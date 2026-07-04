Teheránban ezrek gyűltek össze Hameni búcsúztatására

Az elkövetkezendő napokban díszes szertartás keretében temetik el a korábbi ajatollahot, Ali Hameneit. Teherán rendkívüli biztonsági intézkedésekkel készült az eseményre, és több ízben is figyelmeztette az Egyesült Államokat és Izraelt is, hogy bármilyen támadás a gyász idején azonnali és súlyos következményekkel fog járni – írja a CNN.

Teherán utcáit ellepték a gyászolók Hamenei temetésének első napján

Fotó: ATTA KENARE / AFP

Az imám Homeini Nagy Mosalla mecset előtt több ezres tömeg gyűlt össze, hogy végső búcsút vegyen a korábbi ajatollahtól. A hatóságok rendkívüli biztonsági intézkedésekkel készültek a többnapos eseményre, amely egyszerre zajlik majd Iránban és Irakban is több helyszínen. A hatóságok közlése szerint nagyjából 15-20 millió ember részvételére számítanak a különböző helyszíneken. Az iráni Polgári Légiközlekedési Szervezet pénteken bejelentette, hogy hétfőn teljesen lezárják Teherán feletti légteret. A városban pedig már napok óta szinte folyamatosan járőröznek a hatóságok.

A gyászolók közül többen zászlókat lengettek, míg mások Ali Hamenei fényképével álltak sorba a vezető ravatala előtt. A tömeg a helyszíni tudósítók beszámolói szerint egy ponton azt kezdte skandálni: „Egy a szavunk! Bosszú! Bosszú!”

Az iráni állami média szerint több mint száz külföldi delegációt várnak, többek között Kínából és Pakisztánból is érkeznek majd politikusok, hogy leróják kegyeletüket a volt legfelsőbb vezető előtt. Habár Hamanei még a háború első heteiben életét veszítette egy légicsapásban, Irán végül csak most döntött a temetés megtartása mellett, ami azonban még így is kockázatos.

Nem véletlen, hogy az iráni hadsereg már jelezte, hogy bármilyen támadás Izrael vagy az Egyesült Államok részéről kegyetlenül megtorolnak majd. Emellett Irán figyelmeztette Nagy-Britanniát és Franciaországot is, hogy ne telepítsenek katonai erőket a Hormuzi-szoros térségébe.

Hamenei temetésének időpontja egyébként több szempontból is érdekes, miután az ajatollah ravatalát július 4-én nyitották meg a tömegek előtt – ugyanazon a napon, amikor az Egyesült Államok nagyszabású nyilvános rendezvényekkel ünnepli 250. évfordulóját országszerte. Emellett azonban van egy vallási aspektus is.

A temetést ugyanis Muharram hónapjában tartják, amely a síita iszlámban mélyen összefügg a gyásszal, az árulással és a mártíromsággal – konkrétan Imám Huszein, az egyik síita szent mártíromságával, akitől Hamenei a származását eredezteti.

A korábban közzétett képek tanulsága alapján Hamenei koporsóját egy ideig az a zászló borította, amely egykor Huszein szentélye felett lobogott, ma már azonban az iráni zászló látható az üveg mögé zárt koporsóra borítva. Az továbbra is kérdés azonban, hogy jelen lesz-e Hamenei fia, Modzstaba Hamenei ajatollah, azonban erre a legnagyobb esély a második napon van, amikor Hamenei és családtagjai temetési imáját tartják. Ezután folytatódik a nyilvános búcsúztató szertartás, ekkor kerül majd sor Teherán fő temetési menetére is. A szertartás várhatóan helyi idő szerint reggel 6 órakor kezdődik, és a temetési imát is magában foglaló menet 10 kilométeres távolságot tesz meg az Imám Hoszein tértől az Azadi térig.