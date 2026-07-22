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szólásszabadság

Trump az ENSZ előtt támadná az európai internetes szabályokat

13 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A Trump-adminisztráció egy új, szólásszabadságról szóló ENSZ-nyilatkozatot készül támogatni, amely bírálja az európai digitális szabályozásokat. Az amerikai elnök szólásszabadság-politikája újabb konfliktust okozhat Washington és Brüsszel között az online tartalmak szabályozása miatt.
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szólásszabadságDonald TrumpEurópai Unió

A szólásszabadság védelmére hivatkozva új ENSZ-nyilatkozatot támogatna a Trump-adminisztráció, amelyben bírálják az európai digitális szabályozásokat. Washington szerint egyes uniós előírások túlzottan korlátozzák az online véleménynyilvánítást. Brüsszel szerint a szabályok a felhasználók védelmét szolgálják. 

internet, mobiltelefon, kávé, szólásszabadság
A Trump-adminisztráció egy új, szólásszabadságról szóló ENSZ-nyilatkozatot készül támogatni, amely bírálja az európai digitális szabályozásokat
Fotó: Pixabay

A tervezett nyilatkozat elsősorban az Európai Unió digitális szabályozásait érintheti, köztük a Digitális Szolgáltatásokról szóló jogszabályt (Digital Services Act, DSA).

A Trump-adminisztráció szerint ezek az előírások túlzottan korlátozzák az online szólásszabadságot, és hátrányosan érintik az amerikai technológiai vállalatokat.

Washington korábban is bírálta az európai internetes szabályokat. Az amerikai kormány szerint az olyan előírások, mint az EU digitális törvényei vagy a brit Online Safety Act, akadályozhatják bizonyos vélemények megjelenését az interneten. Az európai döntéshozók és támogatók ugyanakkor azt hangsúlyozzák, hogy a szabályok célja az illegális tartalmak, a gyűlöletbeszéd és a dezinformáció elleni fellépés – írja a Politico.

US President Donald Trump reacts as he meets with NATO Secretary General on the sidelines of the NATO summit in Ankara, on July 8, 2026. The summit comes at a fraught time for the 77-year-old transatlantic alliance, with the US President demanding members make good on a pledge to ramp up defence spending as Washington takes a step back from Europe. (Photo by Filip SINGER / POOL / AFP)
Egyre élesebb a vita az Egyesült Államok és az EU között arról, hogyan kellene működnie az online tér szabályozásának
Fotó: FILIP SINGER / POOL

Élesedik a vita a szólásszabadságról

Az ügy hátterében egyre élesebb vita alakult ki az Egyesült Államok és az Európai Unió között arról, hogyan kellene működnie az online tér szabályozásának. A Trump-kormányzat szerint Európa túl messzire ment a technológiai cégek ellenőrzésében, míg az EU szerint a digitális platformok felelősségre vonása szükséges az internet biztonságosabbá tételéhez.

A vita különösen érzékenyen érinti az amerikai technológiai vállalatokat, amelyeknek alkalmazkodniuk kell az európai előírásokhoz.

Washington szerint a szabályok jelentős terheket rónak az amerikai cégekre, miközben az európai hatóságok szerint a nagy online platformoknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk a felhasználók védelmében.

A tervezett ENSZ-kezdeményezés egy széleskörű amerikai kampány része, amely a Trump-adminisztráció szerint a szólásszabadság védelmét szolgálja a nyugati országokban. A lépés azonban tovább mélyítheti a digitális szabályozás körüli vitát Washington és európai szövetségesei között.

 

 

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