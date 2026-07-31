Több ezer migráns jutott át Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó Ceutába

Spanyolország katonákat küld Ceutába a biztonság megerősítésére, miután csütörtökön több ezer migráns jutott be Marokkóból az észak-afrikai spanyol enklávéba. Az átkelési kísérletek során legalább 15 ember vízbe fulladt – számolt be róla a BBC.

Spanyolország észak-afrikai enklávéját, Ceutát úszva próbálják elérni a Marokkóból induló migránsok

Fotó: MARCOS MORENO / ANADOLU

A migránsok száma már napok óta emelkedett a térségben, csütörtökön azonban több ezren ereszkedtek le a tengerhez, majd úszva próbálták megkerülni a két terület határát jelző mólót.

Egyelőre nem tisztázott, mi váltotta ki az átkelési kísérletek hirtelen megugrását, és az sem, hogy a marokkói hatóságok milyen mértékben próbálták feltartóztatni az érkezőket. Egy spanyol tisztviselő a kialakult helyzetet a határellenőrzés teljes összeomlásaként jellemezte.

Katonákkal erősíti meg Spanyolország a biztonságot

A spanyol belügyminisztérium közölte, hogy a fegyveres erők támogatják a Guardia Civilt feladatainak ellátásában, valamint minden olyan intézkedésben, amely Ceuta biztonságának fenntartásához szükséges.

A helyi migránsbefogadó központok túlterheltté váltak, ezért Juan Jesús Vivas, Ceuta vezetője a központi kormány segítségét kérte.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök pénteken Ceutába látogat, és ígéretet tett arra, hogy a kormány mielőbb helyreállítja a rendet.

Spanyol sajtóértesülések szerint csütörtökön 2000–3000 ember juthatott be Ceutába, ezt az adatot azonban a Guardia Civil egyelőre nem erősítette meg.

A bírósági döntést használhatják ki az embercsempészek

A spanyol legfelsőbb bíróság ebben a hónapban úgy határozott, hogy a Ceuta vagy Melilla felé tartó, tengeren feltartóztatott migránsokat nem lehet azonnal visszaküldeni Marokkóba.

A spanyol belügyminisztérium szerint az embercsempész-hálózatok kihasználják a döntést, és arra ösztönzik az okmányokkal nem rendelkező migránsokat, hogy megpróbáljanak eljutni a spanyol területekre.

A Ceuta közelében fekvő marokkói Fnideqben szemtanúk szerint a hatóságok vízágyúkat vetettek be az átkelést megkísérlő migránsok feltartóztatására. Melillából szintén összecsapásokról érkeztek hírek.

Olaszország a schengeni határellenőrzés visszaállítását fontolgatja

A Ceutában kialakult helyzet diplomáciai vitát is kiváltott Spanyolország és Olaszország között. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök közölte, hogy kormánya rendkívüli intézkedéseket fontolgat, köztük a Spanyolországgal közös schengeni belső határok ellenőrzésének ideiglenes visszaállítását.