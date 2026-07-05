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trump

Trump Zelenszkijjel és Putyinnal is beszélt telefonon a jövő heti NATO-csúcs előtt

45 perce
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök július 4-én telefonon beszélt az amerikai elnökkel, gratulált neki az Egyesült Államok 250. születésnapja alkalmából és további egyeztetésekről is beszélt. A Kreml pedig arról számolt be, hogy Trump kezdeményezésére telefonon tárgyalt Putyin és az amerikai elnök.
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trumpputyinzelenszkij

Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök is telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélések középpontjában az ukrajnai háború rendezése, valamint a jövő héten esedékes ankarai NATO-csúcstalálkozó állt – írta a Mandiner

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Reuters jelentése szerint szombaton bejelentette, hogy „nagyon jó” beszélgetést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel a függetlenség napja alkalmából, amelyen a frontvonalon kialakult helyzetet is megvitatták. Zelenszkij azt mondta, hogy Trumppal megállapodtak abban, folytatják a megbeszéléseket a jövő heti törökországi NATO-csúcstalálkozón. Az ukrán elnök megköszönte az Egyesült Államoknak a konfliktus során nyújtott segítségét – idézte Zelenszkijt a Kyiv Independent szombaton.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.A függetlenség napján telefonon egyeztetett Trumppal, Ukraine's President Volodymyr Zelensky attends the 8th European Political Community (EPC) summit in Yerevan on May 4, 2026. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.A függetlenség napján telefonon egyeztetett Trumppal 
Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Másfél órás telefonbeszélgetés Putyinnal

Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin is tárgyalt telefonon Trumppal, majdnem másfél órán keresztül. A hívást a Kreml szerint az amerikai fél kezdeményezte.

A Kreml hozzátette, szóba került természetesen az orosz-ukrán háború kérdése is, különös tekintettel arra, hogy a közelgő NATO-csúcson folytatódhatnak ezzel kapcsolatban az európai és amerikai egyeztetések. Putyin azt is megerősítette a megbeszélés során, hogy továbbra is fenntartja meghívását Trump oroszországi látogatásával kapcsolatban.

Eközben ukrán drónok támadják az orosz hadiipari létesítményeket 

Ukrajnai drónok támadták meg az oroszországi Penza régiót, ahol helyi beszámolók szerint egy hadiipari jelentőségű intézményt is találat érhetett. Az Oroszország területén végrehajtott támadásban egy olyan kutatóintézet lehetett az egyik célpont, amely repülőgépekhez és rakétarendszerekhez gyárt alkatrészeket.

 

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