Trump Zelenszkijjel tárgyalt a NATO-csúcson, de kétszer is Putyinnak nevezte

Az amerikai elnök a találkozó előtt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett az ukrán háború lezárása mellett. Donald Trump egyúttal jelezte, hogy hivatalba lépése óta jó kapcsolatot épített ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és biztos benne, hogy mind a két fél le akarja zárni a háborút.

Trump és Zelenszkij a háború lezárása mellett a Patriot rakéták kérdéséről is tárgyal majd

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Donald Trump a találkozó előtt jelezte, habár azt gondolta, hogy egyszerű lesz lezárni az orosz–ukrán háborút, azonban szavai szerint mind Vlagyimir Putyin orosz elnök, mind pedig az ukrán elnök nehéz karakterek. Ugyanakkor az amerikai elnök szerint sikerült eredményeket elérni az utóbbi időben, az Egyesült Államok pedig továbbra is elkötelezett a konfliktus rendezésében.

Volodimir Zelenszkij megköszönte Donald Trumpnak a lehetőséget a találkozó kapcsán és jelezte, hogy Ukrajna kész lépéseket tenni a béke érdekében.

Az amerikai elnököt újságírói kérdésre elárulta, hogy az iráni csapásokra adott válaszok kemények voltak. A konfliktus természetéről szólva ugyanakkor Trump jelezte, hogy habár sokan rezsimváltást emlegetnek mint az Egyesült Államok végső célja, ugyanakkor ez az elnök szerint nem igaz. Az Egyesült Államok célja, hogy Irán ne rendelkezzen nukleáris fegyverekkel.

Trump szerint Irán sok évtizeden keresztül keserítette meg a régió országainak életét, azonban ennek egyértelműen vége van.

Az Egyesült Államok elnöke szerint minden háborúban vannak reménykeltőbb és kétségbeejtőbb időszakok, ez pedig az ukrajnai konfliktusra is. Egy ukrán újságíró azon kérdésére, hogy mit szól az ukrán támadásokhoz az orosz energetikai infrastruktúra ellen Trump jelezte, hogy eszkalációnak tekinti azt. Ugyanakkor azt is nyomatékosította, hogy Oroszország is eszkalálja a helyzetet.

„Ez eszkaláció, de egy olyan eszkaláció, amely végső soron segíthet elhozni a konfliktus végét” – jelentette ki az amerikai elnök.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter ennek kapcsán szintén hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben az látszik, hogy Oroszország egyre kevésbé képes saját légterének védelmére, ez pedig reményeik szerint elhozhatja a diplomáciai erőfeszítések sikerét. Trump szerint egyébként Putyin szeretne üzletet kötni, Ukrajna pedig szeretné elkezdeni az újjáépítést.

Trumpot arról is kérdezték, hogy mit szólna hozzá, ha Patriot rakétákat Ukrajna számára Európában gyártanák. Az elnök jelezte, hogy erről is beszélni fognak, hiszen a Patriot rakéták védekező fegyverek nem támadóak, így papíron semmi akadálya nincs.

Trump azt is megsúgta, hogy könnyen lehet, hogy akár Ukrajnában is gyárthatnak majd Patriot rakétákat licensz alapján. „Ez azonban a mai találkozó témája lesz” – jelentette ki az amerikai elnök. Trump kérdésre válaszolva jelezte, hogy már most is nyomást helyeznek Oroszországra, szerinte pedig Putyin közel sem olyan elégedett a jelenlegi helyzettel mint azt kifelé mutatja.

Az amerikai elnök szerint Oroszországnak nyilván vannak feltételei, azonban saját meglátása szerint az elmúlt időszakban ezek a feltételek puhultak.

Zelenszkij jelezte, hogy ő maga ugyan nem tudja, mik pontosan Putyin feltételei, azonban véleménye szerint az orosz hadsereg lendületet veszített a fronton, a háborút pedig nem csak a harcoló felek száma, hanem a technológia is meghatározza. Utóbbiban pedig Ukrajna óriási fejlődést ért el, akár a dróntechnológiát nézzük, akár a logisztikát.

Trump szerint a két elnök hamarosan találkozhat, bár megjegyezte, hogy Putyin nemrég ismét Moszkvát ajánlotta a találkozó helyszíneként, ezt azonban tudja, hogy Zelenszkij nem támogatja. Trump szerint ugyanakkor a találkozó létre fog jönni, a béke pedig véleménye szerint tartós lesz.

Az iráni eszkaláció kapcsán Trump egyébként jelezte, hogy könnyen lehet, hogy ma éjszakai is csapásokat fognak végrehajtani, miután véleménye szerint Irán megbízhatatlan. Ennek kapcsán egyúttal ismét jelezte, hogy az Egyesült Államok amennyiben szükséges akár el is foglalhatja a Kharg-szigetet, ahonnan aztán ellenőrizheti a Hormuzi-szoros forgalmát.