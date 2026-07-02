Sulyok Tamás fogadta a Velencei Bizottságot

A köztársasági elnök a találkozó tényéről közösségi oldalán is beszámolt. Sulyok Tamás egyúttal jelezte, hogy méltányolja a Velencei Bizottság elköteleződését a vitás helyzet rendezésének tekintetében.

Sulyok Tamás a Velencei Bizottság küldöttségével a Sándor Palotában

Fotó: BARTOS Gyula/ Facebook/Sulyok Tamás

Az államfő május 29-én fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez annak szakértői közreműködését kérve a választások után kialakult, a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához.

A Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben.

A találkozóra a mai napon sor került a Sándor Palotában, ami kapcsán a köztársasági elnök hangsúlyozta, hogy reméli a magyar kormány és bizottság egyeztetései sikerre vezetnek az alkotmányos rend megőrzésének tekintetében. Egyúttal pedig jelezte, hogy méltányolja a Velencei Bizottság által a helyzet megoldására tett erőfeszítéseket.

Mint ismeretes, Magyar Péter miniszterelnök deklarált célként tűzte ki a köztársasági elnök eltávolítását, miután szerinte a köztársasági elnöknek nincs joga képviselni a magyarokat, mert a Fidesz-kormányhoz kötődik. Sulyok Tamás azonban Magyar Péter többszöri felszólítására sem mondott le posztjáról, ennek okán pedig a kormány a törvényhozást használná az elmozdítása érdekében miután alkotmányozó többséggel rendelkeznek.