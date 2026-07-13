Egyelőre nincs megoldás a román politikai káosz rendezésére

A korábbi kormánykoalíció pártjainak vezetői Nicuşor Dan államfővel egyeztetettek hétfőn. A Cotroceni-palotában zajló megbeszélésen azonban továbbra sem sikerült megoldást találni a román politikai válságra – írja a Agerpres.

Sorin Grindeanu a Nicusor Dan elnökkel folytatott tárgyalás után sem lett derűlátóbb a román politikai káosz rendezésének tekintetében

Fotó: ARDA KUCUKKAYA / ANADOLU AGENCY

Az Ilie Bolojan vezette kormányt május 5-én bizalmatlansági indítvány benyújtását követően bukott meg, azóta pedig politikai káosz uralkodik az országban. A korábbi kormánykoalíció pártjai nem tudnak megoldást találni a helyzetre. Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök beszámolója szerint a hétfői egyeztetésen még nem kerültek szóba a lehetséges miniszterelnök-jelöltek.

Egyes források szerint Nicusor Dan szerette volna felmérni, hogy történt-e változás a pártvezetők álláspontjában, valamint a helyreállítási tervekről is egyeztettek.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) feltételei továbbra is jelentősen leszűkítik a mozgásteret , azonban a pártvezetők nyilatkozatai alapján a tárgyalás a korábbiakhoz képest visszafogott volt.

Romania’s government negotiations fail again, USR (progressives) now proposes early elections as well pic.twitter.com/NULaWU0WBL — Daily Romania (@daily_romania) July 13, 2026

Grindeanu szerint ugyanakkor a legnagyobb akadály még mindig nem hárult el a rendezés előtt, ez pedig maga a bukott miniszterelnök.

A szociáldemokrata politikus szerint ugyanis Ilie Bolojannak le kellene mondania, azonban véleménye szerint a korábbi miniszterelnök ragaszkodik az ügyvivő kormány vezetéséhez. Ezt azonban Grindeanu szerint másra kellene bízni.

A politikus szerint tehát továbbra is terítéken van az előrehozott választások kérdése, amely azonban véleménye szerint hosszútávú bizonytalanságba, ezáltal pedig gazdasági válságba is taszíthatná az országot, miután erre legkorábban ősszel lenne lehetőség. Grindeanu egyébként jelezte, hogy nem szabta feltételül a korábbi miniszterelnök lemondását a helyreállítási tervek támogatásáért cserébe, azonban véleménye szerint Bolojannak meg kellene tennie, amit a helyzet megkövetel tőle, és le kellene mondania.