Trump drasztikus lépésre készülhet a NATO-csúcson

Az amerikai elnök több, a CNN számára nyilatkozó forrás szerint is felvetette korábban az amerikai katonai egységek csökkentését a kontinensen. Donald Trump pedig azóta sem vetette el a tervet, hogy az Európában állomásozó amerikai egységek egyharmadát kivonja a kontinensről. Ankarában tehát akár komoly konfliktus is kialakulhat.

Trump vonakodva utazott csak a NATO-csúcstalálkozóra, Európa számára pedig akár rossz híreket is hozhat

Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump nem is olyan rég láthatóan idegesen arról beszélt a Fehér Ház egyik kabinetülésén, hogy csalódott, amiért a NATO országai nem nyújtottak segítséget az Egyesült Államoknak az Irán elleni hadműveletek során. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pedig egészen odáig merészkedett, hogy megtiltotta az országban található légibázisok használatát a műveletben.

Ezzel egyébként sikerült Trump haragját kivívnia a miniszterelnöknek. Az amerikai elnök ugyanakkor a hírek szerint egy tervet is kieszelt a NATO megleckéztetésére.

A CNN számára megszólaló két forrás egybehangzó állítása szerint az elnök a konfliktus közepette azt a kérdést szegezte a tanácsadókhoz, hogy mi lenne ha harminc százalékkal csökkentenék az Európában állomásozó katonai egységeink számát. Trump arra is kíváncsi volt, hogy ez a megfelelő üzenetet közvetítené-e.

Érdemes megjegyezni, hogy ez állítólag akkor történt, amikor a Pentagon több kiküldetést is visszavont, amely Európába irányult volna, valamint ekkortájt döntött Donald Trump Friedrich Merz német kancellár kritikája után a Németországban lévő katonai jelenlét csökkentése mellett.

Az ügyre rálátók szerint Pete Hegseth hadügyminiszter már egy júniusi találkozón közölni akarta a NATO-országok képviselőivel, hogy további csapatkivonások következnek, azonban Hegseth végül a Pentagon magas rangú tisztviselőivel való egyeztetés után visszakozott. A hadügyminiszter ugyanakkor bejelentette, hogy egy féléves felülvizsgálati időszak következik az EU-ban szolgálatot teljesítő egységek számát illetően.

Hegseth ennek kapcsán nyomatékosította, hogy egyes országok nem fogják teljesíteni a kritériumokat, míg mások jelesre fognak vizsgázni.

Trump tehát konfrontációk közepette, feltehetőleg további elvárásokkal érkezik a kedden és szerdán zajló ankarai NATO-csúcstalálkozóra. Az amerikai elnök több forrás szerint is kellemetlen üzenetekkel érkezhet Törökországba, hiszen alapvető szkepticizmusa nem múlt el a NATO kapcsán. Ahogy Európával szembeni ellenérzései se csillapodtak feltehetőleg.

Sokak szerint az utolsó csepp a feszültség közepette egyértelműen az iráni konfliktusból való kimaradás lehetett, miután Trump álláspontja szerint az Egyesült Államok súlyos terheket vállalva biztosítja Európa védelmét, azonban a kontinens országai nem nyújtottak segítséget amikor kellett volna.

A finanszírozás és a szerepvállalás kérdése mellett továbbra ott van Grönland ügye. Az amerikai elnök ugyanis több ízben is jelezte, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdeke miatt igényt tart a dán koronához tartozó területre, amit természetesen Európa elutasított.