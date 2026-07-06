Egy éve halt meg az ukrán toborzók által brutálisan megvert Sebestyén József

Sebestyén Józsefet a kárpátaljai Parisel cukrászda elől hurcolták el az ukrán katonák, hogy rávegyék, hogy harcoljon az országért az oroszok ellen. A férfi azonban élni szeretett volna a családjáért, és nem kívánt Ukrajnáért meghalni. Mikor ezt a kényszersorozás után közölte, brutálisan megverték.

Sebestyén József nem kívánt meghalni Ukrajnáért Fotó: Olvasói

Sebestyén József a bántalmazásba halt bele?

A pribékek nem válogattak az eszközökben: vasrudakkal ütlegelték és ott rúgták, ahol csak érték. Közben a magyarsága miatt sértegették, végül elengedték. A férfinek még maradt annyi ereje, hogy elvonszolja magát a kórházba, de hetekkel később, napra pontosan 2025. július 6-án életét vesztette. Halálát nagy valószínűséggel a bántalmazása következtében kialakult tüdőembólia okozta.

Képtelenek vagyunk beletörődni abba, ami a testvéremmel történt. A szüleim már idős emberek, és úgy volt, hogy majd József fogja őket segíteni. Én hosszú évek óta Magyarországon élek, az öcsém azonban panziót üzemeltetett Kárpátalján

– mondta az Origónak Sebestyén Márta, József nővére, aki a szülei társaságában tett látogatást a sírnál a hétvégén.

- Virágot vittünk Józsefnek. Nekünk ennyi lehetőségünk maradt.

Az öcsém egy aljas gyilkosság áldozata lett, de az ukrán hatóságok semmit nem tesznek annak érdekében, hogy az elkövetőket felelősségre vonják! Mi több, igyekeznek az egész ügyet eltussolni

– csuklott el a gyászoló nő hangja.

A tervek szerint ma Beregszászon megszólalnak a harangok, és 10 percig zúgnak majd. Sebestyén Józsefre emlékeznek így.