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Sulyok Tamás fogadta a Velencei Bizottságot

Sulyok Tamás

Sulyok Tamás fogadta a Velencei Bizottságot

51 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A köztársasági elnök a Sándor Palotában egyeztetett a Marta Cartabia asszonnyal, a Velencei Bizottság elnökével, Simona Granata-Menghini asszonnyal, a Velencei Bizottság igazgatójával és titkárával, valamint Christoph Grabenwarter úrral, a Velencei Bizottság Ausztria által delegált tagjával. Sulyok Tamás a magyar közjogi intézmények közötti konfliktusok okán kereste meg az Európai Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületét.
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Sulyok Tamássándor palotaVelencei Bizottság

A köztársasági elnök a találkozó tényéről közösségi oldalán is beszámolt. Sulyok Tamás egyúttal jelezte, hogy méltányolja a Velencei Bizottság elköteleződését a vitás helyzet rendezésének tekintetében. 

Sulyok Tamás a Velencei Bizottság küldöttségével a Sándor Palotában
Sulyok Tamás a Velencei Bizottság küldöttségével a Sándor Palotában 
Fotó: BARTOS Gyula/ Facebook/Sulyok Tamás

Az államfő május 29-én fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez annak szakértői közreműködését kérve a választások után kialakult, a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához.

 

A Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben.

A találkozóra a mai napon sor került a Sándor Palotában, ami kapcsán a köztársasági elnök hangsúlyozta, hogy reméli a magyar kormány és bizottság egyeztetései sikerre vezetnek az alkotmányos rend megőrzésének tekintetében. Egyúttal pedig jelezte, hogy méltányolja a Velencei Bizottság által a helyzet megoldására tett erőfeszítéseket. 

Mint ismeretes, Magyar Péter miniszterelnök deklarált célként tűzte ki a köztársasági elnök eltávolítását, miután szerinte a köztársasági elnöknek nincs joga képviselni a magyarokat, mert a Fidesz-kormányhoz kötődik. Sulyok Tamás azonban Magyar Péter többszöri felszólítására sem mondott le posztjáról, ennek okán pedig a kormány a törvényhozást használná az elmozdítása érdekében miután alkotmányozó többséggel rendelkeznek. 

A testület most első kézből tájékozódik a helyzetről, ami alapján később kialakítja majd szakmai álláspontját. 

 

 

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