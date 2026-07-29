Nem követelmény a világ vezetőinél a pszichológiai alkalmassági vizsga

Joe Biden 78 éves volt amikor letette hivatali esküjét, elnöki ciklusa közepére pedig egyre többen kérdőjelezték meg, hogy alkalmas-e még mentálisan a Fehér Ház és vele az Egyesült Államok vezetésére. Habár a társadalmi vita egyre élesebb a kérdésben, azonban pszichológusi szakvélemény egy országban sem követelmény.
Habár a mentális egészséghez való társadalmi hozzáállás rengeteget változott az elmúlt évtizedekben, hiszen a korábban stigmatizált terápia kapcsán szinte már minden tabut sikerült megdönteni. A kérdés azonban joggal merül fel, hogy ha egy átlagember mentális egészségét képes kikezdeni a kor és a stressz, akkor mi történik azokkal, akik a világ terhét viszik a vállukon. Joe Biden elnöksége nem volt mentes a visszásságoktól, azonban a legtöbb aggűly éppen a demokrata elnök szellemi képességei kapcsán merült fel.
Több tucat videó került ki ugyanis Bidenről, amelyeknek egy része valóban sokkoló képet festett. Az elnök kezet nyújtott a levegőnek, láthatóan zavartan állt bizonyos helyzetekbe, és mindent egybevetve egy törékeny, öregedő elnököt látott maga előtt a világ, akinek mentális alkalmasságát joggal kérdőjelezték meg.
Ami a világ mostani vezetőit illeti: Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin a 72. életévét tapossa, Donald Trump amerikai elnök nemrég ünnepelte a 80-at, Hszi Csin-ping kínai elnök szintén a hetvenes évei elejét tapossa. Ezen számok ismeretében kijelenthető, hogy világunk szuperhatalmainak vezetői már egészen biztosan benne vannak a korba. Ezt ráadásul részben maguk is elismerik, hiszen a kínai és orosz elnök egy beszélgetését el is csípték a mikrofonok még tavaly nyáron Pekingben.
A felvételeken Putyin és Hszi Csin-ping arról beszéltek, hogy a kor manapság már nem akadály, és lényegében az ember örökké is élhet folyamatos szervcserékkel.
A mentális egészség azonban egy egészen másik kérdés, ami lehet attól rossz, hogy az illető fizikailag rendben van, például időskori demencia miatt már képtelen ellátni magát. Felmerül a kérdés, mielőtt valakit az atomfegyverek vagy egyáltalán az országrúd közelébe engednénk, nem ártana-e egy alapos kivizsgálásnak alávetni.
A pszichológusi szakvélemény nem követelmény
Habár a Fehér Háznak természetesen van orvosi csapata, azonban az amerikai alkotmány egyetlen pontja sem rendelkezik róla, hogy az elnök mentális képességeit is vizsgálniuk kéne. Donald Trump maga közölte, hogy rendkívül jó egészségi állapotnak örvend, azonban a szakemberek egy része szerint a korábbi ciklusával összevetve már megfigyelhetőek a kognitív hanyatlás jelei. Ráadásul Trump korábban élesen bírálta Bident, aki szerinte szellemileg alkalmatlan volt az elnöki feladatok ellátására.
Egyetlen ország van egyébként, ahol az alkotmány rendelkezik a mentális képességekről: Indonézia. Külön vizsgálatot azonban ott sem eszközölnek, rendszerint egy általános egészségügyi vizsgálat vár csak a hivatalba lépő elnökre.