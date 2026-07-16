Ballisztikus rakétákkal támadták Kijevet - videó

Ballisztikus rakétákkal támadták Kijevet, az eddigi adatok szerint ketten meghaltak, további hat ember pedig megsebesült a csapásokban – közölte az Ukrinform hírügynökség.

Támadás érte Kijevet, többen meghaltak

Fotó: HANDOUT / State Emergency Service of Ukrai

Találatokat és lehulló roncsok becsapódásait jelentették az ukrán főváros Danyickij és Szvjatosinszkij városkerületéből, raktárak és egy nem lakóépület kigyulladt

– írta Telegram oldalán Vitalij Klicsko. A támadásról az ukrán elnök videót is közzétett X-oldalán.

As of now, two people are confirmed to have been killed in Kyiv in last night's Russian missile strike. My condolences to their families and loved ones. Five people have been injured, including a child. The Russians have damaged a residential high-rise, warehouse facilities, and… pic.twitter.com/NfDwjFUzcE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 16, 2026

Az ukrán hírügynökség az állami katasztrófavédelem sajtószolgálatának Facebook-bejegyzését idézve beszámolt arról, hogy Harkivban orosz dróntámadás következtében tűz ütött ki az egyik lakónegyedben, megrongálódtak a központi park területén álló épületek és a polgári infrastruktúra egyes létesítményei.