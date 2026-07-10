A CNN egyik forrása szerint a figyelmeztetést ezen a héten továbbították az amerikai hatóságoknak. Más amerikai tisztségviselők ugyanakkor azt valószínűsítették, hogy az izraeli figyelmeztetés célja az lehetett, hogy befolyásolja Donald Trump döntéseit az Irán elleni katonai fellépés fokozásáról.

Veszélyben lehet Donald Trump Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Az értesülések nem ismertették az állítólagos iráni merényletterv részleteit, írta az MTI.

Irán 2020 óta, vagyis azóta, hogy az Egyesült Államok megölte Kászem Szolejmáni tábornokot, az iráni Forradalmi Gárda eliterőinek parancsnokát, nyilvánosan is hangoztatja Donald Trump meggyilkolásának szándékát.

A The Wall Street Journal szerint az amerikai elnök halálát követelő felhívások Ali Hamenei amerikai-izraeli légicsapásban meggyilkolt legfőbb vezető gyászmegemlékezéseken is hangsúlyosan megjelentek. Trump a héten ismét utalt az őt fenyegető veszélyre.

Meg akarják ölni az Egyesült Államok vezetőjét, engem. Minden listájukon rajta vagyok. Eddig talán szerencsém volt, de lehet, hogy ez nem tart örökké

– mondta az amerikai elnök.

Israel shared intelligence with the US that Iran had devised a new plan to assassinate President Donald Trump, two sources familiar with the matter told CNN. https://t.co/J2RihsCuXa pic.twitter.com/0Z6D7kQdy8 — CNN (@CNN) July 10, 2026

A CNN egy másik amerikai forrása szerint jelenleg diplomáciai erőfeszítések folynak az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség enyhítésére. A forrás szerint az amerikai katonai csapásokat szándékosan korlátozott mértékben hajtják végre, hogy elkerüljék a további eszkalációt, és "teret adjanak a diplomáciának".