Élesedik Starmer lemondása, utódja már gyűjti a támogatókat

Keir Starmer miniszterelnök, a Munkáspárt jelenlegi vezetője június 22-én jelentette be távozási szándékát, miután az elmúlt hónapok sorozatos belpolitikai botrányai, valamint a májusban tartott angliai helyhatósági, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán rendkívül népszerűtlenné vált, és saját pártjának számos képviselője, köztük kabinetjének több magas beosztású tagja is felszólította, hogy távozzon a Munkáspárt és a kormány éléről.

Élesedik Starmer lemondása, utódja, Andy Burnham már gyűjti a támogatókat Fotó: TOBY SHEPHEARD / AFP

Andy Burnham, a jelenlegi egyetlen utódjelölt fölényes, 55 százalékos - vagyis a Munkáspárt 20 százalék körüli országos támogatottságát messze meghaladó - többséggel megnyerte az egyik manchesteri elővárosban június 18-án tartott időközi parlamenti választást, így képviselőként bekerült a londoni alsóházba.

Ez elengedhetetlen feltétele volt annak, hogy induljon a pártvezetői és így a miniszterelnöki tisztségért, a brit kormánynak ugyanis a törvényerejű szokásjog alapján csak parlamenti képviselők lehetnek a tagjai.

A csütörtökön kezdődött vezetőválasztási folyamat első szakasza július 15-ig tart: a pályázóknak eddig a határidőig kell összegyűjteniük az alsóházi Labour-frakció minimum húsz százalékának támogatását. A frakciónak jelenleg 403 tagja van, vagyis a jelöltség elnyeréséhez legalább 81 munkáspárti képviselő írásos támogatására van szükség.

A Labour szabálykönyve előírja azt is, hogy a pályázóknak a párthoz hivatalosan kötődő 31 szakszervezet és egyéb baloldali társadalmi szerveződés közül legalább három támogatását is el kell nyerniük.

A Munkáspártot a legnagyobb szakszervezetek vagy közvetlen jogelődeik alapították 1900-ban, jelenleg is alapvető befolyásuk van a Labour politikájának kialakítására, hivatalosan is a Munkáspárttal társult szerveződéseknek számítanak és szavazati joggal részt vesznek a párt éves kongresszusain.

A pártvezetői tisztségre jelenleg Andy Burnham az egyetlen pályázó.

Ehhez bőséges - a pártszabályzatban előírt minimumot többszörösen meghaladó - frakciótámogatottsága van: az alsóházi pártcsoport tagjai közül eddig 201-en jelezték, hogy a volt manchesteri polgármestert szeretnék a Labour vezetői tisztségében és a kormányfői székben látni.