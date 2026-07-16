Ballisztikus rakétákkal támadták Kijevet - videó

Ballisztikus rakétákkal támadták Kijevet, az eddigi adatok szerint ketten meghaltak, további hat ember pedig megsebesült a csapásokban – közölte az Ukrinform hírügynökség.
Találatokat és lehulló roncsok becsapódásait jelentették az ukrán főváros Danyickij és Szvjatosinszkij városkerületéből, raktárak és egy nem lakóépület kigyulladt
– írta Telegram oldalán Vitalij Klicsko. A támadásról az ukrán elnök videót is közzétett X-oldalán.
Az ukrán hírügynökség az állami katasztrófavédelem sajtószolgálatának Facebook-bejegyzését idézve beszámolt arról, hogy Harkivban orosz dróntámadás következtében tűz ütött ki az egyik lakónegyedben, megrongálódtak a központi park területén álló épületek és a polgári infrastruktúra egyes létesítményei.
A légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg csütörtökre virradóra 13 különböző típusú rakétával, 5 siklóbombával, valamint 146 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat.
Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 3 ballisztikus rakétát és 129 drónt sikerült elfogni az ország északi, déli, központi és keleti régióiban, azonban 6 rakéta és 18 drón célba talált, további 7 esetben pedig roncsok lezuhanását jegyezték fel.
A jelentés kitér arra, hogy 4 rakéta nem találta el a kijelölt célpontot. A közlemény kiadásának időpontjában néhány drón továbbra is az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.