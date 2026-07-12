Megölt brit politikus ügye: őrizetbe vettek egy férfit

A 78 esztendős Widdecombe-ot a délnyugat-angliai Dartmoorban lévő otthonában találták holtan még csütörtök este. A területileg illetékes Devon és Cornwall megyei rendőrség pénteken hozta nyilvánosságra a politikus halálhírét, közölve egyben, hogy halála előtt Ann Widdecombe súlyos sérüléseket szenvedett, ezért gyilkosság gyanújával indult vizsgálat.
Megölt brit politikus ügye: ezek a fejlemények
Az ügyben még pénteken őrizetbe vettek egy 26 éves brit férfit a gyilkosság elkövetésével gyanújával, de őt szombaton vádemelés nélkül szabadon engedték, és a rendőrség tájékoztatása szerint az illetőre már nem terjed ki a vizsgálat.
A Devon és Cornwall megyei rendőrség ugyanakkor vasárnap hajnalban bejelentette, hogy a gyilkosság helyszínétől több mint 400 kilométerre, az észak-angliai Dél-Yorkshire megyében őrizetbe vettek egy másik, 28 éves brit férfit Ann Widdecombe meggyilkolásának gyanújával. A gyanúsítottat egy rendőrőrsön tartják őrizetben.
A beszámoló szerint az akcióban a Dél-Yorkshire megyei rendőrség, valamint a brit terrorizmusellenes rendőrségi szolgálat északkelet-angliai ügyosztályának nyomozói vettek részt.
A Devon és Cornwall megyei rendőrség vasárnapi tájékoztatása szerint ugyanakkor a vizsgálat továbbra sem tárt fel olyan információt, amelyből arra lehetne következtetni, hogy Ann Widdecombe meggyilkolása terrorcselekmény lett volna.
Ann Widdecombe 1987-től 2010-ig volt a londoni alsóház képviselője, majd a brit EU-tagság megszűnése előtt nem egészen egy évig az Európai Parlamentnek is tagja volt.
Az 1990-es években, John Major egykori konzervatív párti miniszterelnök kormányában különböző államtitkári tisztségeket töltött be, majd csatlakozott a Nigel Farage vezette, radikálisan EU- és bevándorlásellenes szélsőjobboldali mozgalomhoz, amely többszöri átalakulás és névváltoztatás után jelenleg a Reform UK nevet viseli, és jelen van a londoni alsóházban. Ann Widdecombe haláláig a Reform UK bevándorlási és igazságügyi kérdésekben illetékes szóvivője volt.
Tíz éven belül ő a harmadik brit politikus, aki gyilkosság áldozatául esett. Jo Coxot, a Munkáspárt kétgyermekes, 41 éves képviselőnőjét 2016-ban, David Amesst, a brit Konzervatív Párt 69 esztendős, ötgyermekes alsóházi képviselőjét 2021-ben gyilkolták meg. Mindkét gyilkosság tettesét tényleges életfogytiglani börtönre ítélték.