Megölt brit politikus ügye: őrizetbe vettek egy férfit

A 78 esztendős Widdecombe-ot a délnyugat-angliai Dartmoorban lévő otthonában találták holtan még csütörtök este. A területileg illetékes Devon és Cornwall megyei rendőrség pénteken hozta nyilvánosságra a politikus halálhírét, közölve egyben, hogy halála előtt Ann Widdecombe súlyos sérüléseket szenvedett, ezért gyilkosság gyanújával indult vizsgálat.

A politikus megölése kapcsán őrizetbe vettek egy férfit / Fotó: unsplash.com

Megölt brit politikus ügye: ezek a fejlemények

Az ügyben még pénteken őrizetbe vettek egy 26 éves brit férfit a gyilkosság elkövetésével gyanújával, de őt szombaton vádemelés nélkül szabadon engedték, és a rendőrség tájékoztatása szerint az illetőre már nem terjed ki a vizsgálat.

A Devon és Cornwall megyei rendőrség ugyanakkor vasárnap hajnalban bejelentette, hogy a gyilkosság helyszínétől több mint 400 kilométerre, az észak-angliai Dél-Yorkshire megyében őrizetbe vettek egy másik, 28 éves brit férfit Ann Widdecombe meggyilkolásának gyanújával. A gyanúsítottat egy rendőrőrsön tartják őrizetben.

A beszámoló szerint az akcióban a Dél-Yorkshire megyei rendőrség, valamint a brit terrorizmusellenes rendőrségi szolgálat északkelet-angliai ügyosztályának nyomozói vettek részt.

A Devon és Cornwall megyei rendőrség vasárnapi tájékoztatása szerint ugyanakkor a vizsgálat továbbra sem tárt fel olyan információt, amelyből arra lehetne következtetni, hogy Ann Widdecombe meggyilkolása terrorcselekmény lett volna.

Ann Widdecombe 1987-től 2010-ig volt a londoni alsóház képviselője, majd a brit EU-tagság megszűnése előtt nem egészen egy évig az Európai Parlamentnek is tagja volt.

Az 1990-es években, John Major egykori konzervatív párti miniszterelnök kormányában különböző államtitkári tisztségeket töltött be, majd csatlakozott a Nigel Farage vezette, radikálisan EU- és bevándorlásellenes szélsőjobboldali mozgalomhoz, amely többszöri átalakulás és névváltoztatás után jelenleg a Reform UK nevet viseli, és jelen van a londoni alsóházban. Ann Widdecombe haláláig a Reform UK bevándorlási és igazságügyi kérdésekben illetékes szóvivője volt.