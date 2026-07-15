Elítélte a bíróság a spanyol miniszterelnök testvérét

A spanyol miniszterelnök és pártja körül az utóbbi időben számos korrupciós botrány robbant ki. Pedro Sánchez testvérét, David Sánchezt kedden bűnösnek mondta ki a bíróság hatalommal való visszaélés vádjában –írja a Brussel Signal.

Pedro Sánchez, spanyol miniszterelnök testvérét bűnösnek találta a bíróság, a börtönbüntetést azonban elkerülte

Fotó: ANDRES BALLESTEROS / EFE pool

David Sánchezt ugyan a bíróság felmentette a súlyosabb befolyással üzérkedés vádja alól, és nem szabott ki börtönbüntetést, azonban eltiltották a közügyek gyakorlásától kilenc évre. A vádak szerint a spanyol miniszterelnök testvére úgy töltött be tartományi tanácsnoki pozíciót, hogy érdemi munkát nem végzett, ráadásul a bíróság szerint kiválasztásával az esélyegyenlőség is sérült, miután a tisztségre még pályázatot sem írtak ki.

Ezzel párhuzamosan Sánchez a tartomány zenei konzervatóriumainak tevékenységéért is felelt, majd pedig egy előadó művészeti iroda élére is kinevezték. A bíróság állásfoglalása szerint azonban ez saját, opera iránti rajongása miatt történt, nem pedig közérdekből.

Az ügyben azonban nem csak a spanyol miniszterelnök testvére állt a vádlottak padján. A bíróság ugyan ezen perben Miguel Ángel Gallardot is elítélte, aki akkoriban a tartományi tanács elnöke volt, majd később a Szocialista Párt tartományi részlegét vezette. A politikust két rendben bűnösnek találták és 18 évre eltiltották a közhivatal betöltésétől.

The brother of Spanish Prime Minister Pedro Sánchez has been convicted of abuse of office and barred from holding public office for nine years. https://t.co/kNK7IiJN8z — Brussels Signal (@brusselssignal) July 14, 2026

Pedro Sáncheznek egyébként rosszabbkor nem is jöhetett volna az ítélet, miután a nemrég több pártközpontban is házkutatást tartottak korrupciós vádak miatt. Emellett pedig felesége után is nyomoznak a hatóságok, miután Begona Gómez sikkasztással, befolyással való visszaéléssel és más korrupciós bűncselekményekkel vádolták meg.

A spanyol kormányfő feleségének nemrég bevonták az útlevelét is, miután a hatóságok szerint fenn áll szökés veszélye.

Sánchez jelezte, hogy felesége meg fogja védeni becsületét, ahogy azt is világossá tette, hogy nem kíván lemondani a miniszterelnökségről. Ezzel párhuzamosan pedig a jobboldalt okolta a botrányokért, amelyek véleménye szerint aláássák az ország stabilitását.