Kínát vádolja Trump

Trump az amerikai választási rendszer sérülékenységéről szóló beszédében közölte, hogy a Fehér Ház létrehoz egy internetes felületet, ahol nyilvánossá teszik az állításait igazoló hírszerzési és egyéb dokumentumokat.

Donald Trump az amerikai választásokba való beavatkozási kísérlettel hozta összefüggésbe Kínát

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Az elnök azt is állította, hogy az amerikai választói névjegyzékekben 278 ezer nem amerikai állampolgár szerepel, és sürgette, hogy a szövetségi államok minden olyan személyt távolítsanak el a regisztrált szavazók listájáról, aki nem jogosult részt venni a választáson.

Beszédében ismét arra szólította fel a Kongresszust, hogy fogadja el a választási szabályok szigorításáról szóló törvényt (SAVE America Act), ami fényképes igazolvány felmutatása, vagy az állampolgárság igazolása nyomán után tenné csak lehetővé a részvételt választáson, és jelentősen leszűkítené a levélszavazás lehetőségét.

Donald Trump sürgette, hogy a választások biztonságának és szabályosságának erősítésére hivatott intézkedéseket a novemberi félidős kongresszusi választásokig tegyék meg a szövetségi kormányzati szervezetek, valamint az egyes államok vezetői és hatóságai, akiktől együttműködést kért.

President Trump says documents reviewed by White House officials show that "starting in the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history."



220 million U.S. voter files containing… pic.twitter.com/RUOpirgZrY — CBS News (@CBSNews) July 17, 2026

Az amerikai elnök többször is választási csalásról és a külföldi beavatkozásról beszélt a 2020-as választások vonatkozásában, amikor Joe Biden legyőzte őt. A félórás beszédben, amelyet három hónappal a félidős választások előtt tartott, kijelentette, hogy több száz titkosszolgálati aktát tett nyilvánossá, amelyek alátámasztják azt az állítását, hogy Peking megpróbálta Biden javára befolyásolni a választás kimenetelét - írta a BBC, hozzátéve:

Az amerikai hírszerző közösség korábban arra a következtetésre jutott, hogy Kína nem avatkozott be a 2020-as választásokba. Az elnök kijelentései ellentmondanak a korábbi amerikai hírszerzési értékeléseknek. Az amerikai Nemzeti Hírszerzési Tanács 2021-es jelentése szerint „nagy bizonyossággal” állítható, hogy Kína nem avatkozott be a 2020-as elnökválasztásba.

„Értékelésünk szerint Kína nem tett erőfeszítéseket a választásba való beavatkozásra, és fontolóra vette ugyan, de végül nem hajtott végre olyan befolyásolási kísérleteket, amelyek célja az amerikai elnökválasztás eredményének megváltoztatása lett volna” – áll a jelentésben, amelyet a BBC idézett.

A jelentés szerint ez valószínűleg azért volt így, mert Kína „egyik választási eredményt sem tartotta elég előnyösnek ahhoz, hogy kockáztassa a diplomáciai botrányt, ha lebukna”.

Trump szerint 18 államban a választói adatokat „Kína megvásárolta, ellopta vagy feltörte”, és azzal vádolta „azokat, akiknek ezt jelezniük kellett volna”, hogy nem közölték ezt kormányzati tisztviselőkkel vagy a Kongresszussal.