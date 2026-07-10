Zavaros üzenetet küldött Trump: tárgyalna Iránnal, de véget vetett a tűzszünetnek

Trump szerint az Egyesült Államok tárgyalni fog Iránnal, a júniusban megkötött tűzszünet azonban már nem érvényes. Az amerikai elnök bejelentését iráni rakétatámadások, újabb amerikai légicsapások és a Hormuzi-szoros lezárása előzte meg.

Egyesült Államok elnöke elfogadta Irán kérését a tárgyalások folytatására, miközben lezártnak tekinti a tűzszünetet, és újra kiéleződtek a harcok. (Donald Trump amerikai elnök a NATO-csúcson) Fotó: FILIP SINGER / POOL

Az Egyesült Államok elnöke tárgyalna Iránnal

Donald Trump amerikai elnök pénteken közölte, hogy az Egyesült Államok beleegyezett az Iránnal folytatott tárgyalásokba, miután Teherán kérte az egyeztetések folytatását. Trump ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a két ország között júniusban létrejött tűzszünet véget ért – írja a Reuters.

Az Iráni Iszlám Köztársaság arra kért bennünket, hogy folytassuk a tárgyalásokat. Beleegyeztünk, de az Egyesült Államok félreérthetetlenül közölte velük, hogy a tűzszünetnek VÉGE!

– írta Donald Trump a Truth Social-oldalán.

A NATO-csúcson mondta fel a tűzszünetet Trump

Egyelőre nem világos, milyen tervei vannak az amerikai elnöknek, miközben az elmúlt hetekben ismét kiújultak a harcok Irán és az Egyesült Államok között. Trump szerdán, az ankarai NATO-csúcs második napján, a NATO-főtitkárral tartott sajtótájékoztatón jelentette be a tűzszünet végét. Közölte, hogy az előző legfelsőbb vallási vezető temetésére felfüggesztett amerikai csapások alatt Irán több támaszpontra rakétákat lőtt.

Újabb amerikai csapások érték Iránt

Másnap az amerikai erők újabb iráni katonai célpontokat támadott a kereskedelmi hajókat ért csapásokra válaszul. Ez volt a második amerikai támadás egy napon belül.

Donald Trump és Maszúd Peszeskján 2026 júniusában írta alá az első amerikai-iráni békemegállapodást. Néhány nappal később az iráni Forradalmi Gárda haditengerészete az amerikai és izraeli tűzszünetsértésekre hivatkozva minden hajó előtt lezárta a Hormuzi-szorost.