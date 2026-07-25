Napokon belül eldőlhet a szerb kormány sorsa

A bizalmatlansági indítványt februárban 62 ellenzéki képviselő nyújtotta be a szerb kormány ellen.

Djuro Macut Szerbia miniszterelnöke Fotó: MAXIM KONANKOV / NurPhoto

Az ellenzék a kezdeményezést egyebek mellett a belgrádi egykori vezérkari épületegyüttes műemléki védettségének megszüntetésével, valamint a Nikola Selakovic kulturális miniszter ellen indult büntetőeljárással indokolta – írta az MTI.

Ana Brnabic a K1 televíziónak nyilatkozva közölte: a szavazást követően az alkotmányban rögzített határidők lépnek életbe. Ha a parlament megvonja a bizalmat a kormánytól, harminc nap áll rendelkezésre új kabinet megalakítására. Amennyiben a határidő lejártáig nem sikerül új kormányt alakítani, feloszlatják a parlamentet, és hatvan napon belül előrehozott parlamenti választásokat kell tartani.

Ускоро ће избори.

Са једне стране Уједињена Србија коју предводи Александар Вучић @avucic, са друге мржња, насиље и поделе које нуде и којима се поносе блокадери. Поново Србији и свим нашим грађанима обећавају да ће нас јахати, јурити, малтретирати, кињити до бесвести.

Избор је… https://t.co/uAZPiKHt9Z — Ana Brnabic (@anabrnabic) July 22, 2026

Hétfőn eldőn a szerb kormány jövője

A házelnök ugyanakkor úgy vélekedett, hogy az sem kizárt, hogy a parlament megerősíti bizalmát a kormány iránt. Hangsúlyozta: a hétfői ülés célja annak eldöntése, hogy a kabinet továbbra is élvezi-e a parlamenti többség támogatását.