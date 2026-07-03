Egy évvel Sebestyén József halála után is újabb, megrázó részletek derülnek ki, hogyan bántak a kárpátaljai férfival és szüleivel

Rendőrrel fenyegették a kényszersorozás áldozatául vált Sebestyén József szüleit a Linner Bertalan Kórház idegsebészetének orvosai, mert nem akarták, hogy az eszméletlen állapotú fiukat átvigyék a pszichiátriára. Az ukrán hadsereg állítja: a magyar férfival tüdőembólia végzett, egy intenzív osztályos szakápoló szerint pedig ez az információ megerősíti a feltételezést, hogy a családapát a katonák megverték.

Sebestyén József egy évvel ezelőtt hunyt el a kórházban Fotó: Olvasói

Nagy valószínűséggel nem kapott megfelelő ellátást a beregszászi kórházakban az ukrán katonák által halálra vert Sebestyén József. Mint arról a Bors beszámolt, a magyar állampolgárságú családapát a Parisel nevű cukrászda elől hurcolták el a TCK, az ukrán hadkiegészítés emberei. A férfit nem vitték be a beregszászi tagtoborzó irodába, a Vojenkomatra, és nem vetették alá alkalmassági vizsgálatnak. Állítólag ez Ungvár hatáskörébe tartozott volna, mivel oda vitték el erőszakkal.

Az egyik nyilvánosságra került videóban látszik, hogy amikor fájdalomtól meggyötörten a porban és sárban kúszott, kigúnyolták és gyíknak nevezték. Józsefet végül nagy nehezen elengedték, így a férfi minden erejét összeszedve elvonszolhatta magát a beregszászi Linner Bertalan Kórházba, ahol az idegsebészetre került. A névadó egy híres orvos volt. A sors iróniája, hogy József nagyanyja egy rövid ideig éppen mellette dolgozott asszisztensként.

A család egy neve elhallgatását kérő ismerősétől megtudtuk, hogy József a gyanú szerint nem kapott az intézményben megfelelő ellátást. A férfi állapota fokozatosan romlott, de a személyzetet ez nem hatotta meg. Az Origo talált egy szemtanút, aki elmondta, hogy egy doktornő a családapa édesanyját is megfélemlítette.

– Mikor közölték, hogy a tolószékbe ültetett, eszméletlen állapotú férfit átviszik a közeli pszichiátriára, a szegény, idős asszony kérlelni kezdte őket, hogy ne tegyék. Az orvosnő erre fennhangon kijelentette, ha még egy szót szól az aggódó szülő, rendőrt hív – árulta el informátorunk.

Józsefet ezek után – az orvosi etikával és szakmai protokollal teljesen ellentétes módon – nemes egyszerűséggel a macskaköves úton áttolták a másik intézménybe. Ott sem részesült több emberségben. Egy ideig kómában feküdt, de aztán magához tért, igaz, beszélni nem tudott. Az utolsó napjára összeszedte magát annyira, hogy képes legyen enni és bemenni a mosdóra. Negyedórával később a folyosón tartózkodó édesapja rosszat sejtve utána ment. A férfi addigra már fuldoklott, de hiába hívott az idős ember segítséget a fiához, az orvos nagyjából egy óra múlva ért oda. Addigra Józsefen már nem lehetett segíteni.