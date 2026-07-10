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légvédelmi rendszer

Súlyos diplomáciai botrány robbant ki Putyin és Erdogan között

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Újabb vita robbant ki az orosz–török kapcsolatok körül. Egy török újságíró szerint Ankara továbbértékesítette az S–400 légvédelmi rendszereket, miközben a török kormány tagadja, hogy tárgyalások folynának az eszközök átadásáról.
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légvédelmi rendszerTörökországoroszOroszországrakétatörök

Katar vagy az Egyesült Arab Emírségek vásárolhatta meg a Törökország által korábban beszerzett orosz rakétarendszereket. A Kreml kapcsolatban áll Ankarával, és rendkívül érzékenynek tartja az S–400-asok eladásának ügyét.

Törökország egy Perzsa-öböl menti országnak adhatta el az orosz S–400 légvédelmi rendszereket. Ankara cáfol, a Kreml érzékeny ügynek nevezte a hírt. (A képen S-400 as légvédelmi fegyverek menetelnek egy orosz katonai parádén), MOSCOW, RUSSIA - MAY 7: Russian S400 drives on their way to Red Square during the general rehearsal of Victory Day military parade marking the 80th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War II, at Red Square in Moscow, Russia on May 7, 2025. Sefa Karacan / Anadolu (Photo by SEFA KARACAN / Anadolu via AFP)
Törökország egy Perzsa-öböl menti országnak adhatta el az orosz S–400 légvédelmi rendszereket. Ankara cáfol, a Kreml érzékeny ügynek nevezte a hírt. (A képen S-400 as légvédelmi fegyverek menetelnek egy orosz katonai parádén) Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU

Törökország eladhatta az orosz S–400-as rendszereket, Ankara cáfolja az értesülést

Abdulkadir Selvi, a Hürriyet török napilap újságírója azt állította, hogy Törökország eladta az Oroszországtól korábban megvásárolt S–400-as légvédelmi rakétarendszereket egy harmadik országnak. Információi szerint az üzlet utolsó részleteit már lezárták, és a rendszereket egy Perzsa-öböl menti állam kaphatja meg.

A lehetséges vásárlók között Katar és az Egyesült Arab Emírségek neve merült fel. Az Egyesült Arab Emírségek az iráni támadások után új légvédelmi megoldásokat kereshet, Katar pedig szintén erősítheti védelmi képességeit. Az ügyletet egyelőre egyik érintett állam sem erősítette meg.

Korábban a Military Watch Magazine is arról írt, hogy Ankara lehetőséget kaphatott az S–400-as ütegek harmadik országnak történő átadására vagy az Egyesült Államokkal közös tárolására.

Ankara cáfol, a Kreml érzékeny ügynek tartja

A török kormány cáfolta, hogy tárgyalások folynának az orosz légvédelmi rendszerek továbbadásáról. Egy török kormányzati forrás szerint Ankara nem készül arra, hogy az S–400-asokat harmadik országnak szállítsa.

Andrej Kolesnik, az orosz Állami Duma Védelmi Bizottságának tagja ugyanakkor lehetségesnek tartotta a továbbértékesítést. Szerinte az ügy attól függhet, hogy az eredeti orosz–török megállapodás engedélyezte-e a rendszerek átadását.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője rendkívül érzékeny kérdésnek nevezte az S–400-asok sorsát. Közölte, hogy Moszkva kapcsolatban áll Ankarával, és folytatják az egyeztetéseket – olvasható a Lenta.ru oldalán.

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