Oroszország üzent Kijevnek a példátlan bombázások után

Vlagyimir Putyin szerint Ukrajna az orosz olajfinomítók elleni csapásokkal próbálja megzavarni Oroszország üzemanyag-ellátását. Az orosz elnök azt állítja, hogy a problémák csak átmenetiek, de a beszámolók szerint az üzemanyagválság egyre súlyosabb, és sokan órákig várakoznak a benzinkutaknál.

Egyre súlyosabb az üzemanyaghelyzet Oroszországban, miközben Putyin szerint Ukrajna az olajfinomítók elleni támadásokkal feszültséget akar kelteni. (A képen Vlagyimir Putyin orosz elnök)

Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL

Putyin szerint Ukrajna feszültséget akar kelteni az orosz üzemanyagválsággal

Vlagyimir Putyin szerint Ukrajna az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal nemcsak gazdasági károkat akar okozni, hanem feszült légkört is próbál teremteni Oroszországban. Az orosz elnök a kormánytagokkal tartott július 8-i találkozóján azt mondta, hogy Kijev célja az orosz gazdaság gyengítése és a társadalmi nyugtalanság fokozása lehet.

Az olajfinomítók támadásáról beszélt az orosz elnök

Putyin ugyanakkor azt állította, hogy az orosz energiarendszer biztonsági tartaléka nagyon magas. A vállalatokat arra szólította fel, hogy ne tartsák vissza az üzemanyagot saját benzinkútjaikon, hanem a független kutakhoz is juttassanak belőle.

Egyre súlyosabb az üzemanyaghelyzet Oroszországban

Az elmúlt hónapokban súlyosbodott az oroszországi üzemanyagválság, miután Ukrajna több orosz olajfinomítót is célba vett. A beszámolók szerint sok helyen hosszú sorok alakultak ki a benzinkutaknál.

Putyin szerint a problémák átmenetiek, és részben Ukrajna akcióihoz köthetők. A szöveg szerint az orosz elnök korábban elutasította Kijev ajánlatát a kölcsönös mélységi légicsapások leállításáról – számolt be a Meduza.io.

Súlyos csapás érhette az orosz tengeri üzemanyag-szállítást az Azovi-tengeren. Az ukrán dróncsapás az orosz árnyékflotta több tankerét is eltalálhatta, a támadás célja pedig a Krím utánpótlásának gyengítése lehetett.