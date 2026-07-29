Nem követelmény a világ vezetőinél a pszichológiai alkalmassági vizsga

Joe Biden 78 éves volt amikor letette hivatali esküjét, elnöki ciklusa közepére pedig egyre többen kérdőjelezték meg, hogy alkalmas-e még mentálisan a Fehér Ház és vele az Egyesült Államok vezetésére. Habár a társadalmi vita egyre élesebb a kérdésben, azonban pszichológusi szakvélemény egy országban sem követelmény.

Joe Biden korábbi amerikai elnök beszédet tart a dél-karolinai Columbia Művészeti Múzeumban 2026. február 27-én

Fotó: SEAN RAYFORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Habár a mentális egészséghez való társadalmi hozzáállás rengeteget változott az elmúlt évtizedekben, hiszen a korábban stigmatizált terápia kapcsán szinte már minden tabut sikerült megdönteni. A kérdés azonban joggal merül fel, hogy ha egy átlagember mentális egészségét képes kikezdeni a kor és a stressz, akkor mi történik azokkal, akik a világ terhét viszik a vállukon. Joe Biden elnöksége nem volt mentes a visszásságoktól, azonban a legtöbb aggűly éppen a demokrata elnök szellemi képességei kapcsán merült fel.

Több tucat videó került ki ugyanis Bidenről, amelyeknek egy része valóban sokkoló képet festett. Az elnök kezet nyújtott a levegőnek, láthatóan zavartan állt bizonyos helyzetekbe, és mindent egybevetve egy törékeny, öregedő elnököt látott maga előtt a világ, akinek mentális alkalmasságát joggal kérdőjelezték meg.

Ami a világ mostani vezetőit illeti: Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin a 72. életévét tapossa, Donald Trump amerikai elnök nemrég ünnepelte a 80-at, Hszi Csin-ping kínai elnök szintén a hetvenes évei elejét tapossa. Ezen számok ismeretében kijelenthető, hogy világunk szuperhatalmainak vezetői már egészen biztosan benne vannak a korba. Ezt ráadásul részben maguk is elismerik, hiszen a kínai és orosz elnök egy beszélgetését el is csípték a mikrofonok még tavaly nyáron Pekingben.

A felvételeken Putyin és Hszi Csin-ping arról beszéltek, hogy a kor manapság már nem akadály, és lényegében az ember örökké is élhet folyamatos szervcserékkel.

A mentális egészség azonban egy egészen másik kérdés, ami lehet attól rossz, hogy az illető fizikailag rendben van, például időskori demencia miatt már képtelen ellátni magát. Felmerül a kérdés, mielőtt valakit az atomfegyverek vagy egyáltalán az országrúd közelébe engednénk, nem ártana-e egy alapos kivizsgálásnak alávetni.