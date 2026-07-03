Legalizálnák a migránsokat a spanyolok, ebbe egész Európa beleremeghet

Nem is olyan rég a világsajtót is bejárta egy spanyol politikus videója, Irene Montero ugyanis egy rendezvényen éltette a teljes népességcserét, amely szerinte segíthet megszabadulni a fasisztáktól. A spanyol baloldal ugyan igyekezett tompítani a helyzetet, néhány hónappal később azonban Pedro Sanchez miniszterelnök hivatalosan is bejelentette, hogy az országban tartózkodó illegális migránsok letelepedési engedélyért folyamodhatnak.

Pedro Sanchez nem véletlenül néz szembe éles kritikákkal, miután a spanyol baloldal akciója egész Európát veszélybe sodorhatja Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Egymilliónál is több bevándolró adott be kérelmet

Sanchez azonban minden jel szerint elszámolta magát, hiszen az első javaslat margójára írt becslések alapján az intézkedés kapcsán 500 000, legradikálisabb esetben 800 000 bevándorlóval számoltak. A most megjelent statisztikák szerint ugyanakkor ez idáig 1,2 millió bevándorló adta be kérelmét.

A spanyol miniszterelnököt ennek kapcsán pedig élesen bírálták a parlamentben a csütörtöki plenáris ülésen. A jobboldal sokkolónak nevezte a számokat és megvádolta a miniszterelnököt, hogy hatalma megtartása érdekében ezzel a lépéssel akar új, hozzá hűséges szavazóbázist kiépíteni.

A Politico beszámolója alapján Alberto Núnez Feijóo, a spanyol jobbközép Néppárt vezetője interpellációjában megdöbbentő számokról beszélt. A képviselő hangsúlyozta, hogy 2019 és 2025 között belépő bevándorlók száma elérte a négymilliót. Ehhez ha még hozzávesszük a most legalizált bevándorlókat, és a baloldali kormány hasonló intézkedése nyomán érkezőket, akkor hamar kiderül a szomorú valóság.

„Hét vagy nyolcmillió állampolgár hét év alatt – ezt egyetlen ország sem tudja elviselni társadalmi, jóléti vagy kulturális szempontból” – hangsúlyozta a politikus.

Késleltetett államcsíny?

Sanchezék azonban ennek kapcsán dezinformációval vádolták meg a képviselőt, ugyanis álláspontjuk szerint az általuk bevezetett, úgynevezett „unokatörvény” nem egyenlő a mostani legalizációval. A spanyol kormány még 2022-ben döntött róla, hogy állampolgárságot biztosít azon spanyolok leszármazottjainak, akik Francisco Franco diktatúrája elől menekültek el a polgárháború idején. Sanchez szerint ugyanakkor jelenleg szó sincs állampolgárságról a most legalizált migránsok esetében.

A spanyol Vox párt azonban ennek kapcsán jelezte, hogy habár a Sanchez megpróbálja kimagyarázni, valóban egy késleltetett államcsínyről van szó.

A Patrióták Európáért frakciójába tartozó párt szerint ugyanis a hosszútávú cél az állampolgárság megadása. Sanchez szerintük maga is tisztában van vele, hogy az állampolgárság megszerzése egy komplex folyamat, ennek pedig első állomása egyértelműen a letelepedési engedély megadása. Ennek nyomán egyébként a párt a hatályos jogszabályok felülvizsgálatára és a levélszavazatok beszüntetésére is felszólított.