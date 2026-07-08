A Soros család apránként vásárol fel egy szigetet New York közelében, a helyiek tiltakoznak

Shelter Island egy csendes kis sziget nem messze Long Island keleti végétől. Az itt lakók szoros közösséget alkotnak és élvezik a csöndet és a békét, ez azonban már hamarosan a múlté lehet, hála a Soros családnak – írja a New York Post.

George Soros és családja ingatlanvásárlási rohamot indított, a helyiek tiltakoznak

Fotó: Northfoto

A milliárdos filantróp Soros György és családja a hírek szerint óriási ingatlanvásárlásba kezdett, aminek a levét azonban a helyi közösség issza meg. A Shelter Island területén mintegy 120 hektárnyi birtokot ellenőriz a család, ami a gyakorlatban 18 ingatlant jelent. Ezek egy részét ráadásul fedőcégeken keresztül vásárolták meg, így könnyen lehet, hogy még ennél is több területet birtokolnak.

A lakosok visszatekintve azt gondolják, naivak voltak, hiszen a beszámolók szerint amikor Gregory Soros egy 22 holdas telket vásárolt még nem gondoltak semmi rendkívülire.

Később aztán azonban már kamionok tucatjai jártak fel alá az alig 31 négyzetkilométeres szigeten. Építőmunkások, medencetöltő tartálykocsik tarkították a látványt. Ekkor érkeztek az első figyelmeztető jelek is. Mint kiderült ugyanis, Gregory és családja kissé paranoidnak ható módon titoktartásra kötelezett minden munkást, akik a házon dolgoztak.

Nem sokkal később pedig már az egész utcát felvásárolták, a városi tanácsban pedig kezdeményezték egy kerítés építését, ami lényegében teljesen leválasztotta volna őket a sziget többi lakójától.

Erre a család szerint az idegenek távoltartása miatt volt szükség. Végül a városi tanács leszavazta a javaslatot, miután a Sorosék által tervezett kerítésétől a sziget déli felén lévő nyilvános kikötő elérhetetlenné vált volna. A helyi lakosok közül egyébként többen is arra gyanakodnak, hogy előbb-utóbb a milliárdos család megszerzi amit akar, ebbe pedig a kikötő is beletartozhat.

A sort egyébként Susan Weber, Soros második felesége kezdte meg, aki 2013-ban közel 6 millió dollárért megvette hatalmas, öt hálószobás, vízparti ingatlanát a sziget exkluzív Dering Harbor negyedében.

Ez volt az az ingatlan, amelyet helyet adott a nagyszabású fogadásnak, amelyet Alex Soros és a Hilary Clinton volt segédje, Huma Abedin esküvője után rendeztek. A helyiek emlékeiben azonban közel sem él boldog napként az esemény. Több helyi lakos is beszámolt ugyanis arról a káoszról, ami a rendezvénnyel járt. Szinte folyamatosan jártak a helikopterek, miközben több hazafelé tartó lakos is fennakadt a különböző biztonsági ellenőrzéseken.