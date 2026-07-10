Súlyos diplomáciai botrány robbant ki Putyin és Erdogan között

Katar vagy az Egyesült Arab Emírségek vásárolhatta meg a Törökország által korábban beszerzett orosz rakétarendszereket. A Kreml kapcsolatban áll Ankarával, és rendkívül érzékenynek tartja az S–400-asok eladásának ügyét.
Törökország eladhatta az orosz S–400-as rendszereket, Ankara cáfolja az értesülést
Abdulkadir Selvi, a Hürriyet török napilap újságírója azt állította, hogy Törökország eladta az Oroszországtól korábban megvásárolt S–400-as légvédelmi rakétarendszereket egy harmadik országnak. Információi szerint az üzlet utolsó részleteit már lezárták, és a rendszereket egy Perzsa-öböl menti állam kaphatja meg.
A lehetséges vásárlók között Katar és az Egyesült Arab Emírségek neve merült fel. Az Egyesült Arab Emírségek az iráni támadások után új légvédelmi megoldásokat kereshet, Katar pedig szintén erősítheti védelmi képességeit. Az ügyletet egyelőre egyik érintett állam sem erősítette meg.
Korábban a Military Watch Magazine is arról írt, hogy Ankara lehetőséget kaphatott az S–400-as ütegek harmadik országnak történő átadására vagy az Egyesült Államokkal közös tárolására.
Ankara cáfol, a Kreml érzékeny ügynek tartja
A török kormány cáfolta, hogy tárgyalások folynának az orosz légvédelmi rendszerek továbbadásáról. Egy török kormányzati forrás szerint Ankara nem készül arra, hogy az S–400-asokat harmadik országnak szállítsa.
Andrej Kolesnik, az orosz Állami Duma Védelmi Bizottságának tagja ugyanakkor lehetségesnek tartotta a továbbértékesítést. Szerinte az ügy attól függhet, hogy az eredeti orosz–török megállapodás engedélyezte-e a rendszerek átadását.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője rendkívül érzékeny kérdésnek nevezte az S–400-asok sorsát. Közölte, hogy Moszkva kapcsolatban áll Ankarával, és folytatják az egyeztetéseket – olvasható a Lenta.ru oldalán.
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