Trump élvezte, hogy Hitlerhez és Sztálinhoz hasonlították – új könyv leplezi le az amerikai elnököt

Trump második elnöki ciklusa teljesen eltér az elsőtől – állítja Jonathan Swan, a New York Times újságírója, aki több mint egy évtizede követi az amerikai elnök politikai pályafutását. A riporter szerint az amerikai elnök egyre inkább a történelem meghatározó hatalmi szereplői között akarja látni magát, és kifejezetten élvezte, amikor hírhedt vezetőkkel együtt emlegették.
Swan Maggie Habermannal közösen írta meg a Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump (kb. Rezsimváltás: betekintés Donlad Trump imperialista elnökségébe) című könyvet, amelyhez több mint ezer forrást szólaltattak meg. A kötet szerint Donald Trump második ciklusában alapvetően átalakította a Fehér Ház működését és az Egyesült Államok külpolitikai irányvonalát.
A szerzők egyik beszélgetésük során Trumpnak egy olyan dokumentumot is megmutattak, amelyben az amerikai elnököt olyan történelmi személyiségek mellett említették, mint Mao Ce-tung, Joszif Sztálin, Adolf Hitler és Dzsingisz kán.
Jonathan Swan szerint a lista nem erkölcsi szempontok alapján készült, hanem kizárólag a hatalom gyakorlásáról szólt.
„Trump élvezte, hogy ezeknek a történelmi alakoknak a társaságában szerepel” – mondta az újságíró, hozzátéve, hogy szerinte ez segít megérteni az elnök második ciklusának több döntését is.
Trump a hatalom szimbólumaira koncentrál
A New York Times újságírója szerint az amerikai elnök hatalomfelfogása nemcsak politikai döntéseiben, hanem a Fehér Ház átalakításában is megjelenik.
Swan úgy fogalmazott, hogy Trump „belső XIV. Lajosát” követi, és szerinte az elnök az Ovális Irodát is egyre inkább fényűzőbbé teszi.
Az újságíró szerint a Fehér Ház hagyományosan visszafogott berendezése azt az üzenetet közvetítette, hogy az Egyesült Államok köztársaság, nem pedig monarchia. Véleménye szerint Donald Trump kevésbé ragaszkodik ehhez a hagyományhoz.
Swan arról is beszélt, hogy az elnök második ciklusában teljesen megváltozott a körülötte lévő politikai környezet. Szerinte míg első ciklusában több olyan kormányzati tisztviselő dolgozott mellette, akik saját szerepüket az elnök döntéseinek korlátozásában látták, addig most egy jóval lojálisabb csapat veszi körül.
Trump szerint a könyv „kitaláció”
Trump a saját közösségi oldalán, a Truth Socialön reagált a könyvre. Az amerikai elnök azt írta, hogy a kötet „többnyire kitaláció”, és szerinte Maggie Haberman korábbi írásaihoz hasonlóan ez is hamis állításokat tartalmaz.
Jonathan Swan ugyanakkor azt állítja, hogy az elnökkel készített interjúk rendkívül nehezek, mert Trump gyakran hosszú, nehezen követhető válaszokat ad, amelyekben az újságírónak gyorsan kell eldöntenie, mikor és mire reagáljon.
A riporter szerint egy elnöki interjú során az újságíró feladata az, hogy az emberek kérdéseit képviselje, miközben lehetőséget ad a politikusnak saját álláspontja kifejtésére is.