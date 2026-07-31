Több ezer migráns jutott át Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó Ceutába

Spanyolország katonákat küld Ceutába a biztonság megerősítésére, miután csütörtökön több ezer migráns jutott be Marokkóból az észak-afrikai spanyol enklávéba. Az átkelési kísérletek során legalább 15 ember vízbe fulladt – számolt be róla a BBC.
A migránsok száma már napok óta emelkedett a térségben, csütörtökön azonban több ezren ereszkedtek le a tengerhez, majd úszva próbálták megkerülni a két terület határát jelző mólót.
Egyelőre nem tisztázott, mi váltotta ki az átkelési kísérletek hirtelen megugrását, és az sem, hogy a marokkói hatóságok milyen mértékben próbálták feltartóztatni az érkezőket. Egy spanyol tisztviselő a kialakult helyzetet a határellenőrzés teljes összeomlásaként jellemezte.
Katonákkal erősíti meg Spanyolország a biztonságot
A spanyol belügyminisztérium közölte, hogy a fegyveres erők támogatják a Guardia Civilt feladatainak ellátásában, valamint minden olyan intézkedésben, amely Ceuta biztonságának fenntartásához szükséges.
A helyi migránsbefogadó központok túlterheltté váltak, ezért Juan Jesús Vivas, Ceuta vezetője a központi kormány segítségét kérte.
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök pénteken Ceutába látogat, és ígéretet tett arra, hogy a kormány mielőbb helyreállítja a rendet.
Spanyol sajtóértesülések szerint csütörtökön 2000–3000 ember juthatott be Ceutába, ezt az adatot azonban a Guardia Civil egyelőre nem erősítette meg.
A bírósági döntést használhatják ki az embercsempészek
A spanyol legfelsőbb bíróság ebben a hónapban úgy határozott, hogy a Ceuta vagy Melilla felé tartó, tengeren feltartóztatott migránsokat nem lehet azonnal visszaküldeni Marokkóba.
A spanyol belügyminisztérium szerint az embercsempész-hálózatok kihasználják a döntést, és arra ösztönzik az okmányokkal nem rendelkező migránsokat, hogy megpróbáljanak eljutni a spanyol területekre.
A Ceuta közelében fekvő marokkói Fnideqben szemtanúk szerint a hatóságok vízágyúkat vetettek be az átkelést megkísérlő migránsok feltartóztatására. Melillából szintén összecsapásokról érkeztek hírek.
Olaszország a schengeni határellenőrzés visszaállítását fontolgatja
A Ceutában kialakult helyzet diplomáciai vitát is kiváltott Spanyolország és Olaszország között. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök közölte, hogy kormánya rendkívüli intézkedéseket fontolgat, köztük a Spanyolországgal közös schengeni belső határok ellenőrzésének ideiglenes visszaállítását.
Meloni szerint a Ceutából érkező képek azt mutatják, hogy az ellenőrizetlen illegális migráció veszélyt jelent Európa határainak biztonságára. Hasonlóan nyilatkozott Antonio Tajani olasz külügyminiszter is.
José Luis Albares spanyol külügyminiszter bírálta az olasz nyilatkozatokat, és azzal vádolta Tajanit, hogy belpolitikai célokra használja fel a migráció kérdését. Albares szerint Spanyolország európai szolidaritást vár Olaszországtól.
Ceuta és Melilla az Európai Unió egyetlen Afrikával közös szárazföldi határszakaszai. Ceutában 2021 májusában is hasonló helyzet alakult ki, amikor néhány nap alatt mintegy nyolcezer ember érkezett a területre Marokkóból.