Legalizálnák a migránsokat a spanyolok, ebbe egész Európa beleremeghet

Nem is olyan rég a világsajtót is bejárta egy spanyol politikus videója, Irene Montero ugyanis egy rendezvényen éltette a teljes népességcserét, amely szerinte segíthet megszabadulni a fasisztáktól. A spanyol baloldal ugyan igyekezett tompítani a helyzetet, néhány hónappal később azonban Pedro Sanchez miniszterelnök hivatalosan is bejelentette, hogy az országban tartózkodó illegális migránsok letelepedési engedélyért folyamodhatnak.
Egymilliónál is több bevándolró adott be kérelmet
Sanchez azonban minden jel szerint elszámolta magát, hiszen az első javaslat margójára írt becslések alapján az intézkedés kapcsán 500 000, legradikálisabb esetben 800 000 bevándorlóval számoltak. A most megjelent statisztikák szerint ugyanakkor ez idáig 1,2 millió bevándorló adta be kérelmét.
A spanyol miniszterelnököt ennek kapcsán pedig élesen bírálták a parlamentben a csütörtöki plenáris ülésen. A jobboldal sokkolónak nevezte a számokat és megvádolta a miniszterelnököt, hogy hatalma megtartása érdekében ezzel a lépéssel akar új, hozzá hűséges szavazóbázist kiépíteni.
A Politico beszámolója alapján Alberto Núnez Feijóo, a spanyol jobbközép Néppárt vezetője interpellációjában megdöbbentő számokról beszélt. A képviselő hangsúlyozta, hogy 2019 és 2025 között belépő bevándorlók száma elérte a négymilliót. Ehhez ha még hozzávesszük a most legalizált bevándorlókat, és a baloldali kormány hasonló intézkedése nyomán érkezőket, akkor hamar kiderül a szomorú valóság.
„Hét vagy nyolcmillió állampolgár hét év alatt – ezt egyetlen ország sem tudja elviselni társadalmi, jóléti vagy kulturális szempontból” – hangsúlyozta a politikus.
Késleltetett államcsíny?
Sanchezék azonban ennek kapcsán dezinformációval vádolták meg a képviselőt, ugyanis álláspontjuk szerint az általuk bevezetett, úgynevezett „unokatörvény” nem egyenlő a mostani legalizációval. A spanyol kormány még 2022-ben döntött róla, hogy állampolgárságot biztosít azon spanyolok leszármazottjainak, akik Francisco Franco diktatúrája elől menekültek el a polgárháború idején. Sanchez szerint ugyanakkor jelenleg szó sincs állampolgárságról a most legalizált migránsok esetében.
A spanyol Vox párt azonban ennek kapcsán jelezte, hogy habár a Sanchez megpróbálja kimagyarázni, valóban egy késleltetett államcsínyről van szó.
A Patrióták Európáért frakciójába tartozó párt szerint ugyanis a hosszútávú cél az állampolgárság megadása. Sanchez szerintük maga is tisztában van vele, hogy az állampolgárság megszerzése egy komplex folyamat, ennek pedig első állomása egyértelműen a letelepedési engedély megadása. Ennek nyomán egyébként a párt a hatályos jogszabályok felülvizsgálatára és a levélszavazatok beszüntetésére is felszólított.
Azt egyelőre nehéz lenne megmondani, hogy hosszú távon milyen következményekkel jár majd a migránsok legalizálása, azonban az Európai Uniós bevándorláspolitikára rátekintve már elég egyértelműen látszanak a fekete felhők.
Az Európai Bizottság által hőn dédelgetett migrációs paktum miatt ugyanis a spanyol bevándorlók már nem csak Spanyolország számára okozhatnak problémát. Az Európai Unió által elfogadott paktum mechanizmusa szerint ugyanis az országok vagy fizetnek, vagy befogadják a blokk országai között elosztott bevándorlókat.
Egy tagállam nyílt határpolitikája tehát messzemenő következményekkel járhat, így az sem lehet meglepő, hogy Snachez jelenleg éles kritikákkal néz szembe külföldről is.
Dömötör Csaba: Az egész európai határvédelmet gyengíti a spanyolok lépése
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán szintén megszólalt a hír kapcsán. A politikus bejegyzésében hangsúlyozta, hogy habár már induláskor is óriási botrány kerekedett ki a spanyol kezdeményezésből, ennek mértékét még akkor senki nem látta. Dömötör kiemelte, hogy az 1,2 millió migráns legalizálása az egész európai határvédelmet gyengíti.
„Hiába van határvédelem, ha közben más tagországok milliószámra engednek be bevándorlókat a világ különböző térségeiből. A határvédelem hatékonysága folyamatosan gyengül, ha nem egészíti ki jogi védelem is” – fogalmazott.
A Tisza-kormány „sunnyogva” elfogadta a migrációs paktumot
Dömötör ennek kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy az előző polgári kormány távozásával és az új Tisza-kormány érkezésével éppen ez a jogi védelem látszik megroskadni. „Egyrészt sunnyogva elfogadták a migrációs paktumot, aminek a szétosztás is része. S ami épp ennyire fontos: a paktum felülírja az előző kormány által mindvégig fenntartott jogi határzár intézményét. Azaz, a bevándorlóknak nem a déli határon, hanem egy biztonságosnak tekinthető ország fővárosában kellett benyújtani a menekültügyi kérelmet. S az elbírálásáig nem jöhettek be az országba. Mostantól ezt a szabályt fellazítják” – nyomatékosította.
Visszafordíthatatlanok lesznek a következmények
Dömötör szerint épp a fenti okok miatt amikor Magyar Péter miniszterelnök arról beszél, hogy nem lesz illegális bevándorlás, az lényegében semmilyen védelmet nem jelent.
Magyar Péter „illegális bevándorlás” elleni verbális patyomkin kiállása tudatosan eltagadja azt a tényt, hogy mostantól legalizálva jönnek majd a tömegek. Nincs annyi epizódja az abszolút filmszínháznak, ami el tudná fedni a „pici” szuverenitás elvesztését egy olyan területen, ahol a következmények visszafordíthatatlanok
– zárta bejegyzését a politikus.