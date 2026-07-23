A Rubio-Lavrov találkozóra az ASEAN-csúcstalálkozó helyszínén, Manilában került sor, azonban a hírek szerint nem tartott sokáig. Marco Rubio amerikai közvetítést ajánlott az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatban, Szergej Lavrov pedig ismertette Moszkva feltételeit.

A Rubio-Lavrov találkozó középpontjában az ukrajnai háború lezárása állt Fotó: HANDOUT / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / HANDO

Rubio és Lavrov az ukrajnai háború lezárásáról tárgyalt Manilában

Marco Rubioés Szergej Lavrov csütörtökön Manilában találkozott az ASEAN-csúcstalálkozó keretében. A tárgyalás középpontjában az amerikai–orosz kapcsolatok és az ukrajnai háború diplomáciai lezárásának lehetősége állt.

Az Independent beszámolója szerint Rubio és Lavrov megvizsgálták, hogy újraindíthatók-e az elmúlt hónapokban háttérbe szorult tárgyalások. Az amerikai külügyminiszter közölte, hogy Washington továbbra is kész közvetíteni Oroszország és Ukrajna között, amennyiben erre lehetőség nyílik. A találkozóra az után került sor, hogy Donald Trump amerikai elnök az ankarai NATO–csúcstalálkozón már jelezte, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a konfliktus diplomáciai úton történő lezárásában.

A Kreml állítólag megváltoztatta álláspontját az Ukrajnával kötendő esetleges megállapodásról, és nem áll szándékában az elfoglalt területekről való kivonulás. Vlagyimir Putyin orosz elnök a Bloomberg értesülése szerint továbbra is a Donbasz teljes ellenőrzésére törekszik, ami kapcsán Moszkva már többször jelzete, hogy ebből nem kíván engedni.

Rubio szerint az Egyesült Államok lehet az egyetlen ország, amely képes a közvetítői szerep betöltésére. Hangsúlyozta, hogy a világ két legnagyobb nukleáris hatalmának a nézeteltérések ellenére is fenn kell tartania a kapcsolatot. Lavrov a találkozó után nem válaszolt arra, segíti-e Oroszország Iránt amerikai célpontok azonosításában. Az újságírók ezt firtató kérdéseire gúnyos megjegyzésekkel reagált.

Moszkva ellenzi Ukrajna további felfegyverzését

A Meduza az orosz külügyminisztérium közleménye alapján azt írta, hogy a 35 perces találkozón érdemi eszmecsere zajlott kétoldalú és nemzetközi kérdésekről. Lavrov ismertette a frontvonalon uralkodó, Moszkva által „valósnak” nevezett helyzetet, és elfogadhatatlannak minősítette Ukrajna további felfegyverzését. Az orosz fél megerősítette készségét a politikai és diplomáciai rendezésre, valamint kitartott a 2025-ös alaszkai csúcstalálkozón megszületett megállapodás mellett.