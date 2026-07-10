Ettől tartott Zelenszkij: Putyin válaszolt az ukránok javaslatára

A Kremlhez közel álló három forrás szerint Oroszország elnöke nem támogatja a jelenlegi frontvonal mentén megkötendő tűzszünetet, és inkább a háború folytatása mellett áll. A Reuters beszámolója szerint az ukrán támadások az orosz olajfinomítók ellen csak tovább erősítették Putyin eltökéltségét a katonai műveletek folytatására.

Putyin nem enged a háborúból, újabb eszkaláció jöhet Ukrajnában

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A hírügynökség egyik, az orosz elnökkel rendszeresen találkozó forrása úgy fogalmazott: „nagy a valószínűsége” annak, hogy a következő hónapokban fokozódhat a konfliktus. Azt ugyanakkor nem részletezte, hogy pontosan milyen formában várható az eszkaláció.

Putyin ragaszkodik a Donbászhoz

A Reuters egyik forrása szerint az orosz elnök „kompromisszummentes álláspontot” képvisel a Donyecki terület még ukrán ellenőrzés alatt álló részeinek elfoglalásával kapcsolatban.

A beszámoló szerint Putyin nemrég bírálta azokat a tanácsadókat, akik azt javasolták, hogy Moszkva a frontvonal befagyasztására épülő megállapodást keressen Kijevvel.

Egy másik forrás szerint az orosz elnök abban bízik, hogy az orosz hadsereg hamarosan teljes egészében elfoglalhatja a Donbászt.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a Reuters megkeresésére azt mondta, hogy Oroszország továbbra is kész a békés rendezésre, ugyanakkor elegendő erőforrással rendelkezik ahhoz, hogy önállóan folytassa a „különleges katonai műveletet”.

Az ukrán támadások sem változtatták meg Moszkva terveit

Putyin korábban nyilvánosan is jelezte, hogy az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadások nem változtatják meg Moszkva háborús terveit.

Az ukrán csapások következtében Oroszország több térségében üzemanyag-ellátási problémák alakultak ki, amelyek közvetlenül a lakosság jelentős részét érintik. Az orosz elnök elismerte, hogy Kijev javasolta a mélységi támadások kölcsönös leállítását, ezt azonban elutasította.

Putyin szerint az orosz nagy hatótávolságú csapások „sokkal erősebbek, érzékenyebbek és őszintén szólva pusztítóbbak”.

Július 8-án az orosz elnök arról beszélt, hogy Ukrajna támadásai szerinte megpróbálnak „ideges helyzetet teremteni a társadalomban”, de ez nem fog sikerülni.