráni háború eddig 37,5 milliárd dollárba került az Egyesült Államoknak. Hegseth szerint a többletforrás hiányában nemcsak a hadműveletek, hanem a kiképzések, a karbantartási munkák és más katonai programok finanszírozása is veszélybe kerülhet.

A Kongresszus ugyan vizsgálja a kiegészítő finanszírozási kérelmet, de várhatóan csak szeptemberben dönthet róla. Addig a Pentagon kénytelen más költségvetési tételekből átcsoportosítani a szükséges összegeket, hogy fenntartsa a folyamatban lévő műveleteket.

Az Egyesült Államok csaknem két hete folyamatosan támadja az iráni katonai létesítményeket, valamint drón- és rakétaállásokat.

Trump szerint az elesett katonák emlékére indítottak csapásokat Irán ellen

Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok legutóbbi Irán elleni támadásai „nagyon kemények” voltak, és azokat az amerikai katonák emlékére hajtották végre, akik az elmúlt napokban vesztették életüket. Az amerikai–iráni konfliktus újabb fordulatot vett, miután Washington és Teherán ismét kölcsönösen támadásokról számolt be.