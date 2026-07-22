Trump az ENSZ előtt támadná az európai internetes szabályokat

A szólásszabadság védelmére hivatkozva új ENSZ-nyilatkozatot támogatna a Trump-adminisztráció, amelyben bírálják az európai digitális szabályozásokat. Washington szerint egyes uniós előírások túlzottan korlátozzák az online véleménynyilvánítást. Brüsszel szerint a szabályok a felhasználók védelmét szolgálják.

A Trump-adminisztráció egy új, szólásszabadságról szóló ENSZ-nyilatkozatot készül támogatni, amely bírálja az európai digitális szabályozásokat

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A tervezett nyilatkozat elsősorban az Európai Unió digitális szabályozásait érintheti, köztük a Digitális Szolgáltatásokról szóló jogszabályt (Digital Services Act, DSA).

A Trump-adminisztráció szerint ezek az előírások túlzottan korlátozzák az online szólásszabadságot, és hátrányosan érintik az amerikai technológiai vállalatokat.

Washington korábban is bírálta az európai internetes szabályokat. Az amerikai kormány szerint az olyan előírások, mint az EU digitális törvényei vagy a brit Online Safety Act, akadályozhatják bizonyos vélemények megjelenését az interneten. Az európai döntéshozók és támogatók ugyanakkor azt hangsúlyozzák, hogy a szabályok célja az illegális tartalmak, a gyűlöletbeszéd és a dezinformáció elleni fellépés – írja a Politico.

Egyre élesebb a vita az Egyesült Államok és az EU között arról, hogyan kellene működnie az online tér szabályozásának

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Élesedik a vita a szólásszabadságról

Az ügy hátterében egyre élesebb vita alakult ki az Egyesült Államok és az Európai Unió között arról, hogyan kellene működnie az online tér szabályozásának. A Trump-kormányzat szerint Európa túl messzire ment a technológiai cégek ellenőrzésében, míg az EU szerint a digitális platformok felelősségre vonása szükséges az internet biztonságosabbá tételéhez.

A vita különösen érzékenyen érinti az amerikai technológiai vállalatokat, amelyeknek alkalmazkodniuk kell az európai előírásokhoz.

Washington szerint a szabályok jelentős terheket rónak az amerikai cégekre, miközben az európai hatóságok szerint a nagy online platformoknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk a felhasználók védelmében.

A tervezett ENSZ-kezdeményezés egy széleskörű amerikai kampány része, amely a Trump-adminisztráció szerint a szólásszabadság védelmét szolgálja a nyugati országokban. A lépés azonban tovább mélyítheti a digitális szabályozás körüli vitát Washington és európai szövetségesei között.