Elhalasztva: nem ment át az újabb Oroszország elleni szankciós csomag Brüsszelben

Az uniós tagállamok nagykövetei a további tárgyalásokat elhalasztották és megállapodtak abban, hogy az olajár-plafont július 23-ig ideiglenesen hordónként 44,10 dolláron tartják. Írország, amely jelenleg az EU Tanácsának soros elnökségét tölti be, július 22-re tűzte ki az EU-nagykövetek új ülését – írta a Politico.

Kaja Kallas szerint van másik terv arra az esetre is, ha nem sikerül a szankciós csomagot eredeti formájában elfogadni

Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Brüsszel sürgetné a szankciós csomag mielőbbi elfogadását – írja az Euractive. „Sajnálom, hogy nem sikerült megállapodnunk a 21. csomagról, bár azt kell mondanom, hogy elég közel vagyunk a megoldáshoz” – mondta Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a külügyminiszterek hétfői brüsszeli találkozója után. Brüsszel legnagyobb problémája jelenleg az, hogy ha a szankciós csomag nem megy át, akkor az olajár-plafon megemelkedik, ezzel pedig hordónként négy dollárral emelkedik az ár az Ural nyersolaj ára fölé.

Ez Brüsszel olvasatában újabb bevételeket jelent Moszkvának.

EU countries failed for a third consecutive day today to agree on a new package of sanctions against Russia, forcing them to temporarily freeze the bloc’s price cap on Russian crude for another week. https://t.co/Z4iLlYmQkg — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) July 15, 2026

A mostani csomagban 250 személyt és szervezetet szeretnének felvenni a szankciós listára, azonban a tagországok kezdik elérni tűrőképességük határát. Sajtóhírek szerint Görögország volt az egyik az egyik olyan ország, amely nem járult hozzá a csomaghoz, miután nem értenek egyet az orosz LNG szállítások fokozatos kivezetésével.

Ausztria szintén nem járult hozzá az újabb szankciók bevezetéséhez és követelte, hogy a bécsi székhelyű Raiffeisen Bank hozzáférhessen a szankcionált eszközökhöz az Oroszországban kiszabott bírságok kompenzálására.

Kallast a hét elején arról kérdezték, hogy ha nem sikerül mind a 27 tagállam hozzájárulását megszerezni, akkor fontolóra veszi-e Brüsszel az olajár-plafonról való külön szavazást. A főképviselő szerint azonban egyelőre még nem tartanak itt, és szeretnék az egész szankciós csomagot elfogadtatni. Ha ez nem működik, akkor jöhet egy másik terv.

A szankciós csomagok szinte minden orosz gazdasági szereplőt érintenek

Brüsszel a háború kitörése óta már húsz szankciós csomagot vezetett be. Szinte alig van már olyan orosz vállalat, amelyet ne érintene az intézkedések. A teljes orosz financiális rendszer szankciók alatt áll, kizárták az országot a Swift rendszerből és nincs olyan energetikai vállalat, amelyet ne vontak volna korlátozás vagy tiltás alá.

Az orosz energiahordozókról való leválást Brüsszel szorgalmazza, azonban Görögország nincs egyedül a mostani tiltakozással. Miután a kontinens levált az orosz vezetékes gázról, az LNG szállítmányok maradtak csak. Habár ezek nagy részét az Egyesült Államok szállítja, azonban 18 százalék körül részesednek az oroszok is.

Nemrég pedig napvilágot látott a hír, hogy a mostani szankciók elfogadása előtt Dánia egyik legnagyobb hajógyára nem győzi elvégezni a javításokat az orosz cseppfolyós gázt szállító, sarki flotta hajóin. A sietség nem véletlen, hiszen a bevezetni kívánt szankciók értelmében többé javítási munkálatokat sem lehetne elvégezni az orosz hajókon. A Fayard vállalat azonban már jelezte, hogy ezen hajók egy része Európát szolgálja ki, munkálataik pedig összhangban vannak Brüsszel energiabiztonsággal kapcsolatos törekvéseivel.