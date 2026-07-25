Napokon belül eldőlhet a szerb kormány sorsa

A bizalmatlansági indítványt februárban 62 ellenzéki képviselő nyújtotta be a szerb kormány ellen.
Az ellenzék a kezdeményezést egyebek mellett a belgrádi egykori vezérkari épületegyüttes műemléki védettségének megszüntetésével, valamint a Nikola Selakovic kulturális miniszter ellen indult büntetőeljárással indokolta – írta az MTI.
Ana Brnabic a K1 televíziónak nyilatkozva közölte: a szavazást követően az alkotmányban rögzített határidők lépnek életbe. Ha a parlament megvonja a bizalmat a kormánytól, harminc nap áll rendelkezésre új kabinet megalakítására. Amennyiben a határidő lejártáig nem sikerül új kormányt alakítani, feloszlatják a parlamentet, és hatvan napon belül előrehozott parlamenti választásokat kell tartani.
Hétfőn eldőn a szerb kormány jövője
A házelnök ugyanakkor úgy vélekedett, hogy az sem kizárt, hogy a parlament megerősíti bizalmát a kormány iránt. Hangsúlyozta: a hétfői ülés célja annak eldöntése, hogy a kabinet továbbra is élvezi-e a parlamenti többség támogatását.
Az ellenzéki pártok nem számítanak arra, hogy a kormány megbukik, mivel a kormánypártok továbbra is többséggel rendelkeznek a parlamentben. A vita lehetőségét ugyanakkor arra kívánják felhasználni, hogy ismertessék kifogásaikat a kabinet munkájával kapcsolatban, és bírálják a kormány politikáját.
A bizalmatlansági indítványt eredetileg áprilisban kellett volna megvitatni, azonban a kormánypárti képviselők távolmaradása miatt a parlament akkor nem volt határozatképes, így az ülésen nem került sor az érdemi vitára.
Alekszandar Vucsics köztársasági elnök az utóbbi hónapokban többször is említette, hogy előrehozott parlamenti választást fog kiírni az országban.
Legutóbbi bejelentése szerint erre ősszel, októberben vagy novemberben lehet számítani, és a várakozások szerint ő maga is indulna a miniszterelnöki székért. Ez azt jelentené, hogy a választás kiírásával egy időben le kellene mondania köztársasági elnöki tisztségéről.