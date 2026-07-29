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pszichológia

Nem követelmény a világ vezetőinél a pszichológiai alkalmassági vizsga

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Az elmúlt időszakban egyre több esetben kerül elő a mentális egészség kérdése, ez pedig már a világ vezetőit sem kerüli el. A pszichológusi vizsgálatokat ugyan egyik ország sem várja el, azonban a téma az elmúlt években különösen nagy érdeklődésre tart számot, az okokért pedig nem kell messzire menni.
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pszichológiapolitikamentális egészség

Joe Biden 78 éves volt amikor letette hivatali esküjét, elnöki ciklusa közepére pedig egyre többen kérdőjelezték meg, hogy alkalmas-e még mentálisan a Fehér Ház és vele az Egyesült Államok vezetésére. Habár a társadalmi vita egyre élesebb a kérdésben, azonban pszichológusi szakvélemény egy országban sem követelmény. 

COLUMBIA, SOUTH CAROLINA - FEBRUARY 27: Former President Joe Biden speaks to a crowd during a fundraising event with the South Carolina Democratic Party at the Columbia Museum of Art on February 27, 2026 in Columbia, South Carolina. The event marked the sixth anniversary of Biden's presidential primary win in the early voting state of South Carolina. Sean Rayford/Getty Images/AFP (Photo by Sean Rayford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Joe Biden korábbi amerikai elnök beszédet tart a dél-karolinai Columbia Művészeti Múzeumban 2026. február 27-én
Fotó: SEAN RAYFORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Habár a mentális egészséghez való társadalmi hozzáállás rengeteget változott az elmúlt évtizedekben, hiszen a korábban stigmatizált terápia kapcsán szinte már minden tabut sikerült megdönteni. A kérdés azonban joggal merül fel, hogy ha egy átlagember mentális egészségét képes kikezdeni a kor és a stressz, akkor mi történik azokkal, akik a világ terhét viszik a vállukon. Joe Biden elnöksége nem volt mentes a visszásságoktól, azonban a legtöbb aggűly éppen a demokrata elnök szellemi képességei kapcsán merült fel. 

Több tucat videó került ki ugyanis Bidenről, amelyeknek egy része valóban sokkoló képet festett. Az elnök kezet nyújtott a levegőnek, láthatóan zavartan állt bizonyos helyzetekbe, és mindent egybevetve egy törékeny, öregedő elnököt látott maga előtt a világ, akinek mentális alkalmasságát joggal kérdőjelezték meg.

Ami a világ mostani vezetőit illeti: Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin a 72. életévét tapossa, Donald Trump amerikai elnök nemrég ünnepelte a 80-at, Hszi Csin-ping kínai elnök szintén a hetvenes évei elejét tapossa. Ezen számok ismeretében kijelenthető, hogy világunk szuperhatalmainak vezetői már egészen biztosan benne vannak a korba. Ezt ráadásul részben maguk is elismerik, hiszen a kínai és orosz elnök egy beszélgetését el is csípték a mikrofonok még tavaly nyáron Pekingben. 

A felvételeken Putyin és Hszi Csin-ping arról beszéltek, hogy a kor manapság már nem akadály, és lényegében az ember örökké is élhet folyamatos szervcserékkel. 

A mentális egészség azonban egy egészen másik kérdés, ami lehet attól rossz, hogy az illető fizikailag rendben van, például időskori demencia miatt már képtelen ellátni magát. Felmerül a kérdés, mielőtt valakit az atomfegyverek vagy egyáltalán az országrúd közelébe engednénk, nem ártana-e egy alapos kivizsgálásnak alávetni.

A pszichológusi szakvélemény nem követelmény 

Habár a Fehér Háznak természetesen van orvosi csapata, azonban az amerikai alkotmány egyetlen pontja sem rendelkezik róla, hogy az elnök mentális képességeit is vizsgálniuk kéne. Donald Trump maga közölte, hogy rendkívül jó egészségi állapotnak örvend, azonban a szakemberek egy része szerint a korábbi ciklusával összevetve már megfigyelhetőek a kognitív hanyatlás jelei. Ráadásul Trump korábban élesen bírálta Bident, aki szerinte szellemileg alkalmatlan volt az elnöki feladatok ellátására. 

Trump saját állítása szerint jó egészségnek örvend, azonban a pszichológusi szakvélemény soha nem volt követelmény
Trump saját állítása szerint jó egészségnek örvend, azonban a pszichológusi szakvélemény soha nem volt követelmény 
Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Egyetlen ország van egyébként, ahol az alkotmány rendelkezik a mentális képességekről: Indonézia. Külön vizsgálatot azonban ott sem eszközölnek, rendszerint egy általános egészségügyi vizsgálat vár csak a hivatalba lépő elnökre. 

 

 

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