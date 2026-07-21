Megtámadta és kirabolta a nőt a Snapchaten megismert szíriai férfi Bécsben

Sokkoló rablás történt Bécs Favoriten városrészében, miután egy 24 éves nő személyesen is találkozott azzal a férfival, akivel korábban heteken át tartotta a kapcsolatot a Snapchaten. A két fiatal a Friedrich-Knauer-Gassén találkozott vasárnapra virradó éjszaka.

A nő hetekig beszélgetett a Snapchaten a férfivel a találkozó előtt - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A találkozó eleinte nyugodtan zajlott, ám amikor a nő hazaindult volna, a helyzet hirtelen elfajult.

A 24 éves szíriai férfi a vád szerint megragadta a karját, fellökte, majd elvette a mobiltelefonját és a nála lévő készpénzt, ezután elmenekült a helyszínről.

A nő a támadás során horzsolásokat szenvedett, és amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek, sokkos állapotban volt.

A támadót rövid időn belül sikerült felkutatni: a rendőrök egy helymeghatározó alkalmazás segítségével bemérték az ellopott mobiltelefon helyét, amely Bécs Margareten városrészébe vezette őket, ahol őrizetbe vették a férfit – írja az Exxpress.

A bécsi ügyészség utasítására a férfit a Josefstadt büntetés-végrehajtási intézetbe szállították. Rablás miatt feljelentést tettek ellene, az ügyben a nyomozás továbbra is tart.

Pert indítottak a Snapchat ellen

Nem ez az első eset, hogy egy keresettel néz szembe a közösségi oldal. Egy 12 éves lány családja pert indított a Spanchat anyavállalata, a Snap ellen, miután lányuk egy olyan férfival ismerkedett meg a közösségi média felületen aki megerőszakolta őt.