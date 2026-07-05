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Donald Trump

Trump cége 30 emeletes toronyházat építene Kolozsváron

17 perce
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Donald Trump 2026-os vagyonnyilatkozata először említi hivatalos amerikai kormányzati dokumentumban a kolozsvári Trump Tower-projektet. A több mint 500 millió dollárra becsült beruházás ezzel hivatalosan is a The Trump Organization nemzetközi portfóliójának részeként jelenik meg.
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Donald TrumpKolozsvárprojektberuházásvagyonnyilatkozatfejlesztésTrump Tower

Donald Trump amerikai elnök 2026-os vagyonnyilatkozata megerősítette, hogy a Kolozsvárra tervezett Trump Tower-projekt hivatalosan is bekerült a The Trump Organization nemzetközi fejlesztései közé – számolt be a Mandiner

Trump
Donald Trump 2026-os vagyonnyilatkozata először említi a kolozsvári Trump Tower-projektet. (Forrás: Getty Images)

A dokumentum szerint a vállalat két megállapodással is rendelkezik a beruházás kapcsán: egy licencszerződéssel és egy szállodamenedzsment-szerződéssel, amelyeket amerikai cégeken keresztül kezelnek.

Először szerepel hivatalos amerikai dokumentumban

A román Media9 beszámolója szerint ez az első alkalom, hogy a kolozsvári fejlesztés megjelenik az amerikai kormányzati hivatalhoz benyújtott elnöki vagyonnyilatkozatban. A több mint 900 oldalas dokumentum alapján a projektet a DT Marks Cluj LLC és a DT Cluj Hotel Manager LLC nevű amerikai társaságokon keresztül bonyolítják, romániai partnerként pedig az SDC Imobiliare SRL vesz részt a beruházásban.

Míg a tervezett bukaresti Trump-projekt szerződéses értékét 5 és 25 millió dollár közé becsülték, addig a kolozsvári fejlesztéshez kapcsolódó jogok értékét egyelőre nem határozták meg a nyilvánosságra hozott dokumentumban.

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Több mint félmilliárd dolláros beruházás készül Kolozsváron

Trump
Trump projektjének első ütemére elvi jóváhagyást adott a helyi urbanisztikai bizottság (Forrás: Origo)

A beruházást Kolozsvár keleti részén, a Borzas-dombon tervezik megvalósítani azon a területen, ahol korábban a Transylvania Smart City elnevezésű okosnegyed épült volna. 

A helyi urbanisztikai bizottság idén tavasszal már elvi jóváhagyást adott a projekt első ütemére.

A fejlesztés központi eleme egy mintegy 30 emeletes toronyépület lesz, amelyben prémiumlakások, szálloda, üzlethelyiségek, éttermek és wellness-szolgáltatások kapnak helyet. 

A teljes beruházás becsült értéke meghaladja az 500 millió dollárt, a most nyilvánosságra került dokumentumok pedig hivatalosan is megerősítik, hogy a kolozsvári Trump Tower a The Trump Organization nemzetközi portfóliójának részévé vált.

 

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