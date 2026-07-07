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Egyesült Államok

Trump drasztikus lépésre készülhet a NATO-csúcson

7 perce
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Az amerikai elnök nem csinált titkot belőle, hogy megorrolt a NATO-tagországokra, miután azok nem nyújtottak segítséget az Irán elleni támadás során. A források szerint azonban Donald Trump elő is állt egy tervvel, amely azonban roppant érzékenyen érintené Európát, és amely miatt akár az ankarai NATO-csúcs hangulata is fagyos lehet.
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Egyesült ÁllamokAnkaraNATOEurópa

Az amerikai elnök több, a CNN számára nyilatkozó forrás szerint is felvetette korábban az amerikai katonai egységek csökkentését a kontinensen. Donald Trump pedig azóta sem vetette el a tervet, hogy az Európában állomásozó amerikai egységek egyharmadát kivonja a kontinensről. Ankarában tehát akár komoly konfliktus is kialakulhat. 

Trump vonakodva utazott csak a NATO-csúcstalálkozóra, Európa számára pedig akár rossz híreket is hozhat
Trump vonakodva utazott csak a NATO-csúcstalálkozóra, Európa számára pedig akár rossz híreket is hozhat 
Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump nem is olyan rég láthatóan idegesen arról beszélt a Fehér Ház egyik kabinetülésén, hogy csalódott, amiért a NATO országai nem nyújtottak segítséget az Egyesült Államoknak az Irán elleni hadműveletek során. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pedig egészen odáig merészkedett, hogy megtiltotta az országban található légibázisok használatát a műveletben. 

Ezzel egyébként sikerült Trump haragját kivívnia a miniszterelnöknek. Az amerikai elnök ugyanakkor a hírek szerint egy tervet is kieszelt a NATO megleckéztetésére.

A CNN számára megszólaló két forrás egybehangzó állítása szerint az elnök a konfliktus közepette azt a kérdést szegezte a tanácsadókhoz, hogy mi lenne ha harminc százalékkal csökkentenék az Európában állomásozó katonai egységeink számát. Trump arra is kíváncsi volt, hogy ez a megfelelő üzenetet közvetítené-e. 

Érdemes megjegyezni, hogy ez állítólag akkor történt, amikor a Pentagon több kiküldetést is visszavont, amely Európába irányult volna, valamint ekkortájt döntött Donald Trump Friedrich Merz német kancellár kritikája után a Németországban lévő katonai jelenlét csökkentése mellett.

Az ügyre rálátók szerint Pete Hegseth hadügyminiszter már egy júniusi találkozón közölni akarta a NATO-országok képviselőivel, hogy további csapatkivonások következnek, azonban Hegseth végül a Pentagon magas rangú tisztviselőivel való egyeztetés után visszakozott. A hadügyminiszter ugyanakkor bejelentette, hogy egy féléves felülvizsgálati időszak következik az EU-ban szolgálatot teljesítő egységek számát illetően. 

Hegseth ennek kapcsán nyomatékosította, hogy egyes országok nem fogják teljesíteni a kritériumokat, míg mások jelesre fognak vizsgázni. 

Trump tehát konfrontációk közepette, feltehetőleg további elvárásokkal érkezik a kedden és szerdán zajló ankarai NATO-csúcstalálkozóra. Az amerikai elnök több forrás szerint is kellemetlen üzenetekkel érkezhet Törökországba, hiszen alapvető szkepticizmusa nem múlt el a NATO kapcsán. Ahogy Európával szembeni ellenérzései se csillapodtak feltehetőleg. 

Sokak szerint az utolsó csepp a feszültség közepette egyértelműen az iráni konfliktusból való kimaradás lehetett, miután Trump álláspontja szerint az Egyesült Államok súlyos terheket vállalva biztosítja Európa védelmét, azonban a kontinens országai nem nyújtottak segítséget amikor kellett volna. 

A finanszírozás és a szerepvállalás kérdése mellett továbbra ott van Grönland ügye. Az amerikai elnök ugyanis több ízben is jelezte, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdeke miatt igényt tart a dán koronához tartozó területre, amit természetesen Európa elutasított. 

Habár az európai vezetők egy jelentős része igyekezett pozitivitást mutatni a csúcstalálkozó kapcsán, azonban a háttérben érezhető aggodalom bontakozott ki. Nem hiszik ugyanis, hogy áthidalhatóak az Egyesült Államok és Európa közötti konfliktusok, így egyetlen reményük, hogy Trump nem áll bele a vitás kérdésekbe és mindenki az amerikai haderő ernyőjével a feje fölött, újabb milliárdos védelmi szerződésekkel térhet haza. 

 

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