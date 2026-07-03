Egy évvel Sebestyén József halála után is újabb, megrázó részletek derülnek ki, hogyan bántak a kárpátaljai férfival és szüleivel

Rendőrrel fenyegették a kényszersorozás áldozatául vált Sebestyén József szüleit a Linner Bertalan Kórház idegsebészetének orvosai, mert nem akarták, hogy az eszméletlen állapotú fiukat átvigyék a pszichiátriára. Az ukrán hadsereg állítja: a magyar férfival tüdőembólia végzett, egy intenzív osztályos szakápoló szerint pedig ez az információ megerősíti a feltételezést, hogy a családapát a katonák megverték.
Nagy valószínűséggel nem kapott megfelelő ellátást a beregszászi kórházakban az ukrán katonák által halálra vert Sebestyén József. Mint arról a Bors beszámolt, a magyar állampolgárságú családapát a Parisel nevű cukrászda elől hurcolták el a TCK, az ukrán hadkiegészítés emberei. A férfit nem vitték be a beregszászi tagtoborzó irodába, a Vojenkomatra, és nem vetették alá alkalmassági vizsgálatnak. Állítólag ez Ungvár hatáskörébe tartozott volna, mivel oda vitték el erőszakkal.
Az egyik nyilvánosságra került videóban látszik, hogy amikor fájdalomtól meggyötörten a porban és sárban kúszott, kigúnyolták és gyíknak nevezték. Józsefet végül nagy nehezen elengedték, így a férfi minden erejét összeszedve elvonszolhatta magát a beregszászi Linner Bertalan Kórházba, ahol az idegsebészetre került. A névadó egy híres orvos volt. A sors iróniája, hogy József nagyanyja egy rövid ideig éppen mellette dolgozott asszisztensként.
A család egy neve elhallgatását kérő ismerősétől megtudtuk, hogy József a gyanú szerint nem kapott az intézményben megfelelő ellátást. A férfi állapota fokozatosan romlott, de a személyzetet ez nem hatotta meg. Az Origo talált egy szemtanút, aki elmondta, hogy egy doktornő a családapa édesanyját is megfélemlítette.
– Mikor közölték, hogy a tolószékbe ültetett, eszméletlen állapotú férfit átviszik a közeli pszichiátriára, a szegény, idős asszony kérlelni kezdte őket, hogy ne tegyék. Az orvosnő erre fennhangon kijelentette, ha még egy szót szól az aggódó szülő, rendőrt hív – árulta el informátorunk.
Józsefet ezek után – az orvosi etikával és szakmai protokollal teljesen ellentétes módon – nemes egyszerűséggel a macskaköves úton áttolták a másik intézménybe. Ott sem részesült több emberségben. Egy ideig kómában feküdt, de aztán magához tért, igaz, beszélni nem tudott. Az utolsó napjára összeszedte magát annyira, hogy képes legyen enni és bemenni a mosdóra. Negyedórával később a folyosón tartózkodó édesapja rosszat sejtve utána ment. A férfi addigra már fuldoklott, de hiába hívott az idős ember segítséget a fiához, az orvos nagyjából egy óra múlva ért oda. Addigra Józsefen már nem lehetett segíteni.
Kérdés, hogy mikor József a magyar állampolgárságára hivatkozott, nála voltak-e az ezt igazoló személyes okmányai, de tény, hogy a gyászoló család a kórháztól a papírokat nem kapta meg.
Sebestyén József tisztességes ellátást sem kapott?
Egy intenzív osztályos szakápoló az Origónak kifejtette: biztosra vehető, hogy Józsefet a kórházban durván elhanyagolták.
– A durva ütlegekből származó sérülésekkor vérhígítót is kell kapniuk az ellátottaknak, megelőzve a trombózist, vérrögképződést. A megfelelő injekciót általában naponta kétszer, a bőr alá adják be. Mint kiderült, József az utolsó napján felkelt az ágyból és kiment a mosdóba. Ez sajnos hiba volt. Nyilván az odafigyelés és az ellátás hiánya miatt kényszerült erre – szögezte le a szakember.
Az ukrán hadsereg egyébként azt állítja, hogy Józsefet nem verték meg, és a halálát tüdőembólia okozta. Az ápoló szerint viszont a tüdőembólia nem hogy nem cáfolja, kifejezetten alátámasztja a bántalmazás tényét.
– Bármilyen sérüléskor, nemcsak műtétek után kötelező a trombózismegelőzés. Magyarországon, ha csak mondjuk egy egyszerű bokasérüléssel valaki kórházi ellátásra szorul, az az első, hogy megkapja a gyógyszereket, sőt, legalább egy hétig otthon is adnia kell magának a betegnek. Gondoljunk csak bele, mekkora a vérrögképződés kockázata annál, akit agyonvernek! Ez a vérrög megindulhat, és igen, a tüdő ereiben köthet ki, tüdőembóliát, halált okozva!
A család maga is úgy tudja, hogy József nem kapott vérhígítót.
Az ügyvéd, aki a vallomást leírta, megkeresésünkre azt közölte, hogy József elmondta neki, 14-15 vakcinát szúrtak erőszakkal a testébe. Sőt, a családnak azt is elmondta, hogy ez az orvosi abúzus félméteres tűkkel történt. Még kérdezték tőle: „Mi van, gumiból vagy?
A család kéri a Magyar Péter vezette új magyar kormányt, hogy ezt a brutális gyilkosságot államközileg vizsgáltassák ki. Mert ez megnyugvás lenne a családnak és a kárpátaljai magyarságnak is.
- Az öcsém lelkét hordozom amíg élek és soha el nem múló fájdalommal gyászoljuk a mártírhalált halt testvérem emlékét, idős szüleimmel - mondta Márta, a mártír nővére.
- Azt kérjük a Jóistentől, valamint a magyar és ukrán kormánytól, hogy nyújtsanak segítséget e szadista gyilkosság feltárásában. Ne tudja meg senki sohasem, hogy milyen nehéz az, amikor a szülők temeti el egyetlen fiukat!