Trump cége 30 emeletes toronyházat építene Kolozsváron

Donald Trump amerikai elnök 2026-os vagyonnyilatkozata megerősítette, hogy a Kolozsvárra tervezett Trump Tower-projekt hivatalosan is bekerült a The Trump Organization nemzetközi fejlesztései közé – számolt be a Mandiner.
A dokumentum szerint a vállalat két megállapodással is rendelkezik a beruházás kapcsán: egy licencszerződéssel és egy szállodamenedzsment-szerződéssel, amelyeket amerikai cégeken keresztül kezelnek.
Először szerepel hivatalos amerikai dokumentumban
A román Media9 beszámolója szerint ez az első alkalom, hogy a kolozsvári fejlesztés megjelenik az amerikai kormányzati hivatalhoz benyújtott elnöki vagyonnyilatkozatban. A több mint 900 oldalas dokumentum alapján a projektet a DT Marks Cluj LLC és a DT Cluj Hotel Manager LLC nevű amerikai társaságokon keresztül bonyolítják, romániai partnerként pedig az SDC Imobiliare SRL vesz részt a beruházásban.
Míg a tervezett bukaresti Trump-projekt szerződéses értékét 5 és 25 millió dollár közé becsülték, addig a kolozsvári fejlesztéshez kapcsolódó jogok értékét egyelőre nem határozták meg a nyilvánosságra hozott dokumentumban.
Több mint félmilliárd dolláros beruházás készül Kolozsváron
A beruházást Kolozsvár keleti részén, a Borzas-dombon tervezik megvalósítani azon a területen, ahol korábban a Transylvania Smart City elnevezésű okosnegyed épült volna.
A helyi urbanisztikai bizottság idén tavasszal már elvi jóváhagyást adott a projekt első ütemére.
A fejlesztés központi eleme egy mintegy 30 emeletes toronyépület lesz, amelyben prémiumlakások, szálloda, üzlethelyiségek, éttermek és wellness-szolgáltatások kapnak helyet.
A teljes beruházás becsült értéke meghaladja az 500 millió dollárt, a most nyilvánosságra került dokumentumok pedig hivatalosan is megerősítik, hogy a kolozsvári Trump Tower a The Trump Organization nemzetközi portfóliójának részévé vált.