Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter: Örülök, hogy az Origo ezen élcelődik

oroszország

Oroszország üzent Kijevnek a példátlan bombázások után

53 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hosszú sorok alakultak ki az orosz benzinkutaknál, miközben Moszkva egyre nagyobb nyomás alatt próbálja kezelni az ellátási gondokat. Putyin szerint az orosz üzemanyagválság mögött Ukrajna olajfinomítók elleni támadásai állnak, amelyekkel Kijev gazdasági kárt és társadalmi feszültséget akar okozni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
oroszországukrajnaputyinorosz elnök

Vlagyimir Putyin szerint Ukrajna az orosz olajfinomítók elleni csapásokkal próbálja megzavarni Oroszország üzemanyag-ellátását. Az orosz elnök azt állítja, hogy a problémák csak átmenetiek, de a beszámolók szerint az üzemanyagválság egyre súlyosabb, és sokan órákig várakoznak a benzinkutaknál.

Egyre súlyosabb az üzemanyaghelyzet Oroszországban, miközben Putyin szerint Ukrajna az olajfinomítók elleni támadásokkal feszültséget akar kelteni. (A képen Vlagyimir Putyin orosz elnök), In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin gives a speech during a meeting with graduates of higher military educational institutions at the Kremlin in Moscow on June 23, 2026. (Photo by Mikhail METZEL / POOL / AFP)
Egyre súlyosabb az üzemanyaghelyzet Oroszországban, miközben Putyin szerint Ukrajna az olajfinomítók elleni támadásokkal feszültséget akar kelteni. (A képen Vlagyimir Putyin orosz elnök) 
Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL

Putyin szerint Ukrajna feszültséget akar kelteni az orosz üzemanyagválsággal

Vlagyimir Putyin szerint Ukrajna az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal nemcsak gazdasági károkat akar okozni, hanem feszült légkört is próbál teremteni Oroszországban. Az orosz elnök a kormánytagokkal tartott július 8-i találkozóján azt mondta, hogy Kijev célja az orosz gazdaság gyengítése és a társadalmi nyugtalanság fokozása lehet.

Az olajfinomítók támadásáról beszélt az orosz elnök

Putyin ugyanakkor azt állította, hogy az orosz energiarendszer biztonsági tartaléka nagyon magas. A vállalatokat arra szólította fel, hogy ne tartsák vissza az üzemanyagot saját benzinkútjaikon, hanem a független kutakhoz is juttassanak belőle.

Egyre súlyosabb az üzemanyaghelyzet Oroszországban

Az elmúlt hónapokban súlyosbodott az oroszországi üzemanyagválság, miután Ukrajna több orosz olajfinomítót is célba vett. A beszámolók szerint sok helyen hosszú sorok alakultak ki a benzinkutaknál.

Putyin szerint a problémák átmenetiek, és részben Ukrajna akcióihoz köthetők. A szöveg szerint az orosz elnök korábban elutasította Kijev ajánlatát a kölcsönös mélységi légicsapások leállításáról – számolt be a Meduza.io.

Súlyos csapás érhette az orosz tengeri üzemanyag-szállítást az Azovi-tengeren. Az ukrán dróncsapás az orosz árnyékflotta több tankerét is eltalálhatta, a támadás célja pedig a Krím utánpótlásának gyengítése lehetett.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!