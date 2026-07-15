Trump élvezte, hogy Hitlerhez és Sztálinhoz hasonlították – új könyv leplezi le az amerikai elnököt

Trump második elnöki ciklusa teljesen eltér az elsőtől – állítja Jonathan Swan, a New York Times újságírója, aki több mint egy évtizede követi az amerikai elnök politikai pályafutását. A riporter szerint az amerikai elnök egyre inkább a történelem meghatározó hatalmi szereplői között akarja látni magát, és kifejezetten élvezte, amikor hírhedt vezetőkkel együtt emlegették.

Trump: Hitlerrel és Sztálinnal emlegette együtt magát egy újságíró szerint Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

Swan Maggie Habermannal közösen írta meg a Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump (kb. Rezsimváltás: betekintés Donlad Trump imperialista elnökségébe) című könyvet, amelyhez több mint ezer forrást szólaltattak meg. A kötet szerint Donald Trump második ciklusában alapvetően átalakította a Fehér Ház működését és az Egyesült Államok külpolitikai irányvonalát.

A szerzők egyik beszélgetésük során Trumpnak egy olyan dokumentumot is megmutattak, amelyben az amerikai elnököt olyan történelmi személyiségek mellett említették, mint Mao Ce-tung, Joszif Sztálin, Adolf Hitler és Dzsingisz kán.

Jonathan Swan szerint a lista nem erkölcsi szempontok alapján készült, hanem kizárólag a hatalom gyakorlásáról szólt.

„Trump élvezte, hogy ezeknek a történelmi alakoknak a társaságában szerepel” – mondta az újságíró, hozzátéve, hogy szerinte ez segít megérteni az elnök második ciklusának több döntését is.

Trump a hatalom szimbólumaira koncentrál

A New York Times újságírója szerint az amerikai elnök hatalomfelfogása nemcsak politikai döntéseiben, hanem a Fehér Ház átalakításában is megjelenik.

Swan úgy fogalmazott, hogy Trump „belső XIV. Lajosát” követi, és szerinte az elnök az Ovális Irodát is egyre inkább fényűzőbbé teszi.

Az újságíró szerint a Fehér Ház hagyományosan visszafogott berendezése azt az üzenetet közvetítette, hogy az Egyesült Államok köztársaság, nem pedig monarchia. Véleménye szerint Donald Trump kevésbé ragaszkodik ehhez a hagyományhoz.

Swan arról is beszélt, hogy az elnök második ciklusában teljesen megváltozott a körülötte lévő politikai környezet. Szerinte míg első ciklusában több olyan kormányzati tisztviselő dolgozott mellette, akik saját szerepüket az elnök döntéseinek korlátozásában látták, addig most egy jóval lojálisabb csapat veszi körül.