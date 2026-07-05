Trump cége 30 emeletes toronyházat építene Kolozsváron

Donald Trump amerikai elnök 2026-os vagyonnyilatkozata megerősítette, hogy a Kolozsvárra tervezett Trump Tower-projekt hivatalosan is bekerült a The Trump Organization nemzetközi fejlesztései közé – számolt be a Mandiner.

Donald Trump 2026-os vagyonnyilatkozata először említi a kolozsvári Trump Tower-projektet. (Forrás: Getty Images)

A dokumentum szerint a vállalat két megállapodással is rendelkezik a beruházás kapcsán: egy licencszerződéssel és egy szállodamenedzsment-szerződéssel, amelyeket amerikai cégeken keresztül kezelnek.

Először szerepel hivatalos amerikai dokumentumban

A román Media9 beszámolója szerint ez az első alkalom, hogy a kolozsvári fejlesztés megjelenik az amerikai kormányzati hivatalhoz benyújtott elnöki vagyonnyilatkozatban. A több mint 900 oldalas dokumentum alapján a projektet a DT Marks Cluj LLC és a DT Cluj Hotel Manager LLC nevű amerikai társaságokon keresztül bonyolítják, romániai partnerként pedig az SDC Imobiliare SRL vesz részt a beruházásban.