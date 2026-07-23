A Rubio-Lavrov találkozóra az ASEAN-csúcstalálkozó helyszínén, Manilában került sor, azonban a hírek szerint nem tartott sokáig. Marco Rubio amerikai közvetítést ajánlott az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatban, Szergej Lavrov pedig ismertette Moszkva feltételeit.
Rubio és Lavrov az ukrajnai háború lezárásáról tárgyalt Manilában
Marco Rubioés Szergej Lavrov csütörtökön Manilában találkozott az ASEAN-csúcstalálkozó keretében. A tárgyalás középpontjában az amerikai–orosz kapcsolatok és az ukrajnai háború diplomáciai lezárásának lehetősége állt.
Az Independent beszámolója szerint Rubio és Lavrov megvizsgálták, hogy újraindíthatók-e az elmúlt hónapokban háttérbe szorult tárgyalások. Az amerikai külügyminiszter közölte, hogy Washington továbbra is kész közvetíteni Oroszország és Ukrajna között, amennyiben erre lehetőség nyílik. A találkozóra az után került sor, hogy Donald Trump amerikai elnök az ankarai NATO–csúcstalálkozón már jelezte, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a konfliktus diplomáciai úton történő lezárásában.
A Kreml állítólag megváltoztatta álláspontját az Ukrajnával kötendő esetleges megállapodásról, és nem áll szándékában az elfoglalt területekről való kivonulás. Vlagyimir Putyin orosz elnök a Bloomberg értesülése szerint továbbra is a Donbasz teljes ellenőrzésére törekszik, ami kapcsán Moszkva már többször jelzete, hogy ebből nem kíván engedni.
Rubio szerint az Egyesült Államok lehet az egyetlen ország, amely képes a közvetítői szerep betöltésére. Hangsúlyozta, hogy a világ két legnagyobb nukleáris hatalmának a nézeteltérések ellenére is fenn kell tartania a kapcsolatot. Lavrov a találkozó után nem válaszolt arra, segíti-e Oroszország Iránt amerikai célpontok azonosításában. Az újságírók ezt firtató kérdéseire gúnyos megjegyzésekkel reagált.
Moszkva ellenzi Ukrajna további felfegyverzését
A Meduza az orosz külügyminisztérium közleménye alapján azt írta, hogy a 35 perces találkozón érdemi eszmecsere zajlott kétoldalú és nemzetközi kérdésekről. Lavrov ismertette a frontvonalon uralkodó, Moszkva által „valósnak” nevezett helyzetet, és elfogadhatatlannak minősítette Ukrajna további felfegyverzését. Az orosz fél megerősítette készségét a politikai és diplomáciai rendezésre, valamint kitartott a 2025-ös alaszkai csúcstalálkozón megszületett megállapodás mellett.
Rubio és Lavrov 2025 óta negyedszer tárgyalt személyesen. Korábban Rijádban, Kuala Lumpurban és New Yorkban találkoztak. Washington és Moszkva továbbra is eltérően értékeli az alaszkai csúcstalálkozó eredményeit és az ukrajnai békefolyamat feltételeit, azonban várhatóan a jövőben további kétoldalú találkozókra kerülhet sor.